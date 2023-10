Das Schweigen der Berliner Clubszene zu dem Terror-Anschlag in Israel war auffällig. Zumal ein Rave betroffen war: Die palästinensische Terror-Miliz Hamas hat auf dem Supernova-Psytrance-Festival im Süden Israels Hunderte Zivilisten abgeschlachtet. In der taz wurde der Szene ein Antisemitismus-Problem unterstellt.



Nun hat sich das als politischster Techno-Club Berlins geltende About Blank in Friedrichshain am Donnerstagabend auf Instagram positioniert: „Das Entsetzen will nicht weichen, der Albtraum nicht enden“, ist der auf Deutsch und Englisch verfasste Post überschrieben: „Über Antisemitismus, Terror und den Tod.“

Der volle Text lautet: „Seitdem die islamistische Terrorgruppe Hamas am Samstagmorgen aus dem Gazastreifen mit unvorstellbarer Grausamkeit die israelische Bevölkerung angegriffen und – stand jetzt – über 1200 Menschen, die große Mehrzahl Jüd:innen und Juden, ermordet und über 150 als Geiseln nach Gaza verschleppt hat, halten wir den Atem an. Als das erste antisemitische Pogrom im eigenen Land, beschreiben Jüd:innen und Juden unter Schock, Agonie und Verzweiflung das, was niemand für möglich gehalten hat, außer diejenigen, die seit Jahrzehnten genau dieses Ziel verfolgen: möglichst viele Jüd:innen und Juden zu ermorden. Die Islamisten der Hamas haben der Welt auf monströse weise demonstriert, was sie sind: Todfeinde der Freiheit, der Emanzipation, des Lebens.“

Auch das von der Berliner DJane Ellen Allien gegründete Label BPitch Control hat sich am Donnerstag per Instagram auf Englisch geäußert. In Übersetzung heißt es dort auf schwarzem Grund: „Wir verurteilen die grausamen Angriffe auf die Supernova-Sukkot-Veranstaltung am Wochenende. Es gibt keinen höheren Grund, der Mord, Folter, Entführung und Vergewaltigung unschuldiger Menschen entschuldigt. Wir stehen an der Seite aller, die sich dem Terror entgegenstellen.“



Die beiden Posts machen klar: Sie kommen spät und es sind nur zwei, auch wenn hier kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden soll. Die Berliner Clubszene ist immer noch weit von einer klaren Positionierung entfernt, auch wenn die Berliner Clubcommission ebenfalls am Donnerstag per Instagram ihr Entsetzen über den Terroranschlag auf das Festival ausgedrückt hat.