Als im Osten das Licht ausging: Das Lauchhammer-Langzeitprojekt von Christina Glanz

Während andere Fotografen aus der DDR, gelockt von der neuen Reisefreiheit, nach 1989 die Schönheit in der Weite suchten, begab sich die 1946 im thüringischen Eichsfeld geborene Architektin und Fotografin Christina Glanz in Gefilde, die weitgehend unbeachtet in der Nähe lagen und vom Niedergang bedroht waren: in die Industrie- und Braunkohleregion um Lauchhammer. Hier, im Schatten der Aufmerksamkeit, sah sie seit 1991 in einem 20 Jahre währenden Langzeitprojekt, dem beschönigend Umstrukturierung genannten Abbau ins Gesicht. Vielmehr den Menschen, die von diesem Abbau betroffen waren.

Unter dem zum Titel gemachten Zitat „Ich würde sofort wieder in die Kohle gehen...“ zeigt das Potsdamer Haus für Brandenburgische Geschichte eine Ausstellung von Christina Glanz: „Fotografien einer Transformation“. Der Lauchhammer-Komplex gibt mehrere Serien her, angefangen von Einblicken in die vormilitärische Ausbildung in der DDR, die Kollektiv- und Einzelporträts in den Kohleveredlungswerken und Tagebauen, über hinterlassene Industriearchitekturen, Jugendliche in den Nullerjahren und Neuanfänge, dann auch in Farbe.

Bildstrecke

Aus der Serie „In den Brikettfabriken 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie „In den Brikettfabriken 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie „In den Brikettfabriken 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie „In den Brikettfabriken 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie „In den Brikettfabriken 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie: „Die letzte Schicht 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie: „Die letzte Schicht 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie: „Die letzte Schicht 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie: „Die letzte Schicht 1992-1994“ Christina Glanz Aus der Serie: „Die letzte Schicht 1992-1994“ Christina Glanz 1 / 10

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie lernte die Kollegen kennen, verbrachte Zeit mit ihnen an der Maschine, im Bagger und in der Kantine, gewann ihr Vertrauen. Die Offenheit derer, die sie fotografierte, fährt einem tief ins Herz. Es gibt eine Serie, die Christina Glanz an nur einem Tag, dem 28. Januar 1993, aufnahm. Da durften sich die Arbeiterinnen und Arbeiter der Brikettfabrik 64 in Lauchhammer offenbar direkt nach der Schicht, noch im Blaumann, mit Kopftuch und verschmiertem Gesicht, ihr Kündigungsschreiben abholen. Die Fotografin hat unmittelbar danach den Auslöser gedrückt. Was passiert in diesem Moment? Die Leute blicken ernst, manche herausfordernd, ungläubig oder getroffen – aber die meisten stolz und indifferent. Sie wissen nicht, wie es mit ihnen nun weitergeht, ahnen aber, dass sie gerade einen Einschnitt in ihrer Biografie erleben, etwas, dem dieser zugleich banale und pragmatische Moment nicht würdig ist.

Die letzte Schicht

An die Situation könne sie sich noch deutlich erinnern, erzählt Glanz auf ihrer Website. „Der Meister saß am Tisch in einem sehr kleinen Büro und gab den Eintretenden jeweils ihren Entlassungsbrief, den er einem Pappkarton entnahm. Es wurde unterschrieben, und man ging mit dem Brief aus dem Büro. Bevor sie den Ort verließen, fotografierte ich diejenigen, die sich dazu bereitfanden.“

Auch in den Gesichtern der Brigaden der Serie „Die letzte Schicht“ kann man sich verlieren. Sie stellten sich am Ende des letzten Arbeitstags für ein Gruppenfoto vor ihren Anlagen auf, die sie teilweise selbst demontieren mussten. Man kann sehen, wie die Leute aufeinander bezogen sind, und man sieht das Selbstbewusstsein, das sie daraus ziehen.

Porträt aus der Serie „Die Kündigungen“, Lauchhammer 1993 Christina Glanz

Ja, es ist richtig und fortschrittlich, dass man die teilweise maroden Dreckschleudern von damals abstellte, dass man die Tagebaue, die die Landschaft aufgerissen und Dörfer gefressen hatten, renaturierte. Es ist klar, dass der Abbau von fossilen Brennstoffen aufhören muss, wenn wir den Planeten nicht verheizen wollen. Vergessen werden sollte auch nicht, dass die Knochenarbeit, die in diesen Bereichen geleistet wurde, keine leichte, gesunde und befriedigende war – man kann sich sicher sein, dass die Porträtierten ausdauernd und deftig darüber gemeckert haben. Aber sie hatten Kollegen, ein Auskommen und eine Stimme. Sie wurden geachtet, bis sie aus der Wahrnehmung der Gesellschaft verschwanden. Christina Glanz hat hingeguckt.

Sonderausstellung „Ich würde sofort wieder in die Kohle gehen…“ – Christina Glanz. Fotografien einer Transformation bis 24. März 2024 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam. Am 3. Oktober Dialogführung: Christina Glanz im Gespräch mit der Potsdamer Fotografin Anne Heinlein. Am 11. Oktober wird das gleichnamige Buch präsentiert. Mit dabei Christina Glanz und eine der porträtierten Kohlefrauen.