Köln -Ein traumhafter weißer Sandstrand, strahlend blauer Himmel und hellblaues Meer: Was könnte diese Szenerie noch schöner machen? Tiere natürlich! Und zwar keine Einsiedlerkrebse oder Möwen, sondern richtig ausgewachsene, fellige Artgenossen wie Kühe, Kängurus oder Affen. Das gibt es gar nicht so selten.



Wir stellen sieben Strände rund um den Globus vor, die Urlauber sich regelmäßig mit Tieren teilen.

Kühe in Goa

Ganz entspannt neben Kühen faulenzen können Sie am Palolem Beach in Goa. Die in Indien verehrten Tiere genießen dort nämlich ihr Dasein bei tropischem Klima und ganzjährigen 25 Grad. Angst brauchen Urlauber keine zu haben – die Rinder sind friedlich und scheinen sich auch nur ein bisschen sonnen zu wollen.

Affen auf Koh Phi Phi

Am Monkey Beach in Phi Phi Don ist der Name Programm. Bei einem Strandspaziergang können Sie hier neugierige Affen beobachten – und vor allem von ihnen beobachtet werden. Die kleinen Frechdachse sind nämlich alles andere als menschenscheu und eher mit Vorsicht zu genießen. Suchen Sie Ihre Nähe, geht es Ihnen weniger um Streicheleinheiten als um Ihre Vorräte.

Kängurus am Cape Hillsborough

Ein echter Geheimtipp: Den Strand mit hüpfenden Kängurus teilen – klingt das nicht traumhaft? Im Cape Hillsborough Nationalpark in Queensland (Australien) wird dieser Traum wahr. Insbesondere in der Abenddämmerung oder am frühen Morgen können Sie die verspielten Tiere dort antreffen. Zugegebenermaßen sind sie relativ scheu, aber es reicht doch auch schon, sie einfach nur beobachten zu können.

Ponys auf Assateague

Am weißen Sandstrand mit schönen Sanddünen leben die Ponys der Insel Assateague Island in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort begeistern die kleinen Pferde sowohl große als auch kleine Besucher. Wie die Ponys auf die Insel kamen weiß niemand, entdeckt wurden sie im Jahr 1920.

Pinguine in Südafrika

Teilen Sie sich hier den Strand mit knapp 2.500 Brillenpinguinen. Am Boulders Beach in Südafrika haben sich die kleinen Anzugträger eine richtige Kolonie aufgebaut. Insbesondere im Juli und August können Sie die Pinguine beobachten. Bedenken Sie dabei aber: Die Tiere sind sehr laut und riechen nicht so angenehm.

Schweine auf den Bahamas

Der Klassiker: Auf der Insel Big Major Cay auf den Bahamas können Sie mit Schweinen schwimmen. Wer ein bisschen Brot einpackt, kann die Tiere damit am besten anlocken.

Flamingos auf Aruba

Am Flamingo Beach auf der Insel Aruba können Sie den Anblick der pinken Federtiere umgeben von tollen Palmen und einem atemberaubenden Sandstrand genießen. Leider nicht umsonst, denn der Flamingo Beach befindet sich auf der Privatinsel des Renaissance Aruba Resort & Casino und ein Besuch kostet 90 Euro.

