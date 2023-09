Stockholm -Jubel in Schweden: Kronprinzessin Victoria hat am Mittwochabend in Stockholm ihr zweites Kind zur Welt gebracht.

Der stolze Vater, Prinz Daniel (42), trat um 22.35 Uhr vor die Presse und verkündete das Geschlecht des neuen Mini-Royals: Ein Junge! Auf 52 Zentimeter verteilte 3655 Gramm wog der Schweden-Spross bei der Geburt.

„Dem Kind und Victoria geht es sehr gut“, sagte Daniel. „Alle sind natürlich sehr glücklich.“ Bis zur Geburt hätten er und seine Frau selbst nicht gewusst, dass es ein Junge werden würde.

Töchterchen Estelle (4) verschlief die Geburt ihres neuen Bruders übrigens. Sie sollte es am Donnerstag erfahren, erklärte ihr Vater.

Prinz Daniel assistierte bei der Geburt und schnitt selbst die Nabelschnur durch. Wie auch bei Estelles Geburt vor vier Jahren sei er zu Tränen gerührt gewesen, hieß es.

Mit Victoria und Daniel freuen sich natürlich auch Königin Silvia und König Karl Gustaf. Für sie ist es schon das vierte Enkelkind.

Victorias Schwester Madeleine (33) hat mit ihrem Mann Chris O'Neill (41) ebenfalls zwei Kinder: die zweijährige Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas, der im Juni ein Jahr alt wird. Auch Prinzessin Sofia (31), die Frau von Victorias Bruder Carl Philip (36), ist hochschwanger. Das erste Kind des Paars soll im April zur Welt kommen.

(spuk/dpa)