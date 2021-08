Berlin - Ich dachte immer, dass es für mich keine Grenzen, keine Mauern gibt. Ich bin 1991 in Süddeutschland geboren. Ich bin aufgewachsen mit Bekanntschaften, die aus den verschiedensten Ländern kommen; Urlauben in Italien, Semester im Ausland, Work and Travel. Wenn mich eines geprägt hat, dann die grenzenlose Mobilität, die meine Generation besitzt, und die vielen Möglichkeiten, die damit einhergehen. Dass diese ihren Preis haben, sah ich lange nicht.

Doch dann gab es diesen einen Tag im März 2021. Die meisten meiner Freunde weilten in einer anderen Stadt, die Familie lebt sowieso woanders. Ich war allein. Ich hatte frei. Ich hatte Zeit für mich. Und da war es plötzlich, dieses Gefühl der Einsamkeit. Die Vermutung, dass WhatsApp-Nachrichten schon immer unpersönlich waren, E-Mails lästig und ein Telefonat noch nie so viel wert war wie ein Treffen. Und dann die sich anbahnende Gewissheit, dass es bereits vor der Pandemie so war.