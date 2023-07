300 Kilometer auf dem Fahrrad entlang von Oder und Neiße an einem Tag

Lothar Quinkenstein hat die Werke der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk übersetzt. Jetzt will er Geld für ein Krankenhaus in der Ukraine sammeln.

Wer am Sonntag Lothar Quinkenstein auf seiner Radtour begleiten möchte, der muss schon fit sein. 300 Kilometer will er an diesem einen Tag schaffen, dafür bemüht er sich um ein ordentliches Tempo. Er startet auf der Brücke zwischen den Städten Frankfurt (Oder) und Słubice, also zwischen Deutschland und Polen, fährt nach Süden den Oder-Neiße-Radweg entlang bis kurz vor Rothenburg – und dann zurück. Pausen plant er ein, allerdings vor allem, um Fotos zu machen. Seine Fahrt soll auf Instagram zu verfolgen sein, denn sie dient einem guten Zweck.

Quinkenstein, geboren 1967 in Bayreuth und seit vielen Jahren in Berlin zu Hause, ist kein Radprofi. Seine verschiedenen Berufe übt er meistens in Räumen sitzend aus. Das Rennrad hilft ihm, neben der geistigen die körperliche Beweglichkeit zu erhalten. Als Wissenschaftler befasst er sich vor allem mit jüdisch-polnischer Literatur und mit Literatur zum Holocaust. Er unterrichtet am Collegium Polonicum in Słubice. Er hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht, etwa „mittteleuropäische zeit“ (2016), und auch Prosa, zuletzt die Erzählung „Wiesenzeit“ (2020). Außerdem arbeitet er als Übersetzer aus dem Polnischen, so hat er einige Bücher der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ins Deutsche gebracht, gerade erst den Roman „Empusion“, gemeinsam mit Lisa Palmes.

„Ein Übersetzer verbindet Welten“, schreibt Tokarczuk zu Quinkensteins Radtour: „Dieses Mal aber setzt er sich nicht an seinen Schreibtisch, sondern aufs Fahrrad. Eine beispielhafte Aktion – wie aus Worten Handeln wird.“ Die Nachricht schickte sie an Ukraine Solidarity Bus. Das ist eine Gruppe von 15 Freiwilligen aus Berlin, die seit Februar 2022 auf verschiedene Weise Hilfe in die Kriegsgebiete bringt. Lothar Quinkenstein gehört seit Beginn dieses Jahres dazu.

Nun benötigt das Krankenhaus in Saporischschja, zu dem die Gruppe engen Kontakt hält, dringend Rettungswagen. Ein gebrauchtes Fahrzeug kostet ausgestattet zwischen 10.000 und 15.000 Euro – eine Menge Geld für eine so kleine Organisation. Deshalb hat der Übersetzer sich diese 300-Kilometer-Tagestour ausgedacht: Er will für Aufmerksamkeit sorgen und dabei Spenden sammeln. Auf Instagram wird die Aktion begleitet. Der radelnde Quinkenstein versteht seine Tour als Fortführung der übersetzerischen Arbeit, die vermitteln möchte zwischen den Kulturen. Am Sonntag früh um 5 Uhr fährt er los.