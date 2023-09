Washington -Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein amerikanischer Kollege Donald Trump werden vermutlich keine Freunde mehr. Ihr erstes Kennenlernen am Rande des Brüsseler Nato-Gipfels in der vergangenen Woche verlief recht spannungsreich. Und nachdem Trump am Donnerstag den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Welt-Klimaabkommen verkündet hatte, setzte Macron in einer kurzen, auf Englisch gehaltenen Ansprache noch einen drauf.

Macron will den Planeten wieder groß machen

„Make our planet great again“, sagte der Franzose in Anspielung auf Trumps Versprechen, Amerika wieder groß zu machen. Verbunden war das mit einer Einladung an alle einschlägig interessierten Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmer aus den USA, nach Frankreich zu kommen und ihren Kampf gegen den Klimawandel von dort aus fortzusetzen.

Die Episode lässt erahnen: Trumps Entscheidung, den Klimavertrag aufzukündigen, könnte in der Weltwirtschaft einiges durcheinander wirbeln. Der US-Präsident glaubt, dass sein Land zu alter Stärke zurückfinden werde, wenn es nur genügend Kohle und Öl verfeuert. In Europa hingegen haben viele Verantwortliche erkannt, dass Klimaschutz auch gigantische ökonomische Chancen eröffnet. Es geht um Innovationen, Investitionen und Millionen neuer Jobs. Auch die Chinesen sehen das so, weshalb sie gemeinsam mit der Europäischen Union das Pariser Abkommen mit Klauen und Zähnen verteidigen wollen.

Trumps Protektionismus

Und es ist ja nicht nur der Klimaschutz, den Trump für entbehrlich hält: Er verachtet auch den freien Welthandel und will die heimischen Unternehmen am liebsten mit Schutzzöllen vor ausländischer Konkurrenz abschotten. Besonders hat er es auf die deutsche Automobilindustrie abgesehen.

Doch auch Wettbewerb ist ein Innovationstreiber: Unternehmen, die nicht permanent danach streben, besser als die Rivalen zu sein, verfallen in Trägheit. Irgendwann verlieren sie den Anschluss und werden überflüssig. Das gilt auch für amerikanische Firmen. In einer vernetzten Weltwirtschaft wird sich der Rückzug auf die eigene Scholle früher oder später rächen.

Ökonomische Teilung Amerikas

Der Duisburger Ökonom und Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer geht davon aus, dass viele amerikanische Industriekonzerne und ihre Kunden jetzt zunächst auf alte, billige Technologien setzen werden, die große Mengen fossiler Energie fressen – überdimensionierte Benzinmotoren für Autos beispielsweise oder konventionelle Kraftwerke zur Stromerzeugung. Das könne in einigen Branchen zunächst sogar einen Pseudo-Boom auslösen. In fünf bis zehn Jahren aber dürften etliche Unternehmen den Anschluss verloren haben.

Mit Blick auf Trumps Wirtschaftspolitik sagt Dudenhöffer: „So operiert jemand, der im Immobiliengeschäft ist. Dort geht es darum, heute einen Deal zu machen. Und was morgen mit dem Gebäude passiert, ob sich drumherum vielleicht sogar ein Slum bildet, interessiert einen Dreck.“ Der Experte glaubt, dass Amerika künftig ökonomisch zweigeteilt sein werde: In progressive Staaten wie Kalifornien, wo es strenge Umweltauflagen gibt und die Industrie auch deshalb innovativ bleiben dürfte – und den bedauernswerten Rest des Landes.

US- Wirtschaft befürchtet Wettbewerbsnachteil

Auch in den Chefetagen amerikanischer Konzerne befürchten viele Top-Manager, dass das Land gerade dabei ist, seine Zukunft zu verspielen. Die Unternehmen erkennen an, dass der Klimawandel eine Tatsache ist und bekämpft werden muss. Es geht ihnen aber ebenso darum, auch in den kommenden Jahrzehnten mithalten zu können gegen die Konkurrenz aus Asien und Europa. Den Stromsektor hat die Energierevolution längst umgekrempelt. Gerade greift sie auch auf den Automobilbau über, der gleichzeitig immer weiter mit der IT-Branche zusammenwächst.

In einer beispiellosen, konzertierten Aktion hatten US-Wirtschaftskapitäne in den vergangenen Tagen an den Präsidenten appelliert, das Land im Pariser Klimaabkommen zu halten. Unter anderem meldeten sich die Chefs der Konzerne Apple, General Electric, Ford, Disney, Microsoft und Facebook zu Wort. Sogar der größte börsennotierte Öl- und Gaskonzern der Welt, Exxon Mobil, forderte Trump auf, im Abkommen zu bleiben.

„Es ist ein Wettlauf um die besten Technologien“, meint die Umwelt-Ökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). „Und Amerika hat jetzt entschieden, diesen Wettlauf nicht mehr mitzugehen.“

Erneuerbare Energien boomen auch in den USA

Dabei ist es ja nicht so, dass der Trend zu sauberen, klimaschonenden Energien bisher am Land vorbeigegangen wäre. Auch in den USA boomen die Erneuerbare, die Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor steigt kräftig. Laut Angaben des Energieministeriums waren hier Anfang des vergangenen Jahres fast 3,4 Millionen Menschen beschäftigt. Im der Branche der fossilen Energien arbeiteten hingegen nur knapp 3 Millionen Männer und Frauen – und hier ist der klassische Automobilbau bereits eingerechnet.

Doch solche Zahlen beeindrucken Präsident Trump nicht. Er verspricht, der darniederliegenden Kohleindustrie des Landes zu neuer Größe zu verhelfen und die arbeitslosen Kumpel in Bundesstaaten wie West Virginia oder Pennsylvania wieder in Arbeit zu bringen.

Dass das gelingt, glaubt noch nicht einmal die Kohleindustrie selbst. Ihr Problem ist weniger der Klimaschutz als der Siegeszug der Erneuerbaren und des billigen Fracking-Gases. Die Zahl der Arbeitnehmer im Kohlebergbau geht seit Jahrzehnten zurück, nur etwas mehr als 50.000 Beschäftigte sind übriggeblieben. In amerikanischen Auto-Waschstraßen, Freizeitparks oder Reisebüros arbeiten deutlich mehr Menschen.