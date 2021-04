Berlin - „Ich distanziere mich“, sagt der Schauspieler Hanns Zischler in seinem Beitrag für die Medienkunstaktion allesdichtmachen.de, „von den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.“ Dabei aber bleibt er nicht stehen. In lyrischer Vieldeutlichkeit bezieht er ganz am Ende seiner Distanzierungssuada auch sich selbst ein. Gelegentlich Abstand vom eigenen Ich zu nehmen ist die vornehmste Art individueller Selbstbehauptung. Man nennt es Reflexion.

Betrachtet man jedoch die heftigen Reaktionen auf die über 50 Statements von Schauspielern, darunter auffällig viele Darsteller von „Tatort“-Kommissaren wie Ulrike Folkerts, Meret Becker, Ulrich Tukur, Jan Josef Liefers, so scheinen nicht allzu viele Zuschauer bis zum Buchstaben Z wie Zischler gekommen zu sein, um die Ambivalenz der vielfältigen Schauspieleräußerungen auf sich wirken zu lassen.