100 Jahre Tutanchamun: Wie Howard Carter einen Star ausgrub „Erste Stufen von Grab entdeckt“ - so fasst Howard Carter den Anfang dessen zusammen, was zum bedeutendsten Fund der Ägyptologie werden sollte: das Grab von ... Johannes Sadek , dpa

ARCHIV - Touristen warten vor dem Eingang des Grabes mit der Nummer 62 von Pharao Tutanchamun im Tal der Könige. picture alliance / dpa

Luxor -In den Tagen vor seiner Jahrhundert-Entdeckung scheint im Arbeitsleben des Howard Carter alles seinen gewöhnlichen Gang zu nehmen. „Kairo in Richtung Luxor verlassen“, notiert der britische Archäologe am 27. Oktober 1922 knapp in seinem Tagebuch. Auf dem Weg nach Oberägypten tragen Esel sein Gepäck.