14 neue Stipendiaten für Wiepersdorf

Potsdam -In der Künstlerresidenz Wiepersdorf werden auch in diesem Jahr 14 Stipendiatinnen und Stipendiaten des Landes Brandenburg erwartet. Für die Arbeitsaufenthalte in dem Schloss stelle das Land 92 000 Euro bereit, teilte das Kulturministerium in Potsdam am Sonntag mit. Eine unabhängige Jury hat Künstlerinnen sowie Wissenschaftler aus Ägypten, Dänemark, Deutschland, Russland und Südkorea ausgewählt. Sie treten ihren dreimonatigen Aufenthalt zwischen März und November an.