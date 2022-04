Geflüchtete aus der Ukraine, die wegen des russischen Angriffskrieges keinen Schulabschluss erlangen konnten, dürfen sich trotzdem an deutschen Universitäten bewerben. Ihnen sollen dadurch keine Nachteile entstehen, sagte jüngst die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien. Das ist eine erfreuliche Nachricht für alle jungen Leute, die sich nicht nur der Kriegsangst, sondern auch Zukunftsängsten stellen müssen. Eine Nachricht, die aber auch verdaut werden muss – von jenen, die in einer anderen Zeit nicht mit derart offenen Armen empfangen wurden.

Mich versetzt diese Nachricht ins Jahr 1993: Ein Zeitraum, in dem viele Albaner:innen aus Kosovo nach Deutschland geflüchtet sind, darunter auch meine Eltern. Alles haben sie zurückgelassen, um dem besetzten Kosovo zu entfliehen und ein neues – vor allem besseres – Leben in Deutschland zu beginnen. Viele haben das auch geschafft. Aber zu welchem Preis?

„Jeder Gang zur Ausländerbehörde war eine traumatische Erfahrung“

Haus, Kinder, ein guter Job: Meine Eltern strebten nach dem verbreiteten Narrativ eines guten Lebens. Beide hatten ihre letzten Jahre im Kosovo an der Universität Prishtina verbracht und kurz nach ihrem Abschluss das Land verlassen. Mein Vater, ein damals politisch verfolgter Aktivist, war dort nicht sicher. In Deutschland, jenem Land, das sie nur aus Fernseh- und Zeitungsbeiträgen kannten, mussten sie sich schnell der Tatsache stellen, dass das „bessere Leben“ ein sehr hartes werden würde.

Die Abschlüsse meiner Eltern sind bis heute in Deutschland ungültig. Statt ihren gelernten Berufen nachzugehen, bekamen sie endlose bürokratische Gänge zu Ausländerbehörden auferlegt, um sich Wertgutscheine für Lebensmittel und Klamotten abzuholen. Diese hatten oftmals keine Gültigkeit. Das führte dazu, dass meine Eltern aus Geschäften rausgeschmissen wurden. Oder dass die Tasche meiner hochschwangeren Mutter auf Diebstahl kontrolliert wurde. Für sie war jeder Gang zur Ausländerbehörde eine traumatische Erfahrung. Es sind Geschichten, in der sich jede geflüchtete Familie aus den 1990ern jetzt wiederfinden wird.

Das war vor fast 30 Jahren. Glücklicherweise hat sich in dieser Zeit politisch und gesellschaftlich ein wenig getan. Geflüchteten wird inzwischen der berufliche Werdegang erleichtert. Bereits 2015 hatte die Kultusministerkonferenz beschlossen, geflüchtete Kinder – ohne Schulabschluss – beim Bewerbungsverfahren für Universitäten nicht mehr auszuschließen.

Meine Eltern kamen 93 von Kosovo nach Deutschland. Beide mit Uni-Abschlüssen. Diese wurden nie anerkannt. Die Nachricht, dass ukrainische Geflüchtete ohne Abschluss studieren können hat für mich einen bitteren Nachgeschmack. Und das ist nur mein Beispiel. Es gibt endlos viele. — blerandë (@blerandabb) April 21, 2022

Aber was ist mit den damaligen Geflüchteten, die Schul- und Uniabschlüsse und sogar Berufserfahrung nachweisen können? Wieso arbeiten iranische Ingenieure als Taxifahrer anstatt in ihrem gelernten Berufsfeld? Wieso kann eine ausgebildete syrische Lehrerin hier nicht lehren, anstatt Bürogebäude zu putzen? Gerne wird die Sprachbarriere hier als Vorwand genannt. Doch die Möglichkeit, Fachkräften die Sprache beizubringen, ist ja vorhanden. Selbst wenn die Sprache erlernt wird, werden die Abschlüsse oft nicht anerkannt. So entstehen typisierte Gesellschaftsbilder, die oft so weit gehen, dass Menschen schockiert reagieren, wenn etwa ein Kurde mit Migrationsgeschichte erzählt, dass er in der Heimat die Stelle eines Oberarztes hatte.

Bürokratie und Rassismus

Ich selbst kann jene Demütigung nicht nachvollziehen, ich musste diese Prozedur nie durchmachen. Dank meiner Eltern konnte ich den klassischen Weg gehen: Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Abitur, Universität. Sprich, die gern gesehene und akzeptierte Norm. Was dabei übersehen wird: Viele der Geflüchteten aus den 1990ern haben diesen Weg auch hinter sich gebracht.

Nur weil dieser nicht den europäischen Werten entsprechen würde, bedeutet das nicht, dass ihr Weg nicht weniger schwierig war. Hier alles nachholen, ist so gut wie unmöglich. Unsere Eltern mussten Geld verdienen, um die Familie zu ernähren und sich über Wasser halten zu können. Sie nahmen jeden Knochenjob, der sich anbot, und blieben in diesem Teufelskreis gefangen.

Für alle anderen war es leichter, auf „ungebildete“ Migrant:innen zu zeigen. Das Weitermachen und Weiterkommen wurde blockiert. Selbst den Kindern, die hier geboren sind, wurde das Leben enorm erschwert. Es waren so viele arbeitswillige und potentielle Kräfte dabei, die man in Deutschland gebraucht hätte. Hier soll keine Kluft in der „Guter Flüchtling, böser Flüchtling“-Debatte aufgemacht werden. Denn abgesehen vom Schul- oder Uniabschluss hätten ja alle einen leichteren Start – frei von bürokratischen Horrorszenarien und Rassismus – verdient. Ja, dies hätte ihnen sogar vollkommen zugestanden.

Das Leben meiner Eltern hätte ein leichteres sein können

Der Gedanke lässt mich nicht los: Wie wäre das Leben meiner Eltern, mein eigenes Leben und das meiner Geschwister verlaufen, hätten sie diese Erleichterungen tatsächlich genossen? Wenn mein Vater nicht als Kraftfahrzeugfahrer arbeiten müsste, sondern Geschichte hätte lehren können. Wenn meine Mutter sich nicht von einem Putzjob zum nächsten hätte quälen müssen, um zumindest irgendwann als Altenpflegerin zu arbeiten – sondern von Beginn an als Assistenzärztin hätte arbeiten können. Das sind viele „hätte“ und „wäre“.

Ich werde es nie erfahren. Es ist schön zu wissen, dass zumindest die heutigen geflüchteten Kinder und Jugendlichen erfolgversprechendere Erfahrungen machen werden. Aber: Wenn nicht abgeschlossene Schulabschlüsse anerkannt werden können, muss das auch für abgeschlossene Abschlüsse gelten. Auch 30 Jahre später.