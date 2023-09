Bis zum 21. Juni können Millionen Menschen mit teuren Immobilienkrediten ihre alten Verträge widerrufen

In vier von fünf Fällen haben die Banken diese Kunden falsch über ihr Widerrufsrecht informiert.

Am 21. Juni 2016 scheint die Sonne in Europa länger als an jedem anderen Tag des Jahres – der Kalender zeigt die Sommersonnenwende an. Für Millionen Menschen mit Immobilienkrediten hat dieses Datum noch eine ganz andere Bedeutung. Für sie läuft die letzte Gelegenheit aus, zehntausende Euro aufzuheben, die auf der Straße bereit liegen.

So sieht Hermann-Josef Tenhagen, Chefradakteur des gemeinnützigen Online-Verbrauchermagazins Finanztip, die Ausgangslage für alle Menschen, die zwischen dem 1. November 2002 und Juni 2010 ein Wohnungsbaudarlehen aufgenommen haben. In vier von fünf Fällen haben die Banken diese Kunden falsch über ihr Widerrufsrecht informiert (siehe "Der teure Fehler der Banken"). Bisher und noch wenige Wochen bis zum Stichtag am 21. Juni heißt das: Die Verbraucher können die Kreditverträge dauerhaft widerrufen, auch Jahre nach der Unterzeichnung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Fünf Gründe für ein lohnendes Geschäft

Für die meisten ein lohnendes Geschäft, zahlen sie doch vier oder fünf Prozent Zinsen statt ein bis zwei Prozent wie heute üblich. Doch für die Banken ein teures Ärgernis. Mit Hilfe ihrer Lobby setzten sie im Bundestag eine Gesetzesänderung durch, die alle Betroffenen zum raschen Handeln zwingt. Das Umsetzungsgesetz für die Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie beschert dem ewigen Widerrufs-Joker das Ende. Für Altverträge erlischt das Widerrufsrecht auch bei falschen Belehrungen am Mittwoch, dem 21. Juni, um Mitternacht.

Wer die derzeit noch günstige Rechtssituation nutzen möchte, sollte nach Ratschlägen von Finanztip wie auch von Verbraucherzentralen so vorgehen: Erstens sollten die Betroffenen ihre Kreditverträge von Profis prüfen lassen. Für 70 Euro bietet die Verbraucherzentrale Hamburg diesen Service. Sie benötigt wegen des Andrangs eine Bearbeitungszeit von vier bis fünf Wochen. Finanztip hat auf seiner Homepage eine Liste von Anwälten veröffentlicht, die seine Experten empfehlen. Diese Juristen prüfen kostenlos, ob die Widerrufsbelehrung korrekt ist oder nicht.

Zweitens sollten alle mit einem fehlerhaften Kreditvertrag ein Angebot für ein neues Darlehen einholen. Sind sie nämlich erfolgreich mit dem Widerruf des alten, brauchen sie sofort Ersatz für den alten Kredit, der dann ja rückabgewickelt wird. Die Restschuld müssen die Privatleute sofort begleichen. Dafür brauchen sie den neuen Kredit.

Drittens sollten sie den Widerruf erklären, auf jeden Fall noch vor dem Stichtag.

Viertens gilt es, den richtigen Anwalt für die juristische Auseinandersetzung zu finden. Dabei empfiehlt es sich, sich genau über die Kosten zu informieren. Die Anwalts-und Gerichtsgebühren bemessen sich nach den Darlehenssummen, die häufig sehr hoch sind. So kommen schnell mehrere tausend Euro zusammen.

Fünftens empfiehlt es sich für alle mit einer Rechtsschutzversicherung zu klären, ob die einspringt. die Alternative besteht darin, mit einem Prozessfinanzierer wie Metaclaims zusammenarbeiten. Diese Firmen tragen die Kosten, verlangen aber eine Erfolgsbeteiligung zwischen 30 und 40 Prozent. Diesen Anteil ihres Gewinns müssen die Privatleute abtreten, wenn sie erfolgreich sind und aus dem alten Kreditvertrag herauskommen.

Mehrere finanzielle Vorteile

Den glücklichen Eigenheimbesitzern winken mehrere finanzielle Vorteile. Sie können nicht nur die extrem niedrigen Zinsen von heute in Anspruch nehmen, wenn sie aus ihrem alten in einen neuen Vertrag wechseln. Sie sparen auch die Vorfälligkeitsentschädigung, die Banken üblicherweise bei einem vorzeitigen Ausstieg aus einem Kredit erheben. Leicht verlangen die Geldhäuser mehrere zehntausend Euro, um ihre Kunden aus den alten, teuren Verträgen zu entlassen. Zudem haben die Konsumenten die Möglichkeit, die Restschuld durch den Widerruf deutlich zu reduzieren. Denn durch den Formfehler beim alten Vertrag ist der Kunde so zu stellen, als habe es diese Kreditvereinbarung nie gegeben. Die Bank muss ihm für die bereits gezahlten Raten einen so genannten Nutzungsersatz bereitstellen. Dabei wird der vom Verbraucher abgeführte hohe Zins verglichen mit dem jeweiligen Marktzins, der deutlich niedriger liegt. Die genaue Berechnung ist komplex und eine Angelegenheit für Juristen und Volkswirte. Doch die Ersparnis durch diesen Posten ist beträchtlich – dadurch kann die Restschuld um ein Zehntel oder ein Fünftel sinken.

Ein von Finanztip errechnetes Beispiel verdeutlicht, dass sich die Mühe lohnt. Das Ehepaar hat Anfang 2009 für das Reihenhaus einen zehnjährigen Kredit über 200 000 Euro aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 4,5 Prozent. Im Jahr 2019 hätte die Familie noch eine Restschuld von 162 000 Euro. Für den Nutzungsersatz muss die Bank ihr rund 14 000 Euro erstatten. In etwa den gleichen Betrag spart sie zusätzlich durch die günstigeren Zinsen. So kommt sie auf eine Ersparnis von 28 000 Euro. In einem anderen und realen Fall nahm der Verbraucher 2004 ein Darlehen über 175 000 Euro mit einer 15-jährigen Zinsbindung auf. Im Februar 2010 kündigte er und zahlte eine Vorfälligkeitsentschädigung von 19 500 Euro an die Sparkasse. Dann erfuhr er jedoch von der Chance, den alten Kreditvertrag nachträglich zu widerrufen und kostenlos und ohne Vorfälligkeitsentschädigung auszusteigen. Dies führte zu einem Prozess. Am 23. Oktober 2015 entschied das Landgericht Siegen, dass die Bank die 19 500 Euro zurückzahlen muss (Az. 2 O 81/15).

Die Banken reagieren unterschiedlich auf Widerrufe Jahre nach Abschluss des Vertrages. Manche lassen sich auf einen Vergleich ein. Der Kunde bekommt einen neuen, günstigeren Kredit und muss keine Vorfälligkeitsentschädigung entrichten. Dafür verzichtet er auf den Nutzungsersatz als Kompensation für zu viel gezahlten Zinsen in der Vergangenheit. Andere Institute stellen sich quer und reagieren nur auf Schreiben von Anwälten oder auf Klagen.

Der Teure Fehler der Banken

Versäumnisse: Die Banken müssen exakt informieren, wie lange die Verbraucher einen Kreditvertrag widerrufen können. Jahrelang schlampten sie aber bei den Formulierungen. Für die Kunden war nach höchstrichterlicher Rechtsprechung durch den Bundesgerichtshof (BGH) nicht klar erkennbar, wann die Widerrufsfrist beginnt .

Typische Fehler: Beispielsweise schrieben die Banken in den beanstandeten Verträgen: „Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung.“ Die Formulierung frühestens lässt laut BGH nicht klar erkennen, welches Datum genau gemeint ist.

Teure Schlamperei: In den acht Jahren mit fehlerhaften Widerrufsbelehrungen haben die Banken nach Schätzungen von Finanztip Immobilienkredite in Höhe von 869 Milliarden Euro ausgereicht. Wenn 80 Prozent nicht korrekt waren, stehen 690 Milliarden im Feuer. Diese verteilen sich bei einem durchschnittlichen Darlehen von 220 000 Euro auf drei Millionen Verträge.

Daher erwirkte die Branche eine Gesetzesänderung. Dadurch können Verbraucher Kredite mit falschen Belehrungen nicht mehr ewig widerrufen. Künftig erlischt dieses Recht nach einem Jahr und 14 Tagen.