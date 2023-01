38 Millionen Euro in Denkmalpflege investiert „Denkmalschutz ist Nachhaltigkeit“, betont Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). „Auf das Erhalten, Renovieren und Sanieren setzt die Denkmalpfle... dpa

Potsdam -„Denkmalschutz ist Nachhaltigkeit“, betont Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). „Auf das Erhalten, Renovieren und Sanieren setzt die Denkmalpflege seit jeher.“ Daher habe das Land im vergangenen Jahr wieder 38 Millionen Euro in die Pflege der Denkmäler auch in den historischen Innenstädten investiert, teilten Schüle und Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Montag bei einer Bilanz-Pressekonferenz mit. Mit 12,30 Euro pro Bürger liege Brandenburg hinter Thüringen und Sachsen auf Platz 3 der Bundesländer, bei den Ausgaben für Denkmalpflege, so Schüle.