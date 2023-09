Berlin -Die Rufe sind unüberhörbar. Und sie kommen aus fast allen Richtungen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nannte es am Donnerstag „bedauerlich, dass bis dato kein Politiker aus dem Osten im neuen Kabinett vertreten ist“.

Sachsens SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe sagte, zunächst müsse man den Mitgliederentscheid in der SPD über den Einstieg in eine neue große Koalition abwarten. Aber im Falle der Zustimmung erwarte sie, „dass die Bundesrepublik Deutschland nicht nur von Personen aus den alten Bundesländern repräsentiert wird“.

Zuspruch von Linken-Chefin Katja Kipping

Ähnlich äußerte sich Linksparteichefin Katja Kipping. „Auf jeden Fall müssen die ostdeutschen Interessen im Kabinett Berücksichtigung finden“, erklärte sie dieser Zeitung. „Das muss sich dann auch personell niederschlagen. Frau Merkel kann die Vertretung dieser Interessen qua Amt nicht leisten.“

Last but not least ist da die Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion für ostdeutsche Belange, Claudia Müller. Sie warnt: „Die Zusammensetzung der Regierung lässt befürchten, dass die besonderen Problemsituationen im Osten deutlich weniger Gehör in der neuen Bundesregierung finden.“ Und sie verlangt eine starke Ostbeauftragte, angesiedelt direkt im Kanzleramt.

Zusammensetzung des Kabinetts noch nicht endgültig

Auch wenn die Minister noch nicht oder nur teilweise feststehen: Unter den bisher genannten Namen tauchte außer Merkel kein Ostdeutscher auf. Dies stößt innerhalb wie außerhalb von Union und SPD auf Unmut. Dies gilt umso mehr, als die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ost-West-Unterschiede im 29. Jahr nach dem Mauerfall immer noch enorm sind. Die Ergebnisse der Bundestagswahl haben dies deutlich gezeigt.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte deshalb, dass über die Zusammensetzung des Kabinetts das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Er war vom Schatzmeister der Brandenburg-SPD selbst ins Gespräch gebracht worden, will aber Regierungschef in Potsdam bleiben.

Warum Ostdeutsche in der Bundesregierung unterrepräsentiert sind

Die Tatsache, dass Ostdeutsche unterrepräsentiert sind, kommt nicht von ungefähr. So weist der Görlitzer Soziologe Raj Kollmorgen mit Blick auf die SPD daraufhin, dass sich die Mitgliederzahlen ostdeutscher Landesverbände auf dem Niveau mancher westlicher Bezirke oder gar Kreisverbände bewegten. Und er schlussfolgert: „Damit ist nicht nur die Personaldecke dünn, sondern auch der Einfluss in der Gesamtpartei.“ Im Übrigen sei die fehlende Repräsentanz Ostdeutscher auf den Ministerrängen so neu nicht, weil es seit 1998 fast immer nur einen oder maximal zwei Ost-Minister gegeben habe. In der nun auslaufenden großen Koalition waren es Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) und Familienministerin Manuela Schwesig (SPD), die im vorigen Jahr Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wurde.

Als gewissermaßen „halber Ossi“ gilt der scheidende Innenminister Thomas de Maizière, Vetter des letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière (beide CDU). Er ist seit der Wende in Ostdeutschland aktiv und wohnt in Dresden.

Insider sagen jedenfalls, dass es durchaus einen Unterschied mache, ob ein Ressort von einem West- oder einem Ostdeutschen geführt werde. So hat Wanka für die ostdeutsche Forschungslandschaft in den letzten Jahren einiges getan. Schwesig unterstrich die Vorbildfunktion des Ostens bei der Frauenerwerbstätigkeit oder der Kinderbetreuung. Schließlich amtiert noch die Ostbeauftragte Iris Gleicke (SPD), zu deren Jobbeschreibung als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium Lobbyarbeit für die neuen Länder gehört. Dieselben Insider sagen ferner, dass Ostdeutsche nach wie vor ein besseres Verständnis für die besonderen Probleme Ostdeutschlands mitbrächten als viele Westdeutsche.

Bodo Ramelow hält die Diskussion für „rückwärtsgewandt“

Aus den genannten Gründen dürfte im Sinne Woidkes das letzte Wort über die Zusammensetzung des Kabinetts tatsächlich nicht gesprochen sein. Für den Fall, dass nicht doch noch ein Ostdeutscher Minister wird, verlangt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) überdies bereits Kompensation auf der Ebene der Parlamentarischen Staatssekretäre. Die CDU-Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski und Marco Wanderwitz schlossen sich dem an.

Interessanterweise gibt es nur einen, der Kritik an der ganzen Debatte übt: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). „Ich finde die Debatte um ostdeutsche Minister im Bundeskabinett 27 Jahre nach der Einheit wenig zielführend“, sagte er. „Die Biografien mischen sich, da wäre eine erneute formelle Trennung in Ost und West rückwärtsgewandt.“

