Alec Baldwin, 63, will nach dem Tod seiner Kamerafrau am Set des Films „Rust“ endlich in die Offensive kommen. Der Schauspieler hat alles versucht, er hat den Tod von Halyna Hutchins bedauert und betrauert, er nahm Kontakt zur deren Familie auf und beschwor Einvernehmen und Freundschaft – es sollte nichts nützen. Der Schauspieler kommt aus dieser Nummer nicht heraus, da er für „Rust“ auch als Produzent verantwortlich ist und also auch für Ausstattung und Sicherheit bei den Dreharbeiten.

Hutchins habe gewollt, dass Baldwin auf sie ziele

Nun schein Baldwin seine Strategie verändert zu haben. Die New York Times und CNN zitieren aus einem Schreiben seines Anwalts Luke Nikas. Darin beschwört er nicht nur wie gehabt die „entsetzliche Tragödie“ und den „fatalen Unfall“ am Set und weist zudem alle Schuld von sich, sondern gibt nun Halyna Hutchins selbst die Schuld an ihrem Tod. Zumindest legt er das nahe, indem er beschreibt, wie er ausschließlich ihren Anweisungen gefolgt sei und eben dies zu den tödlichen Schüssen geführt habe.

AP/Jae C. Hong Tatort: Die Kirche auf der Bonanza Creek Ranch in Santa Fe, New Mexico.

Demnach hat Hutchins zu Baldwin gesagt, er solle die Waffe, einen Revolver, entsichern und wegen der besseren Kameraperspektive auf sie richten. Der Schauspieler will zudem auf ihre Anweisung hin die Waffe gespannt haben, doch nicht weit genug, um sie abzufeuern, wie er versichert. Als er den Hahn losließ, sei die Waffe unerklärlicherweise losgegangen. Dabei sei er davon ausgegangen, es mit einer „kalten“, also ungeladenen Waffe zu tun zu haben – ein wichtiger Punkt, um Baldwin nicht fahrlässig erscheinen zu lassen.

In dem 37-seitigen Schreiben führt Baldwins Anwalt dann auch aus, dass es beim Dreh andere Experten für die Sicherheit von Requisiten gebe. „Ein Schauspieler kann nicht entscheiden, dass eine Waffe sicher ist … Das fällt unter die Verantwortung anderer Menschen am Set.“ Kurzum, Baldwin soll als Schauspieler keine Schuld treffen und Kamerafrau Hutchins (1979–2021) zumindest mitschuldig an ihrem eigenen Tod sein.

Bei dem Vorfall auf der Filmranch in New Mexico war sie am 21. Oktober tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Untersuchungen der Polizei zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dauern an.

Hutchins Angehörige gehen mittlerweile gerichtlich gegen Baldwin vor. Witwer Matthew Hutchins sagte in einem Interview: „Der Gedanke, dass die Person, die die Waffe in der Hand hält und sie auslöst, nicht verantwortlich ist, ist für mich absurd.“

Zuvor hatten schon der „Rust“-Chefbeleuchter Serge Svetnoy sowie Script Supervisor Mamie Mitchell Zivilklage gegen Baldwin eingereicht.