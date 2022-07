Dunkle Wälder, tiefblaue Seen, malerische Dörfer – von Masuren haben viele Menschen ein romantisches, manchmal auch verklärtes Bild. Der in Berlin lebende Autor Andreas Kossert reist seit 35 Jahren immer wieder in die nordpolnische Region, in der seine Familie ihre Wurzeln hat. Kossert ist dem Charme der größten Seenlandschaft Polens und der Bewohner vor Ort längst erlegen.

Als Historiker, der zu deutsch-polnischen Beziehungen, zu Flucht und Vertreibung sowie zur Geschichte Polens und Ostpreußens forscht, hat der 52-Jährige etliche Abhandlungen geschrieben. Sein neues Werk, die „Gebrauchsanweisung für Masuren“, ist ein Buch der anderen Art. Es ist eine in historische und persönliche Kontexte eingebettete Liebeserklärung an eines der großen Naturparadiese Mitteleuropas, das acht Autostunden von Berlin entfernt nicht eben die komfortabelste Anreise, dafür aber maximale Entschleunigung verspricht. In vielen Fällen ist zudem eine Reise in die eigene Vergangenheit inklusive, denn was Kossert schreibt, gilt für viele Deutsche: „Besuche in Masuren sind für mich eine Annäherung an die eigene Familiengeschichte.“

Herr Kossert, wenn man Ihr Buch liest, will man sofort die Koffer packen und losfahren. Ist das in Ihrem Sinne? Immerhin sind Einsamkeit und Stille charakteristisch für Masuren.

Unbedingt sollten Sie sofort die Koffer packen und Masuren besuchen. Die Menschen vor Ort haben in den vergangenen Jahren so viel in den Tourismus investiert, nun machen sich viele wegen des Krieges in der Ukraine große Sorgen: Werden die Gäste aus Deutschland noch kommen? Ich wünschte mir, dass wir ihnen diese Sorgen nehmen können und gerade jetzt hinfahren.

Wer von Ihnen Paddeltipps und Restaurantkritiken erwartet, dürfte allerdings etwas enttäuscht werden.

Ich habe für das Buch einen persönlichen Zugang gewählt. Und da ich nun mal Historiker bin, werden Sie zwar ein Kapitel zur Kulinarik finden, aber eben auch viele historische Anekdoten. Man erfährt etwas über die alten und neuen Bewohner Masurens, darüber, wie Günter Grass oder Siegfried Lenz auf die Region blickten und warum ich mich mit Schilderungen über Hitlers Hauptquartier Wolfschanze so schwer tue. Wie sollte ich diese Dimension auch weglassen können? Masuren ist ein Sehnsuchtsort der Deutschen, funktioniert aber ganz anders als etwa die Toskana oder die Bretagne. Da schwingt etwas mit bei der Reise, es geht ans Eingemachte, an die eigene Geschichte.

dpa/Michael Juhran Ein Lieblingsort von Andreas Kossert ist das kleine Dorf Galkowo. Das ehemalige Jagdhaus der Familie Lehndorff ist heute ein Ort der Begegnung.

Auch meine Familie hat Wurzeln in Masuren und so kamen bei der Lektüre viele Erinnerungen hoch. Zum Beispiel an die Blutsuppe Schwarzsauer, ein ostpreußisches Traditionsgericht. Sie schreiben von einem Kindheitstrauma. So schlimm?

Nein. Aber ich möchte das wirklich nie wieder essen. Für meine Großeltern, die Masuren 1945 verlassen mussten und zeitlebens um ihre Heimat trauerten, war Schwarzsauer ein absolutes Lieblingsgericht. Wir haben da als Kinder nie mitgegessen. Aber später als Student, als ich nach Masuren reiste, konnte ich mich der Situation nicht mehr so leicht entziehen. Ich war gemeinsam mit Verwandten auf einem Bauernhof zu Gast, wo gerade geschlachtet worden war. Man lud uns zum Essen ein, und während ich noch auf leckeren Gänsebraten spekulierte, kam Schwarzsauer auf den Tisch – frisches Gänseblut, mit Mehl angedickt und mit Innereien angereichert. Aus Höflichkeit und Dankbarkeit für die polnische Gastfreundschaft löffelte ich die Suppe aus. Und weil ich das Essen artig lobte, gab man mir hinterher noch Blut in der PET-Flasche mit.

Imago Rosa, kalt und lecker: Chłodnik, eine geeiste Rote-Bete-Suppe.

Oh je. Mir hat Schwarzsauer eigentlich ganz gut geschmeckt, allerdings wurde mir auch vorenthalten, was da eigentlich drin ist.

Vielleicht machen wir eine gemeinsame Therapiegruppe auf. Im Übrigen ist Küche ja immer Geschmackssache und niemand muss in Masuren Schwarzsauer essen. Die polnische Küche bietet eine unglaubliche Vielfalt, die frischen Fischgerichte in den masurischen Restaurants schmecken großartig. Es gibt viele herrliche Suppen und gerade jetzt an schwül-heißen Sommertagen etwa ein Chłodnik, eine kalte Rote-Bete-Suppe auf Joghurt- oder Kefir-Basis mit viel frischem Dill, einfach wunderbar!

Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal mit Masuren in Berührung kamen?

Als Heimat der Familie war Masuren bei uns seit Kindheitstagen ein Thema – auf jedem Familientreffen, bei jeder Feier. Ich bin mit dem ostpreußischen Dialekt aufgewachsen, noch heute höre ich meine Großtante „Erbarrrmung!“ rufen, wenn etwas für sie Unfassbares passierte. Mich haben ihre Geschichten interessiert, ich habe den alten Tanten gern zugehört. Als Jugendlicher bin ich dann mit meinen Großeltern in ihre alte Heimat gefahren. Das hat alles verändert: Plötzlich war die verblichene Schwarz-Weiß-Fotografie vom masurischen Dorfteich, die in ihrem Wohnzimmer hing, in Farbe getaucht, sie war echt. Jetzt, wo meine Großeltern nicht mehr leben, hängt das Foto über meinem Berliner Schreibtisch. Zu der Region, in der ich unzählige Male war, habe ich mir ein eigenes Bild erschlossen. Ich habe Polnisch gelernt und die Geschichte des Landes studiert. Masuren ließ mich nie wieder los.

Tobias Hein Zur Person Andreas Kossert, geboren 1970, studierte in Freiburg, Edinburgh, Bonn und Berlin Geschichte, Slawistik und Politik. Er promovierte an der FU und arbeitete danach viele Jahre am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Seit 2010 lebt und arbeitet er als Historiker und Autor in Berlin.



Auf seine historischen Darstellungen Masurens und Ostpreußens erhielt er begeisterte Reaktionen. Von ihm erschienen der Bestseller „Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945“, „Ostpreußen. Geschichte einer historischen Landschaft“ und zuletzt der viel besprochene Band „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“, für den er den NDR Kultur Sachbuchpreis 2020 und 2021 den Preis für „Das politische Buch“ der Friedrich-Ebert-Stiftung erhielt. Seine „Gebrauchsanweisung für Masuren“ ist Ende Juni 2022 im Piper-Verlag erschienen (224 Seiten, 16 Euro).

Sie schreiben, das ehemalige Ostpreußen funktioniere noch heute als emotionaler Resonanzraum. Was meinen Sie damit?

Man merkt es am Erfolg von Büchern wie „Altes Land“ oder „Alles, was wir nicht erinnern“: Fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommen solche Flucht- und Familiengeschichten zurück. Auch junge Leute merken, dass es eben doch eine Bedeutung hat, woher man stammt. Dass es mit der eigenen Identität verbunden ist, auch und gerade in einer globalisierten, zunehmend unübersichtlichen Welt. In Ostpreußen und Masuren haben Millionen Deutsche ihre Wurzeln, dazu kommt der Mythos der Natur, vom hohen Wolkenhimmel, den Seen, der hügeligen Endmoränenlandschaft. Das ist der Hintergrund, vor dem viele nach Masuren reisen: sehr persönliche Gefühle und die Annäherung an die eigene Familienbiografie mit all ihren Verwerfungen.

Früher sprach man etwas abschätzig von „Heimwehtouristen“. Kommen heute andere Besucher?

Ja, das hat sich sehr verändert. Der Tourismus ist nachhaltiger geworden, es kommen eher jüngere Leute – Wassersportfans und Naturliebhaber. Auch bei ihnen reisen oft noch Erinnerungen ihrer Eltern oder Großeltern mit. Aber die meisten Masuren-Besucher kommen gar nicht aus Deutschland, sondern aus dem eigenen Land. Ich kenne etliche Warschauer, die in Masuren ein Wochenendhaus haben. Von der polnischen Hauptstadt aus ist die Region gut zu erreichen, in zweieinhalb Stunden ist man da – das ideale Ziel für einen Kurzurlaub.

Leider ist die Anbindung von Berlin aus lange nicht so perfekt.

Stimmt, da gibt es noch einiges zu tun. Man benötigt von Berlin aus acht bis zehn Autostunden bis nach Masuren, und auch wenn man wie ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss man einen Tag für die Anreise einplanen. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und die Fahrt mit Bus und Bahn als Entschleunigung und Teil des Urlaubs begreift, dann sollte einen das nicht abschrecken.

Wann ist die beste Zeit für eine Masuren-Reise?

Meine Lieblingszeit ist der frühe Herbst, dann riecht es nach Fallobst und dem ersten Laub, nach Kartoffelfeuern und abgesengten Stoppelfeldern. Die Tage sind noch sonnig und warm, die Abende angenehm kühl. Die Sommergäste sind weg und man merkt richtig, wie das Land zur Ruhe kommt. Das mag ich wahnsinnig gern. Also werde ich auch dieses Jahr wieder im Oktober für eine Woche nach Masuren fahren. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil dieser Reisezeit: Es gibt nicht mehr so viele Mücken.

Imago Ein bisschen wie im Spreewald: eine Bootsfahrt auf der Krutynia.

Das erste Kapitel des Buches widmen Sie ganz der Grammatik – und der nicht totzukriegenden Formulierung „in die Masuren fahren“. Warum ist das so ein Ärgernis für Sie?

Der falsche Artikel stammt aus dem Polnischen, wo die Landschaft Masuren tatsächlich nur in der Mehrzahl existiert. Im Deutschen aber steht Masuren im Singular. Mich ärgern „die Masuren“, weil viele Menschen das einfach so achtlos dahinsagen und nicht weiter darüber nachdenken. Das zeigt einmal mehr, wie sehr die Landschaften im östlichen Mitteleuropa den Deutschen entrückt sind – auch eine Folge des Eisernen Vorhangs. Hören sie Galizien, denken sie an Spanien, nicht an die historische Landschaft in Südpolen und der Westukraine. In Italien geben sie sich wahnsinnige Mühe, bildungsbürgerlich beflissen daherzukommen und jede Pasta-Sorte richtig auszusprechen. Nur bei Masuren, da lässt man Fünfe gerade sein. Für mich ist das schon eine gewisse kulturelle Überheblichkeit und Arroganz. Deshalb werbe ich für ein ehrliches Interesse für unser Nachbarland Polen.

Welches Klischee beobachten Sie am häufigsten, wenn von Masuren die Rede ist?

In den Köpfen vieler Leute fährt noch der Pferdewagen durch die Dörfer, dabei ist er längst aus dem Straßenbild verschwunden. Auch wenn es manch westlicher Besucher nicht glauben mag: Masuren ist in der Moderne angekommen, es ist keine unter der Käseglocke konservierte Sehnsuchtslandschaft für Berliner, die das Ursprüngliche suchen. Das moderne Masuren bietet nachhaltigen Tourismus und garantierte Entschleunigung.

Imago Manche Klischees erweisen sich aber auch als wahr: Im Storchendorf Zywkowo kommen 160 Störche auf knapp 40 Einwohner.

Sie erzählen von unglaublich viel Herzlichkeit, die Ihnen in den masurischen Dörfern entgegenschlug – manchmal sei Ihnen das fast unangenehm gewesen. Warum?

Mich beschämte manchmal, gerade auch in schweren wirtschaftlichen Zeiten der 1980er Jahre und nach der Wende, wie man stets auf wunderbare Weise willkommen geheißen wurde. Polen ist generell ein sehr gastfreundliches Land, nicht umsonst lautet eine alte Redewendung: „Gast im Haus, Gott im Haus“. Ich würde mir wünschen, dass wir uns in Berlin und Deutschland viel mehr für Polen interessieren, das unser direkter Nachbar ist. Da gibt es noch so viele Wissensdefizite und ich verstehe nicht, warum nicht viel mehr Menschen einfach hinfahren. Ich habe vor einigen Jahren gelesen, dass 80 Prozent der Berliner noch nie in Polen gewesen sind. Das wäre eigentlich skandalös. Offenbar gibt es eine Hemmschwelle, anders kann ich es mir nicht erklären, dass nahe und gut erreichbare Top-Ziele wie Warschau, Breslau, Krakau oder Danzig nicht viel öfter und selbstverständlicher besucht werden.