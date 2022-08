Gibt man bei Facebook den Namen der 22-jährigen palästinensischen Künstlerin Duniyana Al-Amour ein, stößt man auf Beileidsbekundungen und viele ihrer Gemälde. Vor allem junge Leute haben sie geteilt. Die junge Frau aus der Stadt Khan Yunis im Gazastreifen starb bei einem der ersten israelischen Angriffe der jüngsten Auseinandersetzung im Nahost-Konflikt. Das berichtete das New Yorker Kunstmagazin Hyperallergic.

Auf einem der Gemälde ist Al-Amour selbst zu sehen. Das Selbstporträt zeigt ein ernstes und offensichtlich noch junges Gesicht, das hinter einer Wand aus Holz hervorschaut, nur die linke Gesichtshälfte ist zu sehen. Wann Al-Amour das Bild malte, ist nicht bekannt. Es ist das auf Social Media am häufigsten geteilte Werk von ihr.

„Wir saßen in unserem Vorgarten, als wir plötzlich Schüsse von den Wachtürmen des israelischen Militärs in der Nähe des Trennungszauns östlich von Khan Yunis hörten, gefolgt von einer großen Explosion einer Panzergranate“, sagte das Familienmitglied Mohammad Al-Amour. Und weiter: „Wir eilten zu dem beschossenen Haus und stellten fest, dass Duniyana Al-Amour sofort an einem Schrapnell gestorben war.“

Israel: Tote in Gaza auch durch fehlgeleitete Raketen des PIJ

Am Freitag hatte das israelische Militär mit mehreren Angriffen die radikale Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) beschossen. Nach der gezielten Tötung des Militärchefs der Organisation, Taisir Al-Dschabaris, feuerte der PIJ seinerseits Raketen auf israelische Städte und damit auf Zivilisten ab. Israelischen Medienberichten zufolge erreichten bis Mitternacht über 60 Raketen das Land. Doch während das dortige Raketenschutzsystem beinahe alle Raketen abfangen konnte, trafen die Angriffe in Gaza auch Zivilisten. Bis zur am Sonntagabend in Kraft getreten Waffenruhe waren unter den Toten laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 15 Kinder und vier Frauen. Eine von ihnen war Duniyana Al-Amour. Insgesamt starben durch die Angriffe auf Gaza 44 Menschen – laut Israel auch durch fehlgeleitete Raketen des PIJ.

Al-Amour studierte Bildende Kunst an der Al-Aqsa-Universität in Gaza. Die 22-Jährige ist ein weiteres Opfer des jüngst eskalierenden Nahost-Konfliktes. Dass die Eskalation nicht noch dramatischere Ausmaße annahm, führen Experten vor allem darauf zurück, dass der PIJ keine militärische Unterstützung der in Gaza dominanten Hamas bekam. Die Eskalationsrunde ist durch eine wackelige Waffenruhe nun vorerst beendet. Doch dass die Alarmsirenen von Tel Aviv das nächste Mal heulen, scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Eine Lösung des Konfliktes ist in noch weitere Ferne gerückt.