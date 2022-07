Eigentlich ist alles wie immer an diesem Abend im Berghain. Beziehungsweise: In der Halle am Wriezener Bahnhof, die einen eigenen Namen trägt, aber formal zum legendären Technoclub gehört. Es ist düster im ehemaligen Fernheizwerk, die Gäste tragen schwarz zu grau oder grau zu schwarz, zwischenzeitlich bildet sich eine Schlange vor der eisernen Eingangstür.

Aber dies soll eben kein normaler Abend im Berghain sein. „Codess“ heißt die interaktive Installation samt performativer Darbietung, die dieses Wochenende hindurch die Heizwerkhalle zum Kunstort machen soll. Das Projekt kommt vom Neuköllner UY Studio, früher Fetischmarke, heute eher Künstlerkollektiv mit Kleiderproduktion denn reines Modelabel.

Man wolle „die gegenwärtige Gesellschaft beleuchten“, heißt es im begleitenden Programm, „eine Welt, die erschöpft zurückgelassen wurde“. Die Ängste uns vorangegangener Generationen hätten sich zur Realität geformt; an Überwachung gebe es viel, an digitaler Privatsphäre nur wenig – der Menschheit drohe ein Kontrollverlust gegenüber Technologie und Technik.

Kapitulation vor dem, was früher Innovation und Komfort versprach

Es sind keine neuen Themen, die hier aufs Tapet gebracht werden. Die scheiternde Liebschaft zwischen Mensch und Maschine, eine Kapitulation vor dem, was früher Innovation und Komfort versprach – das sind die Inhalte, an denen sich die Kunst, die Literatur, selbst die Mode längst abgearbeitet hat. Interessant indes ist die Perspektive: Wir sind schon mittendrin im grauslich-grauen Szenario, Huxley und Orwell haben recht behalten.

Dabei beginnt alles ganz zaghaft, unten in der Halle am Wriezener Bahnhof, direkt hinter der schweren Eingangstür: Ein aufgebauter Schreibtisch nebst silberner Kleiderstange wirkt fast heimelig, Skizzen auf der Tischplatte und Fotos an der Wand. Sie zeigen die Kostüme, die das UY Studio für die Tänzerinnen und Tänzer der Performance im ersten Stock entwickelt hat – gräulich-transparente Anzüge, die Nähte nach außen gearbeitet, wie früher beim belgischen Avantgardisten Martin Margiela.

Lexi Sun Geschmeidige Bewegungen, auf dem Betonboden der Halle vollzogen.

Gegenüber vom stilisierten Arbeitsplatz bewegt man sich zielstrebig auf das Unheil zu: Per Virtual-Reality-Brille entführt die Berliner Künstlergruppe Zensus Communis in eine farblose Welt, karge Mondlandschaften, bis ein schwarzes Loch Steine und Felsen, schließlich auch die Gäste verschluckt. Das „Anti-Atlantis“ genannte, von Kurator und UY-Gründer Iran Gilony hinzugeladene Kunstprojekt ist nicht direkt Teil der „Codess“-Inszenierung. Es führt aber gedanklich und atmosphärisch fort, was sich im zweiten Stock der Halle als die eigentliche Performance zeigt.

Eine Choreografie, vor allem von der Provokation her gedacht

Inmitten des scheinbar endlos hohen Raumes steht eine monströse Maschine. Hin und wieder bewegt sich der orangefarbene Roboter, zu zaghaft allerdings, als dass er einen tatsächlichen Beitrag zum Gelingen dieses Auftritts leisten könnte. Die Tänzerinnen und Tänzer indes – etwa ein Dutzend an der Zahl, durch verspiegelte Masken zu gesichtslosen Kunstkörpern entfremdet – nehmen den gesamten Raum für ihre fließenden Bewegungsabläufe ein.

Nach einer vor allem von der Provokation her gedachten Choreografie der Performancekünstlerin Candela Capitán bewegen sie sich schleichend über den Betonboden, knien danieder, spreizen die Beine oder heben das Hinterteil in die Höhe. Mit Smartphone-Taschenlampen tauchen sie ihre spärlich bedeckten Geschlechtsteile in gleißendes Licht, filmen ihre Scham – ein allzu offensichtliches Zitat auf das Private, das im digitalen Jetzt zum Öffentlichen wird. Später rennen die Tänzerinnen und Tänzer in Zickzacklinien vor einer unsichtbaren Bedrohung davon. Das Publikum bleibt ratlos zurück – und hat doch keine Frage mehr.

Es ist wie mit den meisten künstlerischen Inszenierungen im Umfeld des Berghain: Sie verharren in denselben Stimmungen, der gleichen Attitüde. Die hyperkühle „Studio Berlin“-Ausstellung der Boros Foundation vor einigen Monaten, 2014 das mit Urin gefüllte Aquarium der Künstlerin Sarah Schönfeld, Tom-of-Finland-artige Bilder hier, Fetisch-Fotografien dort. Jetzt der Totalitarismus der Technik.

Nichts, was mit der unbehaglichen Umgebung, mit dem brachialen Technoclub brechen würde. Ein ganz normaler Abend im Berghain. Wäre es nicht schön, hier mal eine Ausstellung farbenreicher Renaissance-Gemälde zu sehen?

„Codess“, interaktive Installation mit Liveperformance, Sonnabend, 16. Juli ab 14.00 Uhr, Sonntag, 17. Juli ab 12.00 Uhr. Halle am Wriezener Bahnhof, Rüdersdorfer Straße 70 in Friedrichshain. Tickets kosten ab 29 Euro und sind über Eventix zu bestellen. uy-codess.com