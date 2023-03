Adam Sandler mit Humor-Preis ausgezeichnet Nach Stars wie Steve Martin, Ellen DeGeneres, Eddie Murphy oder Bill Murray ist Sandler der 24. Empfänger der renommierten Auszeichnung. dpa

Washington -Der US-Komiker und Schauspieler Adam Sandler (56) ist mit dem diesjährigen Mark-Twain-Preis für Humor ausgezeichnet worden. „Das ist einfach ein Teil meines Lebens, von dem ich nie erwartet habe, dass er passieren würde, und es ist schön, dass meine Familie und meine Freunde sagen können, dass dieser alberne Typ Adam Sandler einen Mark-Twain-Preis gewonnen hat“, sagte Sandler bei der Gala-Veranstaltung des John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.