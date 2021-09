Berlin - An einer beliebigen Stelle aufgeschlagen, finden sich in dem dicken blauen Buch, das einmal meine Bibel war, Sätze wie dieser: „Die gesellschaftlichen Charaktere der einzelnen Arbeitsprozesse treten einander nicht als gegenständliche Charaktere direkt gegenüber.“ Irgendwas mit Arbeit und Gesellschaft also. Der Satz stammt aus Oskar Negts und Alexander Kluges „Geschichte und Eigensinn“ aus dem Jahre 1981. Negt/Kluge, wie sie damals kurz genannt wurden, waren die Popstars der Theorie, ein bisschen so wie das Schweizer Duo Yello oder die Künstler Fischli und Weiss. Etwas kommt in Bewegung, man muss danach nur noch hören und sehen, was passiert.

Oskar Negt und Alexander Kluge hatten einige Jahre zuvor den Band „Öffentlichkeit und Erfahrung“ veröffentlicht, durch den das, was man unter dem emphatischen und zugleich aktionistischen Begriff Gegenöffentlichkeit verstand, initiiert und auf ein theoretisches Fundament gestellt wurde. Wer die Bücher verstehen wollte, war falsch aufgestellt. Man musste sie eher erspüren und weiterdenken. Abschweifen, um auf den Punkt zu kommen.