Alliiertenmuseum: Umzug kommt nicht voran

Berlin -Die Leitung des Berliner Alliiertenmuseums hält an ihrem Wunsch fest, in den ehemaligen Flughafen Tempelhof umzuziehen. „Schon lange ist das neue Alliiertenmuseum in der Diskussion, aber immer noch nicht final auf die Schiene gebracht“, teilte Direktor Jürgen Lillteicher am Dienstag mit. „Leider kommt das Projekt nicht voran, weil die erforderlichen Gelder nicht im Bundeshaushalt eingestellt sind.“