Andreas Dresen freut sich auf Auguste Filmregisseur Andreas Dresen freut sich schon auf ein Lieblingsprojekt, das er bald in Angriff nehmen will. „Wenn alles klappt, drehe ich im Winter 2023/2024... dpa

Potsdam -Filmregisseur Andreas Dresen freut sich schon auf ein Lieblingsprojekt, das er bald in Angriff nehmen will. „Wenn alles klappt, drehe ich im Winter 2023/2024 „Die Weihnachtsgans Auguste““, sagte Dresen der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein Lieblingsprojekt, das ich schon viele Jahre verfolge. Das ist dann auch mal ein Stoff, bei dem man sich auch ein bisschen erholen kann, weil der einfach Spaß macht und nicht so düster ist.“