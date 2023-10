„100 Euro, wenn du Ossi wirst“: Heimat gibt es nicht zum Nulltarif

Jetzt hatte ich ihn doch noch, meinen persönlichen deutschen Einheitsmoment. Na dann, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich saß im Auto, die Ampel stand auf Rot, als mein Blick eine Hausfassade streifte, darauf weiß auf schwarz und in riesigen Lettern: „100 Euro, wenn du Ossi wirst.“ Und etwas kleiner darunter: „Willkommen in unserer Heimat.“ Um diese 100 Euro zu erhalten, las ich die Wendewerbebotschaft zu Ende; also für dieses „Begrüßungsgeld“ müsste ich jetzt mit meinem Girokonto zu „Deiner Bank im Osten wechseln“. Grüner wird’s nicht, hupte es von hinten.

So leicht, dachte ich beim Gasgeben, könnte es für alle sein, ein Ossi zu werden, und damit ja auch ein Deutscher; zwar immer noch zweiter Klasse, was Aufstiegschancen und Abstiegsrisiko angeht, aber immerhin. Man muss halt etwas geben, dann bekommt man auch etwas zurück. Zugehörigkeit für Erspartes, zum Beispiel. Denn das Gefühl, willkommen zu sein in der neuen Heimat, gibt es nicht zum Nulltarif.

Nicht mal in Chemnitz, im schönen Sachsen, wo ich seit mehr als einem Jahr lebe, mir aber erst jetzt im Nachmittagsverkehr die Frage stellte: Bin ich ein Ossi? Kann ich überhaupt einer werden, auch wenn ich nie ein Westpaket bekommen habe, für meine Freiheit nie auf die Straße gehen musste und nie die Angst verspürte, in die Fänge der Stasi zu geraten? Gibt es eigentlich eine einheitliche Definition, die festlegt, wer ostdeutsch gelesen werden darf?

Umsonst gibt es allenfalls aufs Maul, sagte mein Vater immer. Das Begrüßungsgeld, das uns 1988 nach unserer Flucht nach Westdeutschland zustand, nahm er trotzdem und investierte es in einen Lottoschein. Gewonnen haben wir kein Geld, aber ein polnischer Pfälzer wie Miroslav Klose, das war ich jetzt auch. Ein Spätaussiedler und schon immer deutsch im Sinne des Grundgesetzes.

Die deutscheste aller Fragen war schon immer: Wer oder was ist deutsch?

Später, als Student, kassierte ich mein zweites Begrüßungsgeld und wurde ein Berliner mit Provinzhintergrund. Ich hörte, dass man mindestens zehn Jahre in der Stadt geduldet werden muss, um ein dauerhaftes Bleiberecht zu erhalten. Manche sagten, ein echter Berliner sei man erst nach zwanzig Jahren. Nach zweiundzwanzig Jahren ging ich wieder weg – und fühle mich, als hätte ich eine exklusive Klubmitgliedschaft gegen ein loses Ostzugehörigkeitsgefühl eingetauscht.

Es gibt tatsächlich keine allgemeingültige Definition dazu, wer heute ostdeutsch ist. Das steht so in einem Konzept des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. In den 90ern war der Geburtsort ein halbwegs trennscharfes Kriterium, später konnte als ostdeutsch gezählt werden, wer einen Elternteil hatte, der in der DDR geboren wurde. Eine neue Kategorisierung ist die Selbstidentifikation. Das heißt: Ossi ist, „wer sich selbst eher als ostdeutsch denn als deutsch begreift bzw. einordnet“.

Die deutscheste aller Fragen war schon immer: Wer oder was ist deutsch? Dahinter steckt eine Sehnsucht nach einem Wir, nach einer Gemeinschaft, und für einen kurzen Moment sah es in der Wendezeit so aus, als wäre diese Frage abschließend beantwortet worden. Deutschland war vereint, aber eine Einheit ist daraus dann doch nicht geworden.



Ein Chemnitzer Filmprojekt, das sich den Ostgefühlen der GenZ widmet, trägt den Titel „(K)Einheit“. Zu Wort kommt auch der im Erzgebirge geborene Mazlum, 26, der in Mannheim wohnt und sich als „Sachse mit kurdischem Migrationshintergrund“ bezeichnet. Ich wette 100 Euro, dass Mazlum ein echter Ossi ist.

