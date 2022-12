Adam Sandler erhält Mark-Twain-Preis für seinen Humor US-Schauspieler Adam Sandler ist vor allem für seine Rollen in Filmkomödien bekannt. Jetzt wurde der Komiker ausgezeichnet. dpa

ARCHIV - US-Schauspieler Adam Sandler wird für seinen Humor ausgezeichnet. José Pazos/NOTIMEX/dpa

Los Angeles/Washington - -Der US-Komiker und Schauspieler Adam Sandler (56) bekommt den diesjährigen Mark-Twain-Preis für Humor. Dies teilten die Veranstalter am John F. Kennedy Center for the Performing Arts mit. Sandler habe Charaktere geschaffen, die zum Lachen, Weinen und zu Lachtränen geführt hätten, hieß es von der Präsidentin des Kennedy Centers, Deborah Rutter.