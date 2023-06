Alvvays in Berlin: Das Publikum schluckt auch die Medizinfrikadelle

Alvvays gehören auf Spotify und nicht auf die Bühne. Eigentlich hätte man es wissen können. Man hört die zurückgenommenen Kanadier mit dem sanft klirrenden Indie-Pop nicht auf Partys oder morgens zum Wachwerden. Alvvays spielt die Musik eines nassen Sommersamstagnachmittags, bevor der Regen aussetzt und man das Haus zum geselligen Abendessen verlässt. Alvvays läuft aus den Autolautsprechern auf dem ironischen Roadtrip, aber eben nicht auf der Bühne des ausverkauften Astra-Kulturhauses auf dem RAW-Gelände.

Am Dienstagabend schien die Band das genauso zu sehen, als sie eine Stunde nach offiziellem Konzertbeginn auf die Bühne trat, um nach einer guten Stunde die Arbeit an den Musikinstrumenten, ja, wie Vorspielen klang das, wieder einstellte. So als gehörte sie da gar nicht richtig hin. Besonders ironisch wirkte der Zuruf der schüchternen Liedsängerin Molly Rankin auf ihrem einzigen Deutschlandkonzert: „Wir sind immer nur so kurz in Berlin.“ Ja, dann fangt doch zumindest früher an oder spielt länger. Pfff.

Sehnsucht nach der Vorpandemie

Alvvays ist eine Band, die das diffuse, erschöpfte Ennui der Vor-Corona- und Vorkriegs- und Vorinflations-Jahre so unnachahmlich auszudrücken vermochte. Mit ihrem namensgleichen Album lieferten sie 2014 Lieder einer sympathischen Gleichgültigkeit, die ihresgleichen nicht finden. Nach dieser Zeit sehnten sich wohl auch viele im Publikum zurück, in dem sich viele Xhainer Pärchen fanden, die sich vermutlich kennenlernten während im Hintergrund „Ones who Love you“ oder „Next of Kin“ lief.

Das Album aber ist und bleibt ein Meisterwerk, egal was die Band auf der Bühne liefert. Der Nachfolger „Antisocialites“ konnte 2017 mit „Dreams Tonite“ oder „Plimsoll Punks“ ebenbürtig anknüpfen. Ersteres war am Dienstag zu hören. Doch neben ihrem größten Hit „Marry me, Archie“ gab es kaum das gute Zeug, sondern nur die unbestimmten, uneinprägsamen Stücke vom 2022er-Aufschlag „Blue Rev“. Damit fingen sie an und damit hörte die Zugabe auf. Was für ein Fehler.

Wer einem Hund eine bittere Pille verabreichen will, muss sie in saftigem Fleisch verstecken. Alvvays versteckten kleine Filetfetzen in einer Medizinfrikadelle. Zwischen die vielen Hits lässt sich auch ein Projekt-Song schieben. Aber nicht umgekehrt. Denn auch durch Wiederholung werden die neuen Songs, die ausweislich der Spotify-Aufrufe nicht besonders beliebt sind, kaum beliebter.

Zu jung, um ihren Erfolg zu verstehen?

Vielleicht sind sie müde, ihre ersten beiden großen Erfolge wieder zum Besten zu geben. Vielleicht sind sie mit Mitte 30 noch zu jung, um zu sehen, was für Großes sie geleistet hatten und wissen noch nicht zu schätzen, was es bedeutet, einmal den Ton der Zeit getroffen zu haben – beziehungsweise sogar zweimal. Über die Pandemie hätten Alvvays sich neu erfinden müssen, aber es ist so, als wäre das Licht zu lange durch die Trauerweiden auf ihr Prisma gefallen. Jetzt ist alles diffus.

Doch die Sehnsucht nach diesem Sound, nach dieser Zeit als das Private noch das größte Drama der Welt sein durfte, die ist nicht vergangen. Wohl auch deshalb feierte das Publikum die fünfköpfige Band fröhlich. Selbst, wenn es kein Zurück mehr gibt.