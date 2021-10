Berlin/Santa Fe - In New Mexico ermitteln nach dem tödlichen Vorfall an einem Filmset jetzt die Behörden, nachdem bestätigt wurde, dass eine von Schauspieler Alec Baldwin abgefeuerte Requisitenfeuerwaffe während der Produktion des Westernfilms „Rust“ eine Kamerafrau getötet und den Regisseur schwer verletzt hatte. Der 48-jährige Joel Souza wird derzeit in einem Krankenhaus in Santa Fe behandelt, sein Zustand sei kritisch, schreiben US-Medien. Die getötete Kamerafrau Halyna Hutchins, 42, hatte auf ihrem Instagram-Account zuletzt noch Bilder des Filmdrehs gepostet. Jetzt kondolieren Fans und Kollegen unter ihren Fotos.

Der Regisseur James Cullen Bressack, der zuletzt Actionfilme mit Bruce Willis und Steven Seagal gedreht hatte, sprach von einer absoluten Tragödie und kündigte an: „Ich werde nie wieder etwas anderes als Airsoft- oder Gummipistolen für meine Filme verwenden. Das hätte nie passieren dürfen. Halyna, du bist ein Juwel.“ Hutchins, eine in der Ukraine geborene amerikanische Kamerafrau, hatte an mehr als 30 Filmen mitgewirkt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Halyna Hutchins (@halynahutchins) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Dreharbeiten zu „Rust“ fanden auf der Bonanza Creek Ranch in Santa Fe statt, der Hauptstadt des südwestlichen US-Bundesstaates New Mexico. Die Ranch liegt in der Wüste am Stadtrand von Santa Fe und ist bereits seit den 1950er-Jahren Schauplatz großer Hollywood-Produktionen gewesen. So wurden dort unter anderem Genre-Klassiker wie „Easy Rider“, „Lucky Luke“, „Young Guns“ und „Butch Cassidy And The Sundance Kid“ mit Paul Newman und Robert Redford gedreht.

KOAT 7 News/AP/dpa Schauplatz der tödlichen Schießerei: Dieses Luftbild zeigt die Bonanza Creek Ranch in der Nähe von Santa Fe. Beamte des Sheriffs von Santa Fe County haben die Filmkulisse nach dem tödlichen Vorfall abgesperrt.

Nach dem tödlichen Vorfall am Set von „Rust“ am Donnerstag wurde die Produktion des Films auf unbestimmte Zeit eingestellt. „Die gesamte Besetzung und Crew ist von der heutigen Tragödie absolut am Boden zerstört und wir senden Halynas Familie und ihren Lieben unser tiefstes Beileid“, teilte die Produktionsfirma mit. Man kooperiere mit der Polizei von Santa Fe bei deren Ermittlungen. Im Sheriff-Büro hieß es, die Untersuchung werde offen geführt, weiterhin würden Zeugen vernommen. Anklage wurde nicht erhoben.

Ein Sprecher von Baldwin sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AP von einem Unfall, bei dem eine Requisitenpistole mit Platzpatronen fehlzündete. Der Santa Fe New Mexican berichtete, dass der 63-jährige Baldwin am Donnerstag unter Tränen vor dem Büro des Sheriffs gesehen wurde.

Weltweit werden auf dem illegalen Markt Requisitenwaffen angeboten

Dass eine Requisitenwaffe zu einer scharfen Waffe werden kann, ist nichts Ungewöhnliches. Weltweit werden auf dem illegalen Waffenmarkt massenhaft dieser Schießgeräte angeboten – zum Beispiel unbrauchbar gemachte Kalaschnikows. Solche sogenannten Dekowaffen verwendeten etwa in Frankreich die Attentäter der Anschläge auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo und auf das Bataclan-Theater.

Zumindest in Deutschland muss bei einer Waffe, die nur noch als Dekoration, Attrappe oder Requisite genutzt wird, das Patronenlager so verändert werden, dass es keine Munition mehr aufnimmt. Der Lauf muss an mehreren Stellen aufgebohrt und mit einem Stahlstift versehen werden. In Deutschland sind die Regeln für Dekowaffen streng. Doch bei Waffen aus dem Ausland, etwa der Slowakei, ist der Rückbau zu einer scharfen Waffe einfacher. Mitunter genügt es, den Stahlstift zu entfernen. Denn die Standards für Dekowaffen sind gerade in Osteuropa wesentlich lascher als in Deutschland. So verwendete der Attentäter von München 2016 eine umgebaute Dekowaffe aus der Slowakei.

Das Geschäft mit solchen Waffen blüht. So durchsuchte die Polizei 2018 in Berlin und Umgebung 26 Objekte. Sie ermittelte gegen eine Bande, die zahlreiche umgebaute Waffen aus der Slowakei nach Deutschland gebracht und an Kriminelle verkauft hatte, darunter Pistolen der Marke Glock. „Das Beispiel verdeutlicht die Nachfrage des kriminellen Marktes nach Schusswaffen und auch nach frei verkäuflichen und einfach umbaubaren Waffen. Es unterstreicht zudem die Notwendigkeit einheitlicher Regelungen zur Kontrolle und zum Erwerb von Waffen aller Art“, heißt es dazu im Lagebild Waffenkriminalität des Bundeskriminalamtes.

imago Starb bei den Dreharbeiten zu „The Crow“: Schauspieler Brandon Lee.

Auch in der Filmwelt ist es nicht das erste Mal, dass es zu tödlichen Vorfällen am Set kommt. Am 31. März 1993 starb Brandon Lee, der Sohn der Kampfkunstlegende Bruce Lee, bei einem Unfall während der Dreharbeiten zum Film „The Crow“. Er wurde vom Fragment einer Pistolenkugelattrappe getroffen, die kurz zuvor für eine Großaufnahme benötigt worden war. Dieses hatte sich offenbar unbemerkt im Lauf verklemmt, wurde dann bei einem Schuss des Schauspielers Michael Massee durch den Explosionsdruck der Platzpatronen herausgeschleudert und traf Lee. Da sich die Produktion in Zeitverzug befand, hatte man für einige Schussszenen keine Platzpatronen verwendet, sondern echte Patronen, denen man lediglich das Schießpulver, nicht jedoch die Zündhütchen entfernt hatte.

Da es sich offensichtlich um einen Unfall handelte, wurde damals keine Anklage erhoben. Eine spätere Zivilklage von Lees Mutter gegen die Studios wurde außergerichtlich beigelegt. „The Crow“ wurde auf Bitten der Familie Lees fertiggestellt und ist ihm und seiner damaligen Verlobten Eliza Hutton gewidmet, die er wenige Tage nach der Fertigstellung des Films heiraten wollte.