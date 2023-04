Album-Kritik: „Die neue Metallica ist beschissen“

Dies ist die neue Folge der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.



Vergangenen Freitag gab Metallica-Bassist Robert Trujillo Autogramme im Saturn am Alexanderplatz. Einen Tag später eröffnete im nhow-Hotel in der Stralauer Allee für acht Stunden ein offizieller Metallica-Pop-Up-Store. Die Band tut viel für ihre Berliner Fans. Doch die danken es ihr nicht. Wir haben lokale Metalheads nach ihrer Meinung zum neuen Album gefragt. Die Antworten sind so deprimierend wie „72 Seasons“.

„Ich weiß gar nicht, warum ich mir das jedes Mal wieder gebe“, sagt Mark „Mettigel“ Krawalski. „Alle paar Jahre bringt Metallica eine weitere Scheibe raus, ich kaufe die blind und denke nach ein, zwei Mal hören: Was für eine Kacke.“ Der gelernte Metallbauer weiß genau, was er will: „Die ersten drei Alben waren super. Ich will mich einfach wieder so fühlen wie damals!“

Ähnlich sieht es Eberhard Benger, ein 52-jähriger Berufsschullehrer aus Wedding: „Die klingen genauso wie auf dem letzten Album. Dabei sollen sie genau so klingen, wie auf den ersten Alben. Das kann doch nicht so schwer sein!“ Auf die Frage, ob man als Fan der Band nicht auch mal etwas anderes als „Whiplash“, „Creeping Death“ oder „Master of Puppets“ hören will, sagen beide lautstark: „Nein!“

Zu midtempolastig und zu viel Mimimi

Auch Herbert Haarig will, dass es wieder so ist wie früher: „Ich gehe ja noch zu den Konzerten. Aber wenn die ihre Scheiße von „Load“ oder „St. Anger“ spielen, bin ich am Bierstand und wippe erst bei „Seek & Destroy“ wieder mit dem Fuß.“ Das neue Album hat er noch nicht komplett gehört, findet es aber jetzt schon „zu midtempolastig“.

Andere, wie Herta Rocken (43), bemängeln die Lyrics: „Früher haben die über so coole Sachen wie Krieg, Atomkrieg, Sandmänner und Monster aus der Tiefsee gesungen. Jetzt höre ich nur Mimimi! Die hätten nie 'ne Therapie machen dürfen!“

Die schlechte Laune der Fans passt erstaunlich gut zum neuen Album der Metal-Legende, die bereits seit über 40 Jahren dazu auffordert, alle zu töten, den Blitz zu reiten und die Puppen tanzen zu lassen. Sänger und Rhythmus-Gitarrist James Hetfield röhrt auf „72 Seasons“ wie ein waidwunder Hirsch von Selbstmord, Versuchung und Schusswaffengebrauch, reimt weiterhin bevorzugt auf die Silben „-tion“ und „-ic“ und ist beim letzten Song des Albums („Inamorata“) dann auch endgültig mit seinem Latein am Ende.

Kinderlieder über schwere Kindheit?

„Schwere Kindheit immer scheiße“, sagt Klaus Meine, ein kleiner Mann mit Schirmmütze, den wir zufällig im Metallica Pop-Up-Store treffen. Er wolle nur mal so gucken, was die anderen machen, gibt er gutgelaunt zu Protokoll. Meine, der angeblich selbst Sänger ist, findet die Band nicht schlecht, versteht nur nicht, wie man in dem Alter noch so motzig sein kann. „Hetfield sieht immer so aus, als sei ihm das Eis runtergefallen. Dabei ist der Mann Millionär. Da kann er sich sofort ein neues kaufen.“

Eine positive Resonanz auf das Album bekommen wir zum Schluss dann doch noch. Ann-Sophie von Putbus (11 Jahre) meint, „72 Seasons“ sei voll lang. „Das ist so cool. Mein Papa hat zwei Platten statt einer kaufen müssen.“ Ann-Sophie findet, dass die Lieder so sind wie bei ihrer Alexa-Playlist „Kids“, nur dreimal so lang. „Ich kann dazu super einschlafen“, freut sich die gelernte Grundschülerin. „Und wenn dann die Gitarre so quietscht, wache ich wieder auf und fühl mich voll fit. Das ist super für meine Work-Life-Balance.“



