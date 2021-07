Berlin - Wir schreiben das Jahr 1961. In Deutschland wird die Mauer gebaut, die Teilung des Landes damit endgültig zementiert. Geteilt sind auch die Meinungen über ein Produkt, das in diesem Jahr auf den (west-)deutschen Markt geworfen wurde. Vor 60 Jahren lag zum ersten Mal der Spaghetti-Baukasten von Mirácoli in den Regalen, der nicht zuletzt auch die Liebe zum 50er-Jahre-Sehnsuchtsland Italien bedienen sollte.

Zwischen Sylt und Allgäu mussten Eltern in Zeitnot fürderhin also nur noch Nudeln ins Wasser werfen und Tomatenmark mit Würzmischung aufkochen, um die lieben Kleinen zu versorgen. Auch gestressten Singles und verkaterten Studenten wurde Mirácoli in den Sechzigern als Küchenwunder angedient – der Name leitet sich nicht ohne Grund vom italienischen „miracolo“ (Wunder) ab. In den Achtzigern rief die Mama aus der Doppelhaushälfte: „Mirácoli ist fertig!“ und die Familie stürmte zum Mittagessen.

Inzwischen ist das so beworbene Gericht ganz schön in die Jahre gekommen – und nicht besonders gut gealtert. Der Hartkäse Parmesello, der nicht Parmesan heißen durfte, weil er keiner war, verschwand vor zwei Jahren aus der Packung. Weil auch noch die Soßen- und Kräutermenge reduziert wurde, der Preis jedoch gleich blieb, wurde Mirácoli Anfang 2020 bei einer Abstimmung der Verbraucherzentrale Hamburg zur „Mogelpackung des Jahres“ gekürt. Aber was soll’s: Es gibt noch so viele andere Fertiggerichte, bei denen die Grenze zwischen Schmaus und Graus fließend ist. Unsere Redakteure erinnern sich an ihre Highlights – und die dazugehörigen Geschichten. (avo.)

Garantiert ohne Fettbröckchen: Terrinen zum Aufgießen

Mirácoli, Magic Asia Nudeln, Currywurst für die Mikrowelle – mir ist keine Fertiggericht-Schweinerei fremd, aber am längsten begleiteten mich in der „Es muss schnell gehen“-Essensphase meines Lebens die Minuto-Aufgießprodukte von Birkel. Die praktisch-leichten Becherchen reisten in der elften Klasse auch mit zur Klassenfahrt nach Tschechien. Waren beim Mittagessen im Gulasch mal wieder Fettstücke und Knorpel zu sehen, verkrümelte ich mich aufs Zimmer, warf den Wasserkocher an und beugte mich fünf Minuten später über einen dampfenden Frühlingstopf mit immer gleich geformten, garantiert fettbrockenfreien Hühnerfleischwürfeln (die übrigens auch im getrockneten Zustand schmeckten, aber das ist eine andere Geschichte), Nudeln und Erbsen. Das war besser als nichts, und wenn man noch einen Ratsherrentopf hinterherschob, konnte man fast schon von Sättigung sprechen.

imago/Manfred Segerer Heiße Ware: Für die Salzzufuhr sorgt das Aufgusssüppchen sehr nachhaltig.

Zumindest die Salzzufuhr war stets gesichert. Später haben sie bei Minuto entweder die Rezepturen geändert oder meine Geschmacksnerven waren abgestorben, jedenfalls musste ich zur 5-Minuten-Terrine von Maggi wechseln, mit besonderer Zuneigung für die Spaghetti in Tomatensoße. Die Nudeln knacken auch recht apart, wenn man die Garzeit reduziert. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Anne Vorbringer

Bitte nachgurgeln: „Feuerzauber Texas“ für Bohnenfreunde

Zugegeben: Verheerende Waldbrände gab es auch schon Mitte der Achtzigerjahre in den USA. Aber Neukölln ist nicht El Paso – klimatisch gesehen – und Aldi keine Splittergruppe von Greenpeace. Deshalb galt es nicht als anrüchig – politisch gesehen – eine WG-Party mit „Feuerzauber Texas“ vom Discounter kulinarisch auszugestalten. Der Einkauf war schnell erledigt: ein Trekkingrucksack für die 800-ml-Dosen Eintopf, der zweite für die 500-ml-Dosen Hansa Pils zum Nachgurgeln. Für einen schlanken Preis von unter 150 Mark ergab das zum einen etliche volle Pötte mit scharfer Pampe aus Bohnen, Mais und Rindfleischimitat, zum anderen etliche volle Partygäste, mehr oder weniger scharf. Die Pegelstände auf dem Herd verhielten sich umgekehrt proportional zu jenen in Küche, Flur und Zimmern. Unvergessen! Doch längst ist „Feuerzauber Texas“ aus dem Aldi-Sortiment verschwunden, „Mexikanischer Bohneneintopf“ nicht dasselbe, aber das ist Neukölln ja auch nicht mehr. Christian Schwager

Nie genug: Mirácoli

Es waren die Achtziger und Halbfertiggerichte noch nicht verpönt. Halbfertig hießen sie, weil man noch ein bisschen was selber machen musste. Bei Mirácoli hieß das, das Tomatenmark mit den mitgelieferten Kräutern und etwas Wasser zusammenzurühren. Ein paar zusätzliche Handgriffe bedeutete es, die Packung Parmesello aufzureißen und über die Nudeln zu streuen. Pasta sagte man damals noch nicht. Und bei dem Wort Parmesello schöpfte ich keinen Verdacht. Zu behaupten, ich könnte mich an den Geschmack erinnern, wäre gelogen. Aber ich weiß, wenn ich ihn auf der Zunge hätte, würde er wirken wie die proustsche Madeleine, und ich wäre wieder jung. Und hungrig. Mein erster Freund und ich hatten mehrere Packungen zum Campen mitgenommen, es gab nur ein Problem: Die 250 Gramm Spaghetti, die auf der Packung als ausreichend für zwei bis drei Personen angegeben waren, ließen uns halb satt. So war es nicht gedacht. Susanne Lenz

Pizza für Kenner

Es gibt diese YouTube-Videos, die zeigen, wie Italiener, nun ja, etwas ungehalten reagieren, wenn sie mitbekommen, wie Pizza mit Ananas belegt oder mit Messer und Gabel (statt mit der Hand als Stück) gegessen wird. Die Reaktionen auf den Genuss einer Tiefkühlpizza mag man sich da gar nicht ausmalen. Und doch lässt sich auch in diesem eher nicht der Haute Cuisine zuzuordnenden Segment differenzieren: Es gibt sie, die Liga der außergewöhnlichen Tiefkühlpizza.

imago Keine Schönheit: eine Pizza im gefrorenen Zustand mit leichenblassen Salamischeiben.

Entdeckt habe ich sie als Zivi. Es galt, eine neue Stadt zu entdecken, neue Leute kennenzulernen – Zeit für ausgefeilte Gerichte gab es nicht. Also Tiefkühlpizza! Ein Genuss war das nur bedingt, den fetten Fladen von Aldi oder Wagner fehlte irgendwie etwas. Dann fand ich die Variante eines großen deutschen Lebensmittelherstellers, die anders war, knuspriger, besser. Auch etwas teurer – besonders in England, wo ich mit den dünnen Teigplatten während eines Auslandsjahres die britische Kochkunst und die hygienischen Zustände in der Küche eines Wohnheims überstand.

Unter der stetig wachsenden Auswahl an Tiefkühlpizzen einen Favoriten gefunden zu haben, bedeutet aber keineswegs Starrsinn oder mangelnde Flexibilität. Neulich stieß ich auf eine neue Sorte, die mir, man traut es sich ja kaum zu sagen, doch ganz gut gefällt: Pizza Hotdog. Wenn das die Italiener auf YouTube erfahren. Philip Aubreville

Heiße Tassen: E472e im Bauch

Als ich nach Berlin zog, war Winter, es war kalt und grau, und in den Straßen roch es nach Kohlen. Ich zog in eine WG in einem unsanierten Altbau am Ostkreuz, meine Mitbewohner waren zwei wortkarge Brüder aus der Uckermark. Sie hatten einen festen Putzplan, jeder war eine Woche lang für den Abwasch zuständig. Was in der Theorie okay klang, führte in der Praxis dazu, dass sich ab Montag das dreckige Geschirr in der Spüle zu stapeln begann, spätestens ab Mittwoch gab es keinen sauberen Topf mehr, ab Donnerstag auch keinen Teller, bis am Freitag der Abwaschdiensthabende seiner Pflicht nachkam und alles in einem einzigen großen Abwasch beseitigte.

In dem halben Jahr, das ich dort wohnte, war die „Heisse Tasse“ meine Rettung. Eine saubere Tasse stand immer irgendwo in der hintersten Ecke des Regals, und mit Anfang 20 fühlt sich eine Tütensuppe – 34 Prozent Gemüseanteil! – noch wie eine vollwertige und dazu unschlagbar günstige Mahlzeit an. Es schwammen ja sogar Croûtons darin. Heute liest sich die Liste der Inhaltsstoffe wie eine Inventur im Chemielabor: Glukosesirup. E472e. Dikaliumphosphat. Und natürlich: Palmöl!

Damals war mir das egal. Die „Heisse Tasse“ wärmte mir den Bauch, in meinem ersten kalten Winter in Berlin. Anne Lena Mösken

Saisonaler Hype: Das Image der Ravioli

Als ich in den Neunzigern aufwuchs, hatten die Ravioli von Maggi einen zwielichtigen Ruf. Einerseits waren die gefüllten Teigtaschen ein Stück Italien im deutschen Haushalt, andererseits wurden sie in TV-Shows und Serien zum Inbegriff von faulen Köchen in kalten Küchen. Von Familien, die sich nicht mehr als eine Dose voller roter Soße mit Fleisch und Nudeln leisten konnten oder wollten.

imago Dosenfutter für faule Köche und ansonsten irgendwie Rock 'n' Roll!

Bei mir zu Hause gab es oft dieses Gericht. Mal konnte meine Mutter nicht mehr Geld ausgeben, mal schien sie wirklich auf diese Mahlzeit Lust zu haben; als Kind musste man essen, was man bekam. Am Tisch ließ sich längst sozialer Status und Bindung ablesen.

In der Sommerzeit aber war den Teigtaschen ein kurzer saisonaler Hype vergönnt. Auf Festivals gehörten die Ravioli wie das Dosenbier dazu. Als ich das Gericht das erste Mal auf dem Zeltplatz löffelte, erlebte ich einen Aha-Moment. Ravioli standen jetzt für Rock 'n' Roll! Auch wenn sie immer noch wie bei Mama schmeckten, schienen sie in einem anderen Umfeld einen anderen Status repräsentieren zu können. Das muss man als Fertiggericht erst mal hinbekommen. Nadja Dilger