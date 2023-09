Berlin -In Deutschland haben die Themen Migration und Terror die Euro-Krise aus der Aufmerksamkeitsspanne verdrängt. In den am stärksten betroffenen Ländern – Griechenland und Portugal – leiden die Menschen jedoch noch immer unter den Nachfolgen der Krise und der Rettungsaktionen der so genannten Troika aus Internationalem Währungsfonds (IWF), EU-Kommission und Europäischer Zentralbank.

Die Griechen haben etwa ein Drittel ihrer Einkommen verloren, Portugals Erholung stockt, dem Land drohen Strafen wegen zu hoher Defizite. Der IWF hat nun seine Rettungspolitik unter die Lupe nehmen lassen und kommt zu dem Schluss: Zwar habe der Fonds einiges falsch gemacht, insgesamt aber sei das wichtigste Ziel erreicht worden: Die Ausbreitung der Krise auf andere Länder wurde verhindert.

Kritik an Sparmaßnahmen

Anfang 2010 wollten die Finanzmärkte Griechenland kein Geld mehr leihen. Das gleiche Schicksal ereilte in der Folge Irland und Portugal. Die EU und der IWF unterstützten die Länder mit Milliardenkrediten und verlangten im Gegenzug drastische Spar- und Reformmaßnahmen. Diese Maßnahmen wurden in den Folgejahren heftig kritisiert – die einen monierten, die Sparvorgaben seien zu hart gewesen und hätten die Krisen eher verlängert; andere waren der Meinung, die Troika sei zu lasch gewesen.

In dem neuen Gutachten kritisiert das Independent Evaluation Office (IEO) des IWF, der Fonds habe zwar vor der Krise die richtigen Probleme identifiziert, letztlich aber das Ausmaß der Risiken unterschätzt. Insbesondere in den Fällen Griechenland und Portugal hätten die IWF-Ökonomen übermäßig positive Wachstumsprognosen zu Grunde gelegt und die konjunkturellen Folgen der Sparprogramme unterschätzt. „Lehren der Vergangenheit wurden nicht immer befolgt“, so das IEO.

Regeln angepasst, um Schuldenschnitt zu vermeiden

Auch die Entscheidungsprozesse im IWF rügen die Prüfer. So hatte der Fonds Anfang 2010 beschlossen, seine eigenen Regularien zu ändern, um Griechenland Kredite geben zu können. Nach den alten Regeln hätte Athen erst ein Teil seiner Schulden erlassen werden müssen, um die Finanzen nachhaltig zu machen. Doch die EU war strikt gegen einen Schuldenschnitt und so verzichtete der IWF auf seine Forderung und passte seine Regeln entsprechend an. Diese Anpassung sei ohne die sonst übliche „genaue Prüfung“ erfolgt, kritisiert das IEO. Zudem habe der Fonds von Seiten der EU unter politischem Druck gestanden und so seine „charakteristische Gewandtheit als Krisenmanager eingebüßt“.

Griechenland als eingeschränkter Erfolg

Die – ohnehin zurückhaltende – Kritik der Gutachter lässt der IWF teilweise gelten. In einer Stellungnahme gab Fonds-Chefin Christine Lagarde zu, gerade im Fall Griechenland seien zu anspruchsvolle Ziele gesetzt und zu optimistische Annahmen getroffen worden.

Doch habe der Fonds Vorkehrungen getroffen, solche Fehler künftig zu vermeiden. Zudem sei selbst der Fall Griechenland als eingeschränkter Erfolg zu werten. Schließlich sei ein Schlüssel-Ziel erreicht worden: das Land in der Euro-Zone zu halten.

Den Einwand, der IWF habe sich von der EU politisch instrumentalisieren lassen, wies Lagarde zwar zurück. Allerdings zeigt der Fonds, dass er in dieser Hinsicht gelernt hat: Seine Teilnahme am neuen Kreditprogramm für Griechenland stellt er eisern unter die Bedingung eines Schuldenschnitts.

