Alles wegen Anna Netrebko: Nun canceln auch Pussy Riot ihren Auftritt in Wiesbaden

Netrebko in Wiesbaden, der Streit nimmt immer neue Wendungen. Wie berichtet, soll die russische Sopranistin bei den Maifestspielen im hessischen Wiesbaden auftreten, der Aufruhr ist seit Wochen groß. Die Künstlerin ist wegen ihrer angeblichen Putin-Nähe seit dem Beginn des Kriegs, den ihr Land gegen die Ukraine führt, umstritten. In Wiesbaden sollten auch ukrainische Künstler auftreten: das ukrainische Nationalorchester, der Nationalchor und das Taras-Schewtschenko-Theater aus Charkiw. Diese sagten Ende Januar ab – angeblich unter Druck der ukrainischen Politik. Sie sollten nicht mit Netrebko in Zusammenhang gebracht werden.

Anfang der Woche teilte das Staatstheater Wiesbaden mit, anstelle der ukrainischen Künstler würde die regimekritische russische Punk-Band Pussy Riot auftreten beim Festival. Pussy Riot haben kurz nach Kriegsbeginn das Land verlassen und sind seitdem im Westen auf Tour. Noch am selben Tag teilte die Band allerdings per Twitter mit, sie würden mitnichten nach Wiesbaden kommen. Der Grund: Anna Netrebko.

Sie hätten nicht gewusst, dass Netrebko auch bei den Maifestspielen auftreten würde. Sie seien sich der Diskussion um die Maifestspiele nicht bewusst gewesen, auch habe man sie nicht darüber informiert, dass sie Lückenbüßer für die Ukrainer sind. „Unter diesen Umständen wollen wir nicht teilnehmen. Wir sagen unseren Auftritt in Wiesbaden aus Solidarität mit den ukrainischen Künstlern ab.“ Wie das Staatstheater Wiesbaden am Mittwoch auf Anfrage sagte, ist bisher allerdings keine offizielle Absage eingegangen. „Wir sind aktuell im Gespräch mit Pussy Riot“, so eine Sprecherin.

Anna Netrebko Barbara Gindl/AFP

Der Intendant hält am Auftritt Anna Netrebkos fest

Der Einzige, der an Anna Netrebko festhält, ist der Staatstheater-Intendant Uwe Eric Laufenberg. Das betonte er erneut am Montag während der Programmpressekonferenz. Netrebko habe sich nichts zuschulden kommen lassen, sagte er laut Wiesbaden Kurier, er sprach von „Moralhysterie“ und steht zu dem Engagement. Bei den Maifestspielen erwartet wird ein weiterer Gast, der seit diesem Wochenende höchst umstritten ist: der Choreograf Marco Goecke aus Hannover, der am Wochenende der FAZ-Kritikerin Hundekot ins Gesicht geschmiert hat.

Laufenberg hatte Ende Januar das Engagement Netrebkos mit den Worten verteidigt: „Wir haben uns klar gegen den Angriffskrieg von Putin und auch gegen das gesamte Handeln des Putin-Regimes gestellt. Das kann aber keine Verurteilung aller russischen Menschen und aller russischen Kultur bedeuten. Kultur lebt immer von menschlichen Werten, die über den Nationen stehen.“