Berlin - Die Matratze war so an der Betonstütze positioniert, dass sich das Tropfwasser von den Pfützen oben auf der ehemaligen Bahntrasse, die vom Görlitzer Park nach Treptow führte, hinter seinen Füßen sammelte. Vor einigen Wochen hatte er sich dieses Provisorium einer Bettstelle unter der Brücke am Landwehrkanal eingerichtet. Bislang hatte ich den dort lebenden kleinen, zarten, dunkelhaarigen Mann auf meiner morgendlichen Runde nur einmal wach gesehen. Die anderen Male lag er da mit bis über beide Ohren gezogenen Decken und schlief. Heute auch.

Vielleicht schlief er aber gar nicht, und diese Lage war die einzige Möglichkeit zum Durchhalten. Beim Näherkommen sah ich den winzigen Bettberg, den der schmale Mann unter den Decken ausmachte. Um seine Schlafstelle herum hatte er Nahrungsmittel und Flaschen aufgebaut. Kleidungsstücke in nassen Kartons. Alles klamm und feucht. Wie immer standen seine Schuhe neben der Matratze. Neu war, dass er zwei Matratzen übereinander gestapelt hatte, die beide – auch neu – mit Spannbettlaken bezogen waren. Gegenüber am anderen Brückenpfeiler ein Sofa, davor ein weißer Tisch, heute mit Stiefmütterchen und einer Packung Toast darauf. Dort hauste ein weiterer Mann, der meistens unterwegs war, wenn ich morgens vorbeikam.