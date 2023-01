90 Jahre „Ekstase“: Das unglaubliche Leben der Hedy Lamarr Vor 90 Jahren ein Riesenskandal: barbusige Szenen und ein gespielter Orgasmus im Film „Ekstase“. Hedy Kiesler wurde später als Hedy Lamarr ein Weltstar und e... Gregor Tholl , dpa

Wien/Prag -In ihren erfolgreichsten Jahren wurde die vor 23 Jahren gestorbene Hedy Lamarr als „schönste Frau der Welt“ vermarktet. Die gebürtige Wienerin ist eine Legende, die in den 30er Jahren das Vorbild für Walt Disneys Zeichentrick-Schneewittchen gewesen sein soll, die Johnny Depp und den gerade gestorbenen Jeff Beck zu einem Lied inspirierte („This Is A Song For Miss Hedy Lamarr“) und die in Wien wohl bald ein Kaufhaus gewidmet bekommt.