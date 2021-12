Es ist jetzt wirklich vorbei. Am Mittwoch hat Heiko Sakurai seine letzte Karikatur über Angela Merkel gezeichnet. Mit ihrem Ende als Bundeskanzlerin ist auch für den Zeichner der Berliner Zeitung eine Epoche zu Ende gegangen. Niemand hat Merkel treffender karikiert als Sakurai. „Aber jetzt ist das Thema durch“, sagt er im Gespräch. Es klingt ein bisschen sachlicher, als ihm wohl selbst zumute ist.

Gerhard Schröder war der erste Kanzler, dessen Amtszeit der 50-Jährige beruflich begleitet hat. 2005 kam Merkel und blieb mehr als anderthalb Jahrzehnte. Dass sie mal sein zeichnerischer Liebling werden würde, wie er es selbst nennt, hatte er damals nicht geahnt. Vorher war sie ihm gar nicht so aufgefallen. „Sie war gar keine so souveräne Oppositionsführerin“, erinnert er sich. Die präsidentenähnliche Kanzlerin wurde Merkel ohnehin erst im Laufe der Jahre – und sozusagen ihre eigenes Meisterwerk. Zuvor gab es massig Kritik und Häme. Allerdings nie von Heiko Sakurai. Er zeichnete Merkel treffend mit ihrer rundlichen Figur, den Blazern und den immer gleich geföhnten Haaren. Doch gleichzeitig hatte die Kanzlerin bei ihm auch immer etwas zutiefst Liebenswertes. Manchmal aber bekommt auch sie in den Zeichnungen von Heiko Sakurai böse Gesichtszüge verpasst.

So zum Beispiel im Januar dieses Jahres, nachdem Armin Laschet sich als Parteichef der CDU durchgesetzt hat. In der entsprechenden Karikatur ist der später so glücklose Kanzlerkandidat als fröhlich-ahnungsloser Fisch im Haifischbecken abgebildet. Seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer macht sich bis auf die Gräten abgenagt davon – während den Rest der Zeichnung Merkel einnimmt, deren lange spitze Zähne unübersehbar sind, während sie beteuert, dass sie sich auf die Zusammenarbeit freut.

Die Zeichnung findet sich im Jahresband „Muttis Rückkehr“, den Sakurai gerade vorgelegt hat und der als Geschenk unter jeden Weihnachtsbaum gehört (Schaltzeit-Verlag, 19,90 Euro). Darin versammelt er wie jedes Jahr seine besten Cartoons, schön nach Monaten sortiert, sodass der Band wie ein Tagebuch oder ein politischer Rückblick gelesen werden kann. Klar ersichtlich ist so, dass auch für unseren Karikaturisten Olaf Scholz und seine SPD lange als die ausgemachten Verlierer der Bundestagswahl erschienen. Immer wieder Zeichnungen vom SPD-Kanzlerkandidaten, wie er etwa versucht, im tiefen Loch den SPD-Flieger klarzumachen, um wenigstens auf Meereshöhe zu kommen. Allerdings verliert Scholz in keiner von Sakurais Zeichnungen seine Gewissheit und Selbstsicherheit, die ihn schließlich doch ins Kanzleramt getragen hat.

Ob der SPD-Kanzler Merkel als Ikone ablösen kann, ist noch unklar. Sakurai weiß selbst noch nicht, ob ihm die neue Figur ans Herz wachsen wird. „Die Kanzlerin blieb in ihren Aussagen ja oft auch im Ungefähren“, sagt er. Die Floskelhaftigkeit von Olaf Scholz habe aber schon eine andere Qualität.

Sakurai hat diese und teilweise demonstrative Antwortverweigerung vor wenigen Tagen erst gezeichnet und als Beispiel die Impfpflicht gewählt. Scholz hat dazu lange nichts gesagt – und schweigt stoisch auf den meisten der sechs Bildchen, die die Karikatur bilden. Text gibt es im ersten Bild: „Wer Führung bestellt …“, sagt Scholz, dann folgen vier Bildchen mit Scholz’ immer gleichen Gesichtsausdruck – bis er im letzten Bild den Satz vollendet: … kriegt sie auch.“ Voila, die Impfpflicht kommt. Und uns beschleicht die Ahnung, dass die Politik der ruhigen Hand wohl auch in den künftigen unruhigen Zeiten fortgesetzt wird.

Auch Sakurai scheint den Verdacht zu hegen, wie man seinem Cartoon entnehmen kann, der dem Jahresband seinen Titel gab: „Muttis Rückkehr“. Ob das gut oder schlecht ist, wird man demnächst wohl treffsicherer als in manchem Leitartikel den Karikaturen von Heiko Sakurai entnehmen können. Denn anders als die Kanzlerin bleibt unser Cartoonist an Bord.