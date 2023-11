Der Ruhm der frühen Jahre verlief über einfache Botschaften. „Stell’ dir vor, es ist Krieg – und keiner geht hin.“ In Liedform ging der demonstrativ-naiven Antikriegsformel die Anklage des willfährigen Soldaten voraus, der sich für Ideologien und Religionen in den Krieg schicken lässt. Die Befehle kommen von hier und dort, von dir und von mir. Der britische Folksänger Donovan wurde 1965 mit dem Song „Universal Soldier“ auf einen Schlag berühmt und trug zugleich zum Durchbruch der kanadischen Sängerin Buffy Sainte-Marie bei, die das Lied ein Jahr zuvor geschrieben und auf ihrem Debütalbum „It’s My Way“ veröffentlicht hatte. Bis in die Mitte der 70er-Jahre hinein spielte sie im Jahresrhythmus Alben ein, die stets auch einige Songs enthielten, die von anderen Stars der Zeit gecovert wurden.

Wie der junge Bob Dylan war Buffy Sainte-Marie zu Beginn der 60er-Jahre im New Yorker Club Gaslight aufgetreten, eine Art Zentralbahnhof für popmusikalische Legenden. Dylan umhüllte sich mit der Hobo-Geschichte eines Jugendlichen, der mehrfach von zu Hause abgehauen ist, tatsächlich kam er aus bürgerlichen Verhältnissen aus einem kleinen Kaff in Minnesota. Weit geheimnisvoller schien die Herkunft der Buffy Sainte-Marie zu sein. Sie sei, so ihre Version, in einem Cree-Reservat in Saskatchewan in Kanada geboren und im Alter von zwei oder drei Jahren ihrer leiblichen Mutter weggenommen worden. Das war kein Einzelfall, ein dunkles Kapitel der jüngeren kanadischen Geschichte handelt unter dem Stichwort Sixties Scoop von einer restriktiven Politik gegen die indigene Bevölkerung und der Zwangsadoption von deren Kindern. Buffy Sainte-Marie wuchs demnach in einer italo-amerikanischen Familie in Massachusetts auf, ihre Stiefmutter, so berichtete Buffy Sainte-Marie, habe sich dem indigenen Volk der Mi’kmaq zugehörig gefühlt.

„Ich weiß, wer ich bin!“

Alles Lüge? Seit etwa zwei Wochen steht die kanadische Öffentlichkeit Kopf. In einer aufwändig produzierten Dokumentation des Senders CBC wurde der Verdacht artikuliert, dass die Sängerin, die im Verlauf ihrer 60-jährigen Karriere als Songschreiberin, Künstlerin, Kinderbuchautorin, Vortragsreisende und Aktivistin zu einer Ikone der indigenen Bevölkerung in Nordamerika geworden ist, das leibliche Kind ihrer vermeintlichen Stiefeltern sei. Eine Weiße, eine sogenannte Pretendian, die sich ihre Herkunftslegende bloß zugelegt hat. Die 82-jährige Buffy Sainte-Marie widersprach in einer emphatischen Videobotschaft auf ihrer Homepage. Sie wisse nicht, wie sie geboren wurde und ihre frühe Kindheit verbracht habe. Aber: „Ich weiß, wer ich bin“.

Was anfangen mit solch einem Verdacht nach 60 Jahren? Und wie stichhaltig ist er? In der CBC-Dokumentation wird eine Geburtsurkunde der US-amerikanischen Gemeinde Stoneham präsentiert, die sie als leibliches Kind von Albert und Winifred Irene Santamaria ausweist. Aufgrund von Anfeindungen gegen ihre italienische Herkunft während des Zweiten Weltkriegs habe sich die Familie später in Sainte-Marie umbenannt. Bekräftigt wird die Echtheit der Urkunde durch die Aussagen einer Nichte von Buffy Sainte-Marie, der Tochter ihres älteren, bereits vor einigen Jahren verstorbenen Bruders.



Doch warum solche Enthüllungen erst jetzt? Gerüchte und anderslautende Behauptungen habe es in der Familie schon früher gegeben, so die Nichte. Buffy Sainte-Marie habe jedoch gedroht und Anwälte in die Spur geschickt. Ihr Vater habe keinen Ärger gewollt, die Familie sei sogar nach Hawaii, wo Sainte-Marie seit vielen Jahren lebt und als bildende Künstlerin arbeitet, eingeladen worden.

Die CBC-Dokumentation ordnet ihr Material mit allerlei suggestivem Beiwerk. In einem Ausschnitt aus der amerikanischen Kinderserie „Sesame Street“, in der Buffy Sainte-Marie zwischen 1976 und 1981 auftrat und den jungen Zuschauern indianische Lebensweisen nahebrachte, geht es um den Unterschied zwischen Klischees und der Wirklichkeit indigenen Lebens. „I am real“, erklärt Buffy den Kindern. Die Szene ist derart geschnitten, als müssten sofort die Nadeln der Lügendetektoren heftig nach oben ausschlagen. Geht es noch um Aufklärung oder um eine spektakuläre Überführung?

Die Reaktionen in den indigenen Gemeinschaften fallen unterschiedlich aus. Viele wollen den Absturz ihrer großen, wie eine Heilige verehrten Schwester nicht wahrhaben. Aus dieser Perspektive wird die Geburtsurkunde der Gemeinde Stoneham als Fälschung angesehen oder schlicht als Instrument eines letztlich kolonialistischen Systems betrachtet. Buffy Sainte-Marie sei eine von ihnen, heißt es in Hunderten via Internet verbreiteten Statements. Tatsächlich wurde sie 1964 in einer feierlichen Zeremonie von Emile und Clara Starblanket Piapot nach den Regeln der Cree Nation in die Piapot-Familie adoptiert und aufgenommen. Vielen gilt das als hinreichender Nachweis ihrer Zugehörigkeit. Die indigenen Gemeinschaften, so das Argument, bestimmen selbst, wer zu ihnen gehört. Doch das Unbehagen über die Enthüllungen hat die gesamte kanadische Öffentlichkeit erfasst. Erst vor wenigen Tagen schrieb Cody Wolfchild, der jüngste Sohn von Buffy Sainte-Marie, in seinem Facebook-Account: „Mom wurde als weißes Mädchen in einen Stamm aufgenommen.“ Es klingt einerseits wie eine Bestätigung des Verdachts, scheint aber die Zugehörigkeit zur Piapot First Nation zu betonen.

Pretendians – eine Reihe prominenter Fälle

Es gibt allerdings auch Kritik aus der indigenen Welt. Buffy Sainte-Marie habe durch ihren mutmaßlichen Identitätsschwindel anderen die Möglichkeit zur Entfaltung genommen. Ähnlich war es dem amerikanischen Schriftsteller und Künstler Jimmie Durham ergangen. Der zweifache Documenta-Teilnehmer übernahm in den 70er-Jahren verschiedene Ämter im American Indian Movement (AIM) und dem International Indian Treaty Council (IITC). Später sprachen ihm jedoch die Cherokee, denen er sich zugehörig fühlte, das Recht ab, für sie zu sprechen, da seine Familie in keinem Cherokee-Geburtsregister geführt wird. Für sein künstlerisches Lebenswerk erhielt der 2021 in Berlin gestorbene Durham 2019 einen Goldenen Löwen der Biennale von Venedig. Wie im Fall von Buffy Sainte-Marie hielten Kritiker ihm jedoch vor, den Ruhm nicht zuletzt durch eine möglicherweise erfundene indigene Herkunft erworben zu haben. In dem Zusammenhang wird auch an den Fall der Sacheen Littlefeather erinnert, die 1973 einen Oscar für Marlon Brando in Apachen-Kleidung entgegengenommen hatte. Kurz nach ihrem Tod im Oktober 2022 teilten ihre Schwestern öffentlich mit, Littlefeather habe ihre indianische Herkunft erfunden. Die Familie stamme aus Mexiko.

Buffy Sainte-Maries Anerkennung im Popuniversum beruht nicht allein auf ihrer Rolle als Musikerin indigener Herkunft. Von ihrem Album „Many A Mile“ aus dem Jahr 1965 stammt der ebenso einfache wie schöne Song über eine unbedingte Liebe, die spätere Trennung nicht ausschließt. „Until It’s Time For You To Go“ wurde durch Elvis Presley zum Welthit. Später coverten Barbra Streisand, Neil Diamond und viele andere das Stück, das Buffy Sainte-Marie bei ihren Liveauftritten stets mit Stolz und ironischem Understatement ankündigte. „It’s just a little love song.“ Die richtigen Worte für große Gefühle fand sie für „Up Where We Belong“, ein Duett, gesungen von Joe Cocker und Jennifer Warren in dem Film „An Officer And A Gentleman“, für das sie 1982 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Wenn sie sich später bei dem Lied zur Gitarre begleitete, sagte sie oft, es handle sich um eine „songwriter version“. Buffy Sainte-Marie sang mit einem unverwechselbaren Timbre in der Stimme, in zahlreichen Aufnahmen widmete sie sich der traditionellen indigenen Musik, sie stand im Austausch mit Musikern indigener Herkunft, unter anderen den Gitarristen Link Wray und Robbie Robertson von The Band. Spätestens seit den 70er-Jahren sah sie sich als Kämpferin und Aktivistin für die Rechte der indigenen Bevölkerung Nordamerikas und trat in vielen Talkshows zum Thema auf.

Buffy Sainte-Marie erhielt viel Anerkennung, stieß jedoch auch auf Unverständnis, selbst bei engsten Vertrauten. Als Pete Seeger, der Urvater der amerikanischen Folkmusik, sie einmal auf offener Bühne aufforderte, in Woody Guthries „This Land Is Your Land“ einzustimmen, weigerte sie sich, mitzumachen. Als Angehörige des Cree-Volkes erschien ihr die Zeile „Dies Land ist mein Land“ wie Hohn. Das Gleichheitspathos einer universalistischen Linken schien nichts mit ihr zu tun zu haben. Ja, das Land sollte ihr gehören, befand Buffy, aber so war es leider nicht. Pete Seeger war entsetzt und bewegte Buffy Sainte-Marie schließlich doch zum Mitsingen. Er, sagte sie erst kürzlich in einem TV-Interview, habe erst Jahrzehnte später begriffen, worauf es ihr in diesem Augenblick ankam. „Der netteste Mensch der Welt hatte keine Ahnung vom Schicksal der indigenen Bevölkerung in Nordamerika.“ Falls Buffy Sainte-Marie über ein klares Bewusstsein von ihrem Identitätsschwindel verfügt, so scheint sie viel Zeit damit verbracht zu haben, es zu verdrängen.

Was lehrt der Fall Sainte-Marie?

Was lehrt ihr Fall über die Geschichte der Sängerin hinaus? In ihrem Essay „Das Problem, für andere zu sprechen“ (Reclam Verlag) setzt sich die amerikanische Philosophin Linda Martín Alcoff mit der Frage auseinander, ob die Fürsprache für andere zwangsläufig zu einem Sprechen über andere führe, also in dem Dualismus münde, ob eine Gruppe entweder selbstbestimmt oder Opfer sei. Linda Martín Alcoff plädiert stattdessen zur Suche nach Ähnlichkeiten. Es gehe nicht nur um die Frage, ob „für“ oder „über“ andere gesprochen werde, sondern auch: „wie“. Nachahmung, Empathie und die Fähigkeit, sich in andere hinzuversetzen, werden allzu leicht vernachlässigt.

In der kanadischen Zeitung Toronto Star versucht sich Robert Jago, ein Mitglied der Kwantlen First Nation, trotz aller Enttäuschung über Buffy Sainte-Marie an einem versöhnlichen Resümee: „Sie ist 82, sie hat die Bühne verlassen. Auch ohne den Enthüllungsbericht würde sie keine Preise mehr gewinnen und keine weiteren Auftritte absolvieren. Der Nettoeffekt des CBC-Berichts über sie ist negativ. Es war eine unnötige Geschichte. Aber Tatsache ist, dass wir sie kennen, und sie scheint wahr zu sein. Und wenn daraus etwas Gutes entstehen soll, kann es damit beginnen, die Medien zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit der indigenen Öffentlichkeit zu inspirieren.“



„Circle Game“, ein früher Song der kanadischen Sängerin Joni Mitchell wurde 1966 zunächst durch die Version von Buffy Sainte-Marie bekannt und lenkte die Aufmerksamkeit auf die blonde Songschreiberin mit der charakteristischen Stimme. „We can’t return, we can only look behind“, heißt es in dem Lied. Man könne nicht dorthin zurückkehren, woher man kommt. Eine gewissenhafte Rückschau aber eröffnet viele Perspektiven.