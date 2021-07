Berlin - Es ist mir ja eigentlich egal, aber bei Hitze ist es am allerwichtigsten, dass man sich nicht aufregt. Ruhig Blut. Man sollte sich einreden, es sei doch überhaupt nicht schlimm, wenn ein Typ einen als „Arschloch“ bezeichnet. Der meint es nicht so, hat Tourette-Syndrom, Angst. Vielleicht können Sie ihn ein wenig aufmuntern, behaupten, er erinnere Sie an Gandhi, den frühen Mahatma Gandhi, als dieser noch Sexsymbol war, in Indien. Obwohl, nein, Sexsymbol, das könnte er falsch verstehen, fragen Sie: „Kennen wir uns nicht?“ und lächeln. Das ist gut, das bringt ihn aus dem Konzept. Vielleicht vergisst er seine Aggressionen. Falls er Sie weiterhin belöffelt, passen sie sich geschickt Ihrer Umgebung an, verschmelzen Sie mit dem Terrain, tarnen Sie sich so, dass er Sie nicht erkennt: „Nanu? Eben war hier doch ein Arschloch.“ Aber nicht lachen, dies könnte Sie verraten.

Das Allerwichtigste bei Hitze ist natürlich: trinken. Viel trinken. Und zwar keinen Alkohol. Nein, nein. Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Man kann mal am Abend, sicher, da kann man mal ein Gläschen Wein, zum Essen, ein kleines Gläschen Wein, oder wenn man heiratet, oder bei der Beförderung, wenn Sie gerade Brigadeleiter geworden sein sollten, bei der Sparkasse, herzlichen Glückwunsch, dann kann man mal zur Feier des Tages anstoßen, mit einem Gläschen Sekt. Muss man ja nicht austrinken. Anstoßen, nippen und den Rest hinter sich über die Schulter kippen. Einfach behaupten, dies tue man so, in Russland, Ihrer Heimat. Alter Brauch. Kann mir kaum vorstellen, dass jemand nach der Geburtsurkunde verlangt.