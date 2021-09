Berlin - Schon der Albumtitel ist kontrovers. Verwendet die Musikerin aus Nordfriesland mit „Madonna Whore Komplex“ wirklich den von Sigmund Freud geprägten Begriff aus der Psychoanalyse? Die Definition, die besagt, dass Männer Frauen entweder als Heilige betrachten oder als entwürdigte Prostituierte? Oder spielt die Mittzwanzigjährige hier auf die wandlungsfähige Pop-Ikone Madonna an, die wie keine andere mit den Facetten von Lust und Gehorsam spielt – und Neumann mit ihren hellblonden Haaren und der zierlichen Statur in einigen ihrer Phasen optisch ähnelt?

Womöglich ist es bei der jungen Sängerin, die eigentlich Alina-Bianca mit Vornamen heißt, beides. Als Neumann 2018 ihre erste EP „Hohes Fieber“ veröffentlichte, war sie eine röhrige Kneipen-Chansonette. Lieder wie „Merlot, Macht & Muse“ rochen nach Rauch, die Patina einer durchzechten Nacht ließ sich förmlich fühlen. Neumann schien zu einer früheren Herbert-Grönemeyer-Version zu passen, Vergleiche mit Nina Hagen fielen ebenfalls. Doch dann kam die EP „Monster“ und die Musikerin verfolgte eine Idee, die sich bereits auf einem ihrer früheren Tracks andeutete: Austro-Pop. Neumann gurgelte, gluckste und grölte wie einst Falco zu einem rockigen Sound. In dem Musikvideo zu dem Stück „Monster“ sah man sie dabei in verschiedene Rollen schlüpfen – etwa mit Chewbacca gegen das Böse kämpfen oder als Femme Fatale am Mikrofonständer säuseln.



Rap mit Trettmann

In den deutschen Musikblogs sorgte ihr Imagewandel für Furore, bei den Streamingdiensten erreichte ihr Stück Millionen von Aufrufen. Neben Film- und Fernsehengagements folgte ein gemeinsamer Song mit dem Chemnitzer Rapper Trettmann, worauf Neumann wieder anders klang: abgehakter, hoher Gesang, elektronische Beats. Die Musikerin assoziierte man jetzt mit HipHop.

Mit ihrem nun erscheinenden Debütalbum scheint die Nordfriesin – die auch einige Jahre mit ihrer Mutter in Polen gelebt hat – somit etliche Facetten durchlaufen zu haben. Auf „Madonna Whore Komplex“ vereint sie diese gekonnt.

Es gibt zum Beispiel das orientalisch angehauchte „Problem Killer“, zu dem es sich gut rappen ließe, während Neumann über eine engstirnige Gesellschaft klagt. Oder das mitreißende „Keine Zeit“, das Neumanns bester Song auf der LP ist! So frisch wie einst Clueso zu seiner Anfangszeit singt sie kratzig zu Banjo und Gitarre: „Wenn du nicht helfen willst, geh mir aus dem Weg / Ich hab nur ein Leben auf diesem Planet / Ich hab so viel Liebe für eine neue Welt, brauch weder dein Okay noch dein Geld.“

Mit Connie Francis zur Musik

In einem Interview mit dem digitalen Musikmagazin Diffus sagte Neumann, dass Connie Francis sie zur Musik gebracht hätte. Die vielen Banjos auf dem Album sollten ihr ursprünglich zu einem Country-Werk verhelfen – am Ende ließ sie sich jedoch mehr zum verstärkten Gitarren-Pop verleiten.

Neben Zeitmangel und finsteren Leuten geht es Neumann auf dem Debüt um Liebe, Identität und Sexismus. Verse wie „Liebe tut mir nicht weh“ in dem Track „Herzhotel“ lassen sich dabei aus Sicht einer Heiligen wie einer Hure interpretieren. Letztlich spielt Neumann jedoch mit ihrer vielschichtigen Entwicklung. Dass „Madonna Whore Komplex“ auf dem von ihr gegründeten Label erscheint, zeigt die Emanzipation noch deutlicher: Diese Frau ist eine wandlungsfähige Pop-Poetin. Davon können sich einige andere Deutsch-Popper etwas abgucken.

Alli Neumann: „Madonna Whore Komplex“ (JAGA Recordings/Four Music/Sony) erscheint am 3. September. Live am 15. Dezember im Festsaal Kreuzberg. Infos und Karten unter: www.allineumann.com