Berlin -Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im Vergleich zu 2014 um 4,1 Prozent auf 6,33 Millionen Fälle gestiegen. Der Anstieg geht vor allem auf ausländerrechtliche Straftaten zurück, also Asyl- und Aufenthaltsdelikte. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2015 hervor, die dem Berliner „Tagesspiegel“ (Sonntag) vorliegt und am Montag von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere und dem Vorsitzendem der Innenministerkonferenz der Bundesländer, Klaus Bouillon (beide CDU), vorgestellt wird.

Registrierten die Polizeibehörden 2014 noch 157.000 Fälle sogenannter ausländerrechtlicher Taten, waren es demnach im vergangenen Jahr 402.000 Fälle. Ohne diese ausländerrechtlichen Fälle bliebe die Zahl der Straftaten nahezu konstant bei 5,93 Millionen. Die Zahl der aufgeklärten Fälle nahm im Jahresvergleich den Angaben zufolge insgesamt um fast sieben Prozent auf 3,56 Millionen zu.

Besonders Wohnungseinbrüche haben zugenommen

Ob die hohe Zahl an Flüchtlingen zu einer überproportionalen Zunahme der sonstigen, nicht ausländerrechtlichen Flüchtlingskriminalität geführt hat, ist der Statistik nicht eindeutig zu entnehmen. Zwar stieg die Zahl der Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Prozent auf 555.800 - und darunter die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer um 90,7 Prozent auf 114.000. Allerdings ist nicht klar, wie viele der 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtenden von der Statistik erfasst sind und wie viele Mehrfachverdächtige eingerechnet sind. Außerdem gehören zum Kreis der Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft auch Touristen, aus dem Ausland operierende Banden und mit krimineller Absicht einreisende Ausländer.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Zahl der deutschen Verdächtigen ging laut den Zahlen um fünf Prozent auf 1,45 Millionen zurück. Die Bevölkerung nahm im Jahr 2015 um 0,86 Prozent auf 81,9 Millionen zu, der Anteil der ausländischen Bevölkerung stieg laut Statistischem Bundesamt um zwölf Prozent.

Gewaltkriminalität nahm den Angaben zufolge um 0,2 Prozent auf 181.00 Fälle zu. Die Zahl der Vergewaltigungen oder sexuellen Nötigungen ging um 4,4 Prozent auf rund 7.000 zurück. Die Zahl der Einbruchsdelikte nahm dagegen signifikant zu: Rund zehn Prozent mehr Wohnungseinbrüche verzeichnet die Statistik. (kna)