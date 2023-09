Mehr als die Hälfte aller Prozesse vor deutschen Arbeitsgerichten drehen sich um das Thema Kündigung. Dabei gilt: Einfach so rausschmeißen darf ein Arbeitgeber niemanden. Welche Rechte die Ex-Beschäftigten haben, hängt auch von der Art der Kündigung ab. Grundsätzlich unterscheidet man hier drei Gruppen:

Aus betrieblichen Gründen gekündigt

Das ist zum Beispiel so, wenn eine Abteilung oder die ganze Firma geschlossen oder umstrukturiert wird. Manchmal sind die betriebsbedingten Gründe aber nur vorgeschoben: „Der Arbeitgeber behauptet, Aufträge seien weggefallen und damit der Bedarf an Arbeitskräften, aber das stimmt gar nicht“, sagt Martina Perreng, Arbeitsrechtlerin beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Berlin. „Oder es gibt gleichzeitig neue Stellenausschreibungen.“

Fristlose Kündigungen können sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer ausgesprochen werden. In der Praxis ist es aber meistens der Arbeitgeber. dpa Lizenz

In solchen Fällen muss der Arbeitgeber nachweisen können, dass es betriebsbedingte Gründe für die Kündigung gibt. Und er hat darzulegen, dass es zum Entlassen des Arbeitnehmers keine Alternative gibt. Eine Alternative wäre etwa, zunächst die Leiharbeiter im Betrieb zu entlassen.

Aus personenbedingten Gründen gekündigt

Hierbei gilt, dass Mitarbeiter aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten nicht mehr die verlangte Leistung zeigen können, etwa wenn sie schwer krank sind. Anders als bei der Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen wird dem Arbeitnehmer bei einer personenbedingten Kündigung keine Verletzung des Arbeitsvertrages zum Vorwurf gemacht - deshalb ist auch keine Abmahnung erforderlich.

Aus verhaltensbedingten Gründen gekündigt

In diesem Fall wirft der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Fehlverhalten vor - beispielsweise, dass dieser einfach nicht bei der Arbeit erschienen ist oder mehrfach nicht pünktlich war. Gesetzlich geregelt ist allerdings nicht, wo hier die Schmerzgrenze liegt: „Ob dreimal Zuspätkommen schon ein Grund für die Kündigung ist und ob drei Minuten ausreichen oder zehn, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab“, sagt Nathalie Oberthür, Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins.

Normalerweise ist Kündigen in solchen Fällen nicht ohne eine vorherige Abmahnung möglich. „Das ist beim Griff in die Kasse anders“, erklärt Rechtsanwältin Oberthür. Bei Diebstahl oder Betrug ist meist keine Abmahnung nötig.

Will sich ein Arbeitnehmer rechtlich gegen eine Kündigung wehren, gelten auch für ihn Fristen: „Er muss innerhalb von drei Wochen gegen die Kündigung klagen. Macht er das nicht, ist die Kündigung wirksam“, erläutert Martina Perreng. Der Kündigung schriftlich zu widersprechen, verhindere das nicht. (gs/dpa)

Von Abfindung bis Probezeit - unsere Bildergalerie beantwortet zehn wichtige Fragen zum Thema Kündigung:

Was Sie über Kündigungen wissen sollten

Ist eine mündliche Kündigung zulässig? Eine mündliche Kündigung ist in der Regel ein klarer Formmangel. „Damit kommt kein Arbeitgeber durch“, sagt Barbara Dyrchs, Sachbuchautorin und frühere Richterin am Arbeitsgericht. Anders sieht es aus, wenn der Mitarbeiter selbst wiederholt seine Kündigung ausspricht. Um Beschäftigte vor Spontankündigungen zu schützen, sehe das Gesetz zwar vor, dass die Kündigung schriftlich erfolgen muss, entschied das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in einem Fall. Dieser Schutz sei dann jedoch nicht nötig, wenn der Mitarbeiter in einem weiteren Gespräch die Kündigung ausdrücklich bestätige (Az.: 8 Sa 318/11). dpa Lizenz

Sollte ich dem Arbeitgeber trotz allem danken? Wer Frieden mit dem Chef schließt, schafft sich bessere Grundlagen für die Zukunft. Mitarbeiter verlassen eine Firma besser immer im Guten. „Ich würde es keinem raten, es sich mit einem Chef auf Ewigkeit zu verderben“, sagt Karriereberaterin Svenja Hofert aus Hamburg. Denn ein gutes Arbeitszeugnis könnten Arbeitnehmer sich dann in der Regel abschminken. Sie empfiehlt deshalb, im Kündigungsgespräch keine dreckige Wäsche zu waschen. Besser sei es, dem Vorgesetzten noch einmal zu danken. „So kann man zum Beispiel Danke sagen für die Chancen, die der Chef einem eröffnet hat.“ dpa Lizenz

Gekündigt was nun? Am besten Ruhe erst einmal bewahren: Eine fristlose Kündigung ist normalerweise unwirksam, wenn es vorher keine Abmahnung gab. dpa Lizenz

Wann steht mir eine Abfindung zu? Mitarbeiter haben bei einer Kündigung nicht automatisch Anspruch auf eine Abfindung - selbst dann nicht, wenn sie 40 Jahre lang für eine Firma tätig waren. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf entschieden (Az.: 15 Sa 485/12). Einen Anspruch auf diese einmalige Zahlung gibt es im deutschen Recht nur in seltenen Ausnahmefällen bei betriebsbedingten Kündigungen. Ein Unternehmen kann in diesem Fall etwa von sich aus eine Abfindung anbieten, wenn der Mitarbeiter nicht gegen die Kündigung klagt. Wenn ein Arbeitgeber eine rechtmäßige Kündigung ausspricht, muss er grundsätzlich keine Abfindung zahlen. dpa Lizenz

Kann mir wegen schlechter Arbeit gekündigt werden? Ein Arbeitgeber kann einem Mitarbeiter nicht einfach mit der Begründung kündigen, er würde zu viele Fehler machen. So lautet ein Urteil des Landesarbeitsgerichts München. Eine Kündigung wegen zu vieler Fehler setzt grundsätzlich voraus, dass die „Durchschnittsleistung“ der vergleichbaren anderen Beschäftigten über einen längeren Zeitraum vom Chef dokumentiert wird. Nur so kann festgestellt werden, ob der gekündigte Arbeitnehmer die normale Fehlerhäufigkeit über längere Zeit hinweg erheblich überschritten hat, so das Urteil (Az.: 3 Sa 764/10). dpa Lizenz

Ist ein Rauswurf gerechtfertigt, wenn ich mich zu spät krankmelde? Meldet sich ein Mitarbeiter mehrmals zu spät krank, kann das eine Kündigung rechtfertigen. Das hat das hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main entschieden (Az.: 12 Sa 522/10). Die wiederholte Verletzung der Meldepflicht bei einer Erkrankung rechtfertige nach erfolgloser Abmahnung zwar nicht die fristlose, jedoch die ordentliche Kündigung. Denn unabhängig zur Vorlage eines ärztlichen Attests bestehe auch eine Meldepflicht. dpa Lizenz

Betriebsbedingt gekündigt: Habe ich Anrecht auf eine andere Stelle? Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, haben Mitarbeiter einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber andere freie Stellen im Unternehmen zunächst mit ihnen besetzt. Diese Stellen müssen natürlich vergleichbar mit der alten Position sein. Dieser Anspruch der Beschäftigten bezieht sich aber ausdrücklich nicht auf freie Stellen im Ausland. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden (Az.: 2 AZR 809/12). dpa Lizenz

Ich will gegen die Kündigung klagen: Wie lange habe ich Zeit? Diee Klage gegen eine Kündigung - die so genannte Kündigungsschutzklage - kann nur innerhalb von drei Wochen erhoben werden. Das gilt auch, wenn es nach einem Rauswurf Folgeverhandlungen gibt und der Arbeitnehmer Hoffnung hat, dass er seine Stelle behalten darf. Das hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden (Az.: 6 Sa 1754/12). Zudem gilt: Auch wenn ein Kündigungschreiben während des Urlaubs eintrifft, ist die Zustellung wirksam. dpa Lizenz

Wie lang ist die Kündigungsfrist in der Probezeit? Für eine Kündigung muss in den ersten Monaten im Job kein gesonderter Grund angeben werden. „Auch ohne konkrete Verabredung einer Probezeit kann neuen Arbeitnehmern innerhalb der ersten Beschäftigungsmonate regelmäßig ohne weiteres gekündigt werden“, sagt Regina Steiner, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Eine Probezeitvereinbarung sei aber sinnvoll: Normalerweise kann der Arbeitgeber eine Kündigung mit einer Frist von vier Wochen aussprechen. Wird eine Probezeit von weniger als sechs Monaten vereinbart, gilt eine kürzere Kündigungsfrist von nur 14 Tagen. dpa Lizenz

Darf ich nach der Kündigung zur Konkurrenz wechseln? Wer zu früh den Job wechselt, riskiert Vertragsstrafen, wenn diese im Arbeitsvertrag geregelt sind. Möglich ist auch ein Arbeitsverbot beim neuen Betrieb - falls es sich um einen Wettbewerber handelt - durch eine einstweilige Verfügung. Klauseln, die besagen, dass man für eine gewisse Zeit nicht beim Konkurrenten arbeiten darf, nennt man ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Dieses Verbot darf bis maximal 24 Monate nach dem Ausscheiden dauern, und der Vertrag muss eine sogenannte Karenzentschädigung (50 Prozent des bisherigen Gehaltes) vorsehen. dpa Lizenz

