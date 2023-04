Action-Rolle für Arnold Schwarzenegger in „Breakout“ geplant Schon bald soll der Hollywood-Star wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein. Die Dreharbeiten für den Thriller sollen bereits in diesem Jahr anlaufen. dpa

ARCHIV - Schauspieler Arnold Schwarzenegger ist bald wieder im Kino zu sehen. picture alliance / dpa

Los Angeles -Action-Star Arnold Schwarzenegger war zuletzt 2019 in „Terminator: Dark Fate“ in den Kinos zu sehen. Nun hat der 75-Jährige eine schlagkräftige Rolle in dem geplanten Thriller „Breakout“ zugesagt.