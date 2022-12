Angela Merkel zu Gast in Krimi-Podcast 16 Jahre lang war Angela Merkel in Deutschland omnipräsent: Als Bundeskanzlerin trat sie nahezu täglich auf dem politischen Parkett auf. In ihrem Ruhestand z... dpa

HANDOUT - Das Coverbild des Podcasts «Sprechen wir über Mord?!» mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt (r), dem Bundesrichter a. D. Thomas Fischer (l) und Altkanzlerin Angela Merkel (CDU). Oliver Reuther/SWR/dpa

Bayreuth/Stuttgart -Die Ex-Bundeskanzlerin mal ganz anders: Angela Merkel ist zu Gast in einem Krimi-Podcast. In dem Format „Sprechen wir über Mord?!“ des SWR redet sie nicht über reale Gräueltaten, sondern über die Kriminalfälle in Richard Wagners vierteiliger Oper „Der Ring des Nibelungen“. Das dreiteilige Weihnachtsspecial des True-Crime-Podcasts mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und dem Moderator Holger Schmidt sollte am Sonntagnachmittag veröffentlicht werden.