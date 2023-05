Aelrun Goette: Im Osten den Widerstand gelernt, den ich im Westen brauche

Wir treffen die Regisseurin Aelrun Goette in einem Café in Prenzlauer Berg. Ihr neuer Film ist in mehreren Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert. Wie die Helden ihres Films äußert auch Goette Widerspruch gegen selbstgerechte Systeme, deren Hochmut und Fall sie am eigenen Leib erlebt hat.

Berliner Zeitung: Frau Goette, Ihr aktueller Film heißt „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Welches Land ist gemeint?



Aelrun Goette: Die DDR.

Gibt es die BRD noch?



Wenn ich durch den Prenzlauer Berg gehe, dann finde ich die DDR nicht wieder. Aber ich finde etwas, was mich an die BRD erinnert.

Was war die DDR am Prenzlauer Berg?



Das waren Fassaden mit Einschusslöchern, das waren unheimlich abgerockte Häuser, in denen sich, wenn man dann in die Wohnungen kam, teilweise irre Räume auftaten. Hier im Prenzlauer Berg haben viele Künstler gelebt, viele alte Leute, und es gab nur zwei Kneipen. Ich will das nicht romantisieren, aber diese Morbidität, in der ich groß geworden bin, die hat mich auch geprägt. Das findet man manchmal in bestimmten Ecken in New York oder Paris, in Großstädten, die so vor sich hin altern. Aber der Prenzlauer Berg ist nicht gealtert. Man konnte hier bleiben, und die Bundesrepublik kam zu einem und machte alles neu. Das hatte etwas ganz eigenes. Ich wüsste nicht, ob es eine andere Stadt auf der Welt gibt, in der das so passiert ist. Viele Leute, die aus dem Westen nach Berlin gekommen sind, finden die Orte, die sie mit ihrer Kindheit verbinden, wieder, wenn sie nach Hause fahren. Das habe ich nicht.

Der Ort Ihrer Kindheit ist physisch verschwunden. Wie empfinden Sie das?



Das ist ein Prozess, die Empfindungen ändern sich. Am Anfang war es toll, da hat man gedacht, wow, jetzt kommt hier Leben her. Dann wich das einer gewissen Verstörung, weil man merkte, der ganze Stadtteil wird verkauft. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Makler, der hier am Prenzlauer Berg Wohnungen verkaufte. Der hielt mich für jemanden aus dem Westen, sah in mir eine potentielle Kundin. Er hat gesagt: „Das wird hier bald alles gesäubert sein, da werden noch ein paar Ossis übrigbeleiben für den Lokalkolorit, aber der Rest wird verschwinden.“ Und so kam es am Ende. Ich bin jetzt die Einzige aus dem Osten in unserem Haus.

Haben Sie sich geschmeichelt gefühlt, dass er dachte, Sie seien aus dem Westen?



Nein. Neulich hat mir eine Freundin erzählt, sie hätte es immer verborgen, dass sie aus dem Osten kommt. Ich habe das nie gemacht. Ich glaube, das hat manche abgeschreckt.

Inwiefern?



Menschen verbinden sich gerne mit ihresgleichen. Der Osten wird von vielen auch meiner Freunde als „das Andere“ wahrgenommen. Aber es ist einfacher, wenn man das Gleiche verkörpert, dann gibt es keine Vorurteile. Früher habe ich immer gedacht, ich muss die Leute aufklären, weil wir ja zusammenwachsen wollen. Ich dachte, das ist meine Aufgabe als diejenige, die aus dem Land kommt – zu erzählen, wie es war.

Ziegler Film/Tobis/Foto: Peter Hartwig

Und wollten die Leute das hören, oder war es ihnen egal?



Sowohl als auch. Es gab ein großes Interesse und zeitgleich eine immer weiter anwachsende Schablone, die mit den Jahren eher blickdichter wurde. Vorurteile haben sich verfestigt und wurden in die Begegnungen mitgebracht.

Also nicht mehr die Willkommenskultur nach dem Mauerfall?



Ich kann nur für Berlin sprechen, wo ich lebe. Hier kommt ja noch die ganze Internationalität dazu, es gibt Kneipen, da wird kein Deutsch mehr gesprochen, das ist wunderbar, man fühlt sich dort wie im Ausland. So gleicht sich das auf gewisse Weise wieder aus.

Westdeutschland ist auch nicht mehr, was es einmal war.



Ich war vor kurzem mit meinem Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ auf Kino-Tour im Osten und Westen und habe 36 Städte besucht. Jedes Mal konnte ich mit dem Publikum und mit den Kinobetreibern sprechen und dabei sehr interessante Erfahrungen machen. Im Osten stieß unser Film auf große Begeisterung – die Menschen haben sich darin wiedererkannt und es hat ihnen gutgetan zu erleben, dass ihre Widerstandsleistung gefeiert wird.



Im Westen war es doch so, dass sich einige schwergetan haben, weil die Schablone von Einheitsgrau, Osten und Stasi in den Köpfen so fest verankert ist, dass sie denken, der Osten ist langweilig, hässlich, grau und man kann nichts lernen, also schaut man sich das Thema gar nicht erst an. Dabei erzählt unser Film von Glamour, Party und Freiheit! In Oberhausen hat mir eine Frau erzählt, wie sehr sie sich zuerst geweigert habe, in diesen Film zu gehen – bloß nichts mit dem Osten! Schließlich hätten ihre Freundinnen sie überredet, und jetzt sei sie total begeistert, sie habe gar nicht gewusst, dass es sowas im Osten gegeben hat und fände es einen überzeugenden Film. Das wollten wir: eine Brücke über die Vorurteile bauen.

Wenn Sie sagen, Sie waren im Osten und im Westen – waren Sie in zwei unterschiedlichen Ländern?



Optisch immer weniger, aber von den Menschen her ja, das sind noch immer zwei Länder. Am eindrucksvollsten waren Menschen mit Biografien aus dem Osten, die im Westen gelebt haben. In München stand ein Mann mit breiten Schultern vor mir, der sah so aus, als könne ihn nichts erschüttern. Doch es liefen ihm die Tränen runter und er sagte, er fühle sich noch heute wie ein Fremder. Der Film hätte ihm ein wenig seine Heimat wiedergegeben. Was auch interessant war: In Essen, das jetzt als strukturschwache Region gilt, sagte mir eine dieser großartigen Kinobetreiberinnen, dass früher das Kino immer voll war, Laufpublikum kam, die bürgerliche Schicht wohnte hier, die Studenten. Aber die sind jetzt alle weggezogen, es gibt immer mehr Kriminalität, und das Kino geht im Grunde ein. Da kann ich verstehen, dass es Aggressionen gegenüber dem Osten gibt.

Die glauben, der Osten sei schuld an ihrem Elend?



Klar. Sie sagen, der Solidaritätszuschlag, der ist in den Osten gegangen, und die ganzen ostdeutschen Städte blühen jetzt. Die wissen natürlich nicht, dass der Besitz dieser wunderbaren Immobilien nicht in ostdeutscher Hand ist, aber von außen sehen sie: Im Osten boomen die Städte, und bei uns gehen sie unter.

Inwieweit haben die Vorurteile auch ein geschichtliches Fundament? Die DDR war für die BRD immerhin einige Jahrzehnte lang Feindstaat?



Bei James Bond ist der Böse immer der Russe. Und dem Ostdeutschen muss immer irgendetwas beigebracht werden, Demokratie und was es im Westen sonst noch so gibt. Diese Vorurteile spalten. Wir müssen alles tun, um diese Spaltung zu überwinden, dazu sehe ich keine Alternative.

Kommt dieser Versuch, die Spaltung zu überwinden, mehr von den Ostlern? Im Westen haben wir ja eher Böhmermann, der sächselt, wenn er Nazis darstellen will. Haben die Ostler eine Sehnsucht nach Harmonie?



Es gibt eine große Unerbittlichkeit im Osten. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich viele radikalisiert haben, dass es ein Gedankengut gibt, das sich schon in die nächste Generation eingegraben hat, die Wahlergebnisse der AfD zeigen das.

Was war die DDR? Eine reine Diktatur, oder gab es auch Zwischentöne?



Die DDR hat sich im Lauf ihres Bestehens stark verändert. Sie war in den 1950er-Jahren ein anderes Land als in den 80ern. Für mich war die DDR, in einem Satz: ein Land, das mir ein Maß an Widerstand beigebracht hat, das ich im Westen zum Überleben brauche. Meine berufliche Karriere begann erst mit dem Fall der Mauer, weil ich in der DDR kein Abitur machen konnte.

Sie hatten politische Schwierigkeiten?



Ich musste in der zehnten Klasse die Schule verlassen, weil ich keine „reife sozialistische Persönlichkeit“ war. In Staatsbürgerkunde habe ich nicht geschrieben „Ich denke, …“, sondern „Es heißt, …“. Ich wollte immer die Grenzen ausloten. Aufgrund meines Verhaltens konnte ich dann kein Abitur machen. Außerdem war ich in der Friedensbewegung der Kirche. Aber ich bin auch auf die Schule der deutsch-sowjetischen Freundschaft gegangen. Ich habe immer meine Spielräume gesucht. Ich wollte den aufrechten Gang lernen, nicht aufgeben. Einmal war ich in einen jungen Mann verliebt. Als der sich für drei Jahre zur Armee verpflichten wollte, habe ich mich getrennt. So waren wir damals drauf.

Ziemlich radikal.



Aus heutiger Sicht. Aber damals waren die Fronten klar. Und es hat auch Spaß gemacht, dagegen zu sein. Wenn man verhaftet wurde von der Polizei, das hat man sich schon ans Revers geheftet. Dann gehörte man zu den ganz Coolen. Ich war damals 18, ich war wild, war später auf den Montagsdemos. Man hatte das Gefühl, man kann etwas bewirken. Wir haben Ende der 80er ein Theaterstück aufgeführt, da hat sich die gesamte Partei-Kreisleitung auf der Bühne erschossen. Nach einer Woche wurde das Stück abgesetzt. Es gab diese Räume, in denen wir Revolution gelebt haben. Natürlich gab es auch Momente der Angst. Aber es waren auch Momente von ganz viel Adrenalin, mit einem Triumphgefühl, und das hat Spaß gemacht.

Dieses Gefühl gibt es heute nicht mehr, oder?



Ich habe das Gefühl, es ist schon ganz schön freudlos geworden. Wir haben damals viel gelacht und uns leidenschaftlich die Argumente um die Ohren gehauen. Unser Widerstand war auch voller Selbstironie. Das hat mich geprägt.

Hat das Anarchistische eine ganze Generation geprägt?



Das würde ich sagen. Sabine Michel hat eine Dokumentation darüber gemacht, welche Freiheiten Frauen in der DDR hatten und wie man diese Freiheiten gesamtdeutsch einbringen wollte. Das waren Frauen, die dauernd freche Sprüche gemacht haben, sowas wie: „Wer sich nicht wehrt, landet am Herd.“ Es war alles eher spielerisch. Diese Energie brauchen wir heute wieder, denn wir stehen an der Schwelle von globalen Veränderungen, die viel gravierender sein werden als 1989. Menschen aus dem Osten haben Erfahrung mit den Veränderungen ihrer Lebenswelten, und das können wir einbringen. Die Kompetenz, einen Systemzusammenbruch für einen Neuanfang zu nutzen, die könnte heute von großem Wert sein.

Warum haben Sie es geschafft, im Westen zu reüssieren – ohne jede Protektion? Welche Eigenschaften braucht man?



Ich bin hartnäckig. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Angst. Und ich stehe immer wieder auf. Irgendwo habe ich einmal gelesen: Ein Nein ist der Anfang von einem Ja. Es begeistert mich, wenn ich immer wieder was lernen kann, ich bin neugierig, Dinge zu probieren.

Auch etwas Anarchistisches?



(lacht) Ein Teil in mir sagt so, ein anderer so. Das eine Ich sagt manchmal, mein Gott, was lebst du für ein bürgerliches Leben. Und dann lassen mich meine wilden Träume des Nachts mein bürgerliches Leben in die Luft jagen. Naja, und wenn diese Gedanken ans Tageslicht kommen und auf mein bürgerliches Umfeld treffen, gibt’s manchmal ganz schön auf die Mütze.

Wo zum Beispiel?



Wenn ich zum Perspektivwechsel einlade. China zu Beispiel: Was entwickelt sich da gerade? Lasst uns das doch mal angucken. Ich habe oft ein Problem mit der Abwehr, mit der meine Neugier gebremst wird. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist die Tabuisierung, die bei bestimmten Themen immer kommt.

Sie sagten, Sie sind in eine deutsch-russische Schule gegangen.



Schule der deutsch-sowjetischen Freundschaft!

Was lernt man da?



Russisch. Ich war damals im Leistungssport, im Schwimmen. Ich sollte auf die KJS, die Kinder- und Jugendsportschule. Meine Mutter hat dann rausgefunden, dass die Präparate, die sie uns gegeben haben, nicht sonderlich zuträglich fürs Aufwachsen von Kindern waren. Ich wollte aber unbedingt auf die Sportschule. Meine Mutter hat dann meinen wunderschönen Dynamo-Sportanzug auf die Heizung zum Trocknen gehängt, und weil der aus Dederon war, war danach nur noch ein verkohlter schwarzer Klumpen übrig. Meine Mutter gab mir dann einen selbstgestrickten Badeanzug, der furchtbar gekratzt hat, sich beim Reinspringen zu einem Fallschirm aufblies und mit dem ich Letzte wurde. Da habe ich mit dem Schwimmen aufgehört.

Und dann kam die deutsch-sowjetische Schule. Was ist da geblieben?



Ich spreche noch ein bisschen Russisch und habe eine sehr gute, fundierte Schulausbildung erhalten. Und wir haben noch alle paar Jahre ein Klassentreffen.

Wie sehen Sie Russland heute?



Dieser Angriffskrieg von Putin ist durch überhaupt nichts zu rechtfertigen. Ich habe das, wie alle anderen, nicht erwartet. Wenn wir zurückschauen, ergeben sich unterschiedliche Perspektiven: Für den Westen war Gorbatschow ein Friedensheld, für die Russen ist er ein Verräter. Und heute sagen die Chinesen: Was der Sowjetunion passiert ist, passiert uns nicht. Sie wollen einen dritten Weg gehen. Man kann sich fragen, was geschehen wäre, wenn Russland auch einen dritten Weg versucht hätte. Das ist sehr komplex, und unsere mediale Diskussion wird dem nicht gerecht. Wir kommen immer mehr in eine Situation, in der wir nur noch sagen können: Bist du dafür oder bist du dagegen? Ich komme aus einer Welt, die das von mir gefordert hat. Deshalb werde ich immer für das Differenzierte plädieren.