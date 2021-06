Berlin - „Rock ’n’ Roll never dies“ – dass der Rock ’n’ Roll niemals stirbt, sagten sich auch die Amerikaner Isaac Tigrett und Peter Morton. Auf der vergeblichen Suche nach einem „vernünftigen amerikanischen Lokal“ in London gründeten sie kurzum ein eigenes Musik-Restaurant. Vor 50 Jahren, am 14. Juni 1971, öffnete ihr Hard Rock Cafe (HRC) erstmals seine Pforten.

Trotz des Anspruchs der Initiatoren war ihr Lokal in erster Linie nicht für exquisites Essen bekannt. Vielmehr liebten Gäste die Atmosphäre und das Ambiente. Sie gaben ihnen das Gefühl, den Rockstars ganz nah zu sein. Der neue Diner lag gerade einmal 300 Meter vom Buckingham-Palast entfernt, in den Räumen einer ehemaligen Rolls-Royce-Vertretung in der noblen Old Park Lane in Mayfair. Auf den Namen waren die Macher durch die Rückseite des Covers der Doors-LP „Morrison Hotel“ gestoßen, das die Cocktailbar „Hard Rock Cafe“ in Los Angeles zeigt.

Schon bald zählten die Beatles und die Rolling Stones zu den Stammgästen. Gelegentlich ließen die Stars auch etwas da. Das fing mit Eric Clapton an, der Tigrett eine rote Fender Lead II-Gitarre schenkte. „Ich kann aber nicht spielen“, entschuldigte sich der Inhaber. „Dann häng sie doch über meinem Stammplatz an die Wand“, antwortete Clapton. Einige Wochen später schickte The Who-Gitarrist Pete Townshend eine schwarze Gibson Les Paul an das Cafe, mit dem Hinweis: „Meine ist so gut wie seine! In Liebe, Pete.“ Das war der Startschuss für die berühmten Memorabilia in allen noch folgenden Locations.

Imago/United Archives International Hoher Besuch: 1985 feierten Bruce Springsteen und seine Frau Julianne Phillips im Londoner Hard Rock Cafe.

Bei seiner Gründung 1971 galt das Cafe als Inbegriff von Coolness. Ein wahres Who’s who der Londoner Rockelite hing hier ab. Paul McCartney wählte das Restaurant 1973 sogar zum Schauplatz für das Live-Debüt seiner Band Wings. Und schon von Beginn an war es den Gründern ebenso wichtig, auch einen Ort für alle zu schaffen.

Berühmte Gäste: Bruce Springsteen, Elton John, Mick Jagger, Freddie Mercury

„Ob du Taxifahrer bist oder Millionär, im Hard Rock werden alle gleichbehandelt“, erklärt Rita Gilligan. Sie war damals eine der ersten Kellnerinnen des neuen Cafes in London. Inzwischen ist sie in ihren Siebzigern und arbeitet immer noch für das Unternehmen, heute aber nicht mehr im Service, sondern als Markenbotschafterin. Vermutlich hat sie in ihrem Leben mehr Rockstars getroffen als die meisten anderen: Bruce Springsteen, Elton John, Mick Jagger und Freddie Mercury sind nur einige Namen, die ihr spontan einfallen.

Imago/Olaf Wagner 2010 zog die Berliner Dependance des Hard Rock Cafe an den Kudamm um. Zur Eröffnung kamen Rita Gilligan, die erste Kellnerin in London, und Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker.

Erst nach mehr als zehn Jahren begann die weltweite Expansion von HRC. 1982 öffnete die erste Filiale in Los Angeles, bald folgten weitere Ableger. Heute gibt es Niederlassungen in 74 Ländern auf allen Kontinenten, darunter 180 Restaurants, 25 Hotels und zwölf Casinos. Im deutschsprachigen Raum befinden sich Hard Rock Cafes in Berlin, Hamburg, München, Köln, Wien und Innsbruck sowie ein Hard Rock Hotel in Davos. Weltweit bewirten sie jährlich mehr als 35 Millionen Gäste.

Exklusive Adressen von Times Square bis Markusplatz

Rund um den Globus besetzen die Cafes exklusive Adressen: Den Times Square in New York, den Markusplatz in Venedig, die Grand-Place in Brüssel, in Paris liegt das Cafe unweit des Louvre. Das Imperium umfasst aber auch abgelegene Fleckchen wie das Karibik-Eiland Aruba und die Fidschi-Inseln sowie die Nördlichen Marianen. Auf den Speisekarten findet sich hauptsächlich amerikanisches Fast Food: Hamburger, gegrillte Rippchen, Chicken Wings, Pommes und Cheesecakes, wenn auch zum Teil lokale Nuancen bestehen.

Das weitaus größere Geschäft als durch Speisen machen die Cafes mit ihren Merchandising-Produkten, die inzwischen bis zu 40 Prozent zum Gesamtumsatz beitragen. Das Logo der Hard Rock Cafes wurde von Star-Designer Alan Aldridge entworfen, der sich bereits mit psychedelischen Grafiken für die Beatles und The Who einen Namen gemacht hatte. Das HRC-Logo war vergleichsweise simpel: Es besteht aus braunen Lettern vor einem senfgelben Kreis, darunter steht der jeweilige Ortsname.

Imago/Agefotostock Weltweit verbreitet: Ein Hard Rock Cafe in der Stadt Cartagena, Kolumbien.

1988 eröffnete in New York City das erste Ladengeschäft. Mittlerweile werden Souvenirs entweder direkt in der Kneipe oder in Shops unmittelbar daneben angeboten. Dazu gehören T-Shirts, Hüte, Jacken, Schals, Gläser, Feuerzeuge und Mützen. Besonders beliebt sind die Pins, die jährlich als limitierte Sonderauflage erscheinen.

Ein weiterer Grund zum Besuch der Cafes ist die riesige Sammlung von Rock 'n' Roll-Souvenirs. In allen Läden zusammengenommen ist die Kollektion auf mehr als 80.000 Exponate angewachsen. Sämtliche Erinnerungsstücke werden entweder direkt von Musikern zur Verfügung gestellt oder weltweit auf Auktionen gekauft. Dazu gehören Instrumente, Kleidung und weitere „Devotionalien“ berühmter Rockheroen, unter anderem der handgeschriebene Text des Beatles-Songs „Help“, die legendäre Gibson Flying V-Gitarre von Jimi Hendrix, eine Lederhose des „Doors“-Sängers Jim Morrison, eine Mundharmonika von Bob Dylan oder Bühnenoutfits der Scorpions.

Die beiden Gründer allerdings haben ihr Unternehmen längst verkauft. Tigrett gab seine Anteile noch in den 80er-Jahren ab, Morton veräußerte sie 1996. Nachdem die Kette durch verschiedene Hände gegangen war, wurde sie schließlich Ende 2006 von der offiziellen Organisation der Seminole-Indianer in Florida übernommen. Nach der 1988 erfolgten Legalisierung des Glücksspiels in Indianerreservaten durch den US-Kongress hatten auch die 4200 Seminolen viel Geld mit Casinos verdient. So konnten sie für das gesamte Unternehmen mit allen Restaurants, Hotels und Casinos problemlos 965 Millionen Dollar (rund 770 Millionen Euro) zahlen. Ein lohnendes Geschäft, in den folgenden Jahren machten sie mit HRC per anno bis zu sechs Milliarden Dollar Umsatz.

Folgen der Finanzkrise: Langjährige Standorte mussten schließen

Doch 2010 bekam auch die Hard Rock-Kette die Folgen der Finanzkrise zu spüren, langjährige Standorte wie Detroit, Phoenix und sogar das Hard Rock Hotel in Las Vegas mussten geschlossen werden. „Der Mythos ist vorbei“, sagt Karsten Kilian, Marketingprofessor an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Die Cafes seien museal geworden: dank ihrer Ausstellungsstücke zwar noch anziehend, zugleich aber erstarrt. Zudem führe heute der Weg zu den Stars über Facebook und Twitter, die sozialen Netzwerke machten einen direkteren Austausch mit den Prominenten möglich.

Auch das erst im Oktober 2019 eröffnete Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida, musste wegen der Corona-Pandemie 2020 mehr als 1500 Mitarbeiter entlassen. Das 36-stöckige Bauwerk mit 1271 Zimmern und Suiten verfügt über eine einzigartige Architektur mit einem Turm in Gitarrenform.

AFP/Mark Brown Hübsche Kulisse: Im Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Florida finden Misswahlen statt, gleichzeitig müssen aber auch Mitarbeiter entlassen werden.

In einem Interview mit CNBC im Juli 2020 nahm der HRC-Vorsitzende Jim Allen kein Blatt vor den Mund und sagte, die Marke sei in bestimmten Märkten kaum offen. „Für viele Millennials galten die Hard Rock Cafes schon vor der Corona-Pandemie als eine veraltete Touristenattraktion. Bereits das war eine Herausforderung“, stellte Allen fest. Covid-19 habe die bestehenden Probleme nur noch verschärft: „In unserer momentanen Situation müssen wir kämpfen.“

Den runden Geburtstag will das Hard Rock Cafe Berlin am Kurfürstendamm 224 feiern und bietet seinen Country Burger am 14. Juni zwischen 11 und 12 sowie zwischen 17 und 18 Uhr für nur 71 Cent an (Verzehr vor Ort, ein Burger pro Person, kein Takeaway).