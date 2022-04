Es war stockdunkel und klirrend kalt, als George Washington und seine erschöpfte und verwahrloste Kontinentalarmee am späten Abend des 25. Dezember 1776 das Ufer des Delaware River erreichten. Strenger Frost hatte den Fluss in ein Eisfeld verwandelt, und als die Männer ihn überquerten – die meisten stehend, weil die von Schiffern aus dem nahen Philadelphia bereitgestellten Durham-Boote weder bequem noch trocken waren –, peitschte ihnen ein Nordostwind Schnee und Graupel in die Gesichter. Von drei Trupps, die an verschiedenen Stellen übersetzen wollten, um eine in Trenton, New Jersey lagernde Garnison in Diensten der Briten kämpfender hessischer Söldner aus mehreren Richtungen anzugreifen, schaffte es nur einer.

Washington und einer Streitmacht von am Ende rund 2000 Milizen gelang es dennoch, die komplett unvorbereiteten, offenbar auf den Weihnachtsfrieden vertrauenden Hessen vernichtend zu schlagen; ein Triumph, der die seit Ausbruch der Kämpfe mit dem britischen Kolonialheer fast durchweg böse gerupften Amerikaner wieder aufrichtete und – zumindest in der verklärenden Rückschau – fortan von Sieg zu Sieg trug, geradewegs in die Unabhängigkeit.

Die Mystifizierung der in Wirklichkeit vergleichsweise kleinen, strategisch wenig bedeutenden Schlacht von Trenton hat viel mit dem deutschen Maler Emanuel Leutze zu tun. Leutze, 1816 in Schwäbisch Gmünd geboren und einer der Protagonisten der Düsseldorfer Malerschule, hatte in seiner Jugend einige Jahre in Pennsylvania verbracht und war seither glühender Republikaner. Die Enttäuschung über das Scheitern der Märzrevolution inspirierte ihn um 1850 herum zu einem monumentalen Werk zu Ehren der republikanischen Idole in Übersee: Als „Washington Crossing the Delaware“ wurde das Ölgemälde augenblicklich zur Ikone. 50.000 zahlende Kunden zählte das Stuyvesant Institute am New Yorker Broadway, das das Bild in einem frühen Anflug von Event-Kultur, zu dramatischer Musik und Lichtregie, von Oktober 1851 an für vier Monate der amerikanischen Öffentlichkeit präsentierte.

Heute ist es eines der meistreproduzierten Gemälde der Welt und so etwas wie ein Sinnbild der Nation: Neben Washington und dem das Star-Spangled Banner haltenden James Monroe ehrte Leutze die ganze Diversität, aus der sich die Vereinigten Staaten formten: Links vorne sieht man einen Schwarzen paddeln, daneben einen Soldaten in schottischer Tracht; in zentraler Position packt eine Frau mit an, und den Mann am Steuerruder weisen Mokassins und Medizinbeutel als Ureinwohner aus.

Leutze, der 1859 ganz nach Amerika auswanderte, malte drei Versionen der Szene. Die Ur-Version verblieb in Deutschland, wo sie 1942 einer britischen Bombe zum Opfer fiel. Von den anderen beiden ist eine heute das zentrale Werk des Metropolitan Museum of Art, die zweite hing jahrzehntelang im Westflügel des Weißen Hauses, allerdings lediglich als Leihgabe – und außerdem die längste Zeit: Der Besitzer, der nicht genannt werden will, so meldet die Nachrichtenagentur Reuters, habe das Bild kürzlich bei Christie’s einliefern lassen. Im Mai soll es versteigert werden.

Das Auktionshaus rechnet mit einem Erlös von 15 bis 20 Millionen Dollar.