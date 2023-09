London -Briefträger fürchten sich gewöhnlich vor bissigen Hunden, doch in einer kleinen britischen Gemeinde hat die Post nun wegen einer angriffslustigen Katze mit Streik gedroht.

In einem Schreiben an die Besitzer der vierjährigen Bella kündigte die Royal Mail an, sie werde so lange keine Post mehr durch den Briefschlitz in der Eingangstür werfen, bis sie ihr Tier gebändigt haben. „Ihr Briefträger hat uns gemeldet, dass Ihre Katze jedes Mal, wenn er die Post durch den Schlitz schiebt, nach dieser schnappt und seine Finger damit Verletzungsgefahr aussetzt“, schrieb die Post nach Angaben der Zeitung „The Times“.

Bellas Besitzerin Laura Lowe, zweifache Mutter aus demsüdwestenglischen Ort Patchway, sagte, sie habe zuerst nicht glauben können, dass ihre „faule“ Katze Briefträger attackiert. Tatsächlich habe sie aber ein paar kleine Blutflecken rund um den Briefschlitz bemerkt. Bella sei sehr verspielt und denke sich nichts Böses dabei, wenn sie mit ihren Krallen nach Dingen schnappe, die durch den Schlitz geschoben würden.

Inzwischen wurde jedoch offenbar eine Lösung gefunden, ohne dass die Post ihre Drohung wahrmachen muss. Wie ein Sprecher der Royal Mail der Nachrichtenagentur AFP sagte, will die Besitzerin auf dem Grundstück einen Briefkasten aufstellen, um ein unblutiges Austragen ihrer Post zu ermöglichen. Nach Angaben des Sprechers sind Angriffe von Katzen auf Briefträger eher selten, dagegen wurden innerhalb eines Jahres fast 3000 Hundeattacken gemeldet. (afp)