Zwischen Ibiza-Affäre und Corona-Lockdown

Der Titel „Echtzeitalter“ von Tonio Schachingers Roman lässt sich auf zweierlei Weise erklären. Zum einen folgen wir dem erwachsen werdenden Till Kokorda in Echtzeit. Sehr unmittelbar sind seine Schul- und Freizeit beschrieben, Lehrplananforderungen, Freundschafts-, Alkohol- und Nikotinerfahrungen; die Entwicklung vollzieht sich in dem Lebensalter rasant. Die andere Interpretation des Titels dürfte bei dem einen Teil der Leserschaft für Begeisterung sorgen, bei einem anderen, dem vielleicht größeren, zumindest eine Irritation auslösen. Sie bezieht sich auf ein Computerspiel.

Formal gesehen handelt es sich bei dem Buch um einen Coming-of-Age- und Internatsroman aus Österreich, genauer: aus Wien. Till hat in jener Zeit eine Menge Bücher zu lesen, die ihn so wenig angehen, dass „das Reclam“ praktisch benutzt wird wie in anderen Romanen Gewitterwolken, wie ein Zeichen des Unheils. Mit einem Mädchen namens Feli gerät er im Laufe der Zeit sogar in angeregte Gespräche über Literatur. Jene Feli ist nicht nur eine zum Verlieben aufregende Erscheinung, kommt aus einer glamourösen Familie, sie verfügt auch über ganz andere Lebenserfahrungen als Till und weckt in dem Jungen so etwas wie ein politisches Bewusstsein.

Ein Außenseiter, der sich durchmogelt

Das Marianum ist, so heißt es einmal, „die light-Version eines Internats“. Im ersten Satz des Romans wird bereits die Mauer um das Gelände erwähnt. Sie steht symbolisch für die Begrenztheit dieser Welt, für einen Raum, in dem man Erfahrungen der Gruppendynamik macht, die angenehm sein können oder einen zum Außenseiter befördern. Den Neuankömmlingen werden attraktive Plätze gezeigt, die sie später nie betreten werden, sie werden zum Fußball gedrängt, „so wie immer alle zum Fußball gedrängt werden, als gebe es nichts anderes auf der Welt“.

Tonio Schachingers erster Roman „Nicht wie ihr“ drehte sich um einen Fußballspieler, 27 Jahre alt, so wie der Autor bei Erscheinen jenes Buches. Er gelangte damit 2019 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Till nun, eher klein und rothaarig, ist kein Fußballspieler, wird sich nie richtig mit der Schule identifizieren, aber er wird diese Zeit überstehen. Traditionell sind in einem Internatsroman die Außenseiter die interessanten Figuren. Und auch Tonio Schachinger erreicht, dass man von den ersten Seiten an wissen will, wie dieser Till sich durchmogelt.

Bei dem Wort Echtzeit aus dem Titel kann man auch an die Gegenwart denken, es gibt Bemerkungen zum Zustand der SPÖ, Andeutungen zum Erstarken der Deutschnationalen und Rechtsradikalen in der Gesellschaft. Den deutlichsten Hinweis auf die Aktualität gibt Schachinger mit der Ibiza-Affäre, jenem versteckt gedrehten Video, das den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christan Strache großkotzig zur Korruption bereit zeigte, woran im Mai 2019 die Regierungskoalition zerbrach. Die Schüler verfolgen jede Wendung online und auf dem Ballhausplatz in Wien – vor dem Kanzleramt. Ein anderer Zeitmarker gegen Ende des Romans ist die Corona-Pandemie mit Lockdown und Zoom-Unterricht; der Abschlussjahrgang um Till ist der erste, der wegen der Prüfungen wieder ins Gebäude darf.

Da hat man längst Hinweise auf die Trickfilmfigur Spongebob, Harry Potters Feind Lord Voldemort oder auf die Comics von Liv Strömquist gelesen, Zeichen der Popkultur. Der Film „Whiplash“ von Damien Chazelle wird erwähnt, dessen grausamer Schlagzeuglehrer ein Äquivalent in der Schule hat. Schachinger spielt mit solchen Elementen, erwähnt den Schriftsteller Daniel Kehlmann als ehemaligen Schüler des fiktiven Marianums, er deutet auf den Film „Forrest Gump“, wenn er behauptet, eine Scheidung sei wie „eine Schachtel Pralinen, nur kann man bei Pralinen meistens relativ gut abschätzen, welche einem schmecken werden und welche nicht“. Till wächst bei der Mutter auf, der Vater trickst mit den Alimenten.

Nach und nach sind die Lehrer eingeführt, die für Till eine Rolle spielen, die größte und unangenehmste füllt der Klassenvorstand aus, wie auf Österreichisch der Klassenlehrer heißt, der Dolinar, ein Mann mit verdächtig gutem Gespür für Regelübertretungen, nachtragend und mit sadistischer Freude an Strafarbeiten. Tills glückliche Inseln in der Schule sind das Rauchereck und der Informatiksaal, wo ihm der Mathematiklehrer erlaubt, „Age of Empires 2“ zu spielen.

Zwischen Gaming und Bildung

Und von diesem Strategie-Computerspiel – das übersetzt „Zeitalter der Weltreiche“ hieße, sollte es jemand übersetzen wollen –, an dem die Spieler simultan miteinander agieren, hat der Roman auch seinen Namen. Till wächst zu einem regelrechten Age-of-Empires-Profi heran. Mit wenig eigener Gaming-Erfahrung mag man sich als Leser in der Position von Tills Mutter wiederfinden, der diese Aktivitäten gefährlich erscheinen, denn es wird ganz schön viel geballert. Aber Till sieht sich dennoch als Pazifist.

Tonio Schachinger geht nicht den naheliegenden Weg, einen Widerspruch zwischen Gaming und Bildung zu inszenieren, sondern verwischt die Grenzen zwischen diesen Welten. „Wüsste Tills Mutter, dass es bei Computerspielen nie um Gewalt geht, sondern immer um Immersion, und brächte sie diese Erkenntnis damit in Verbindung, wie sie empfindet, in ein Kunstwerk einzutauchen, in einen Haneke-Film oder in ein Händel-Oratorium, dann könnte sie vielleicht nachvollziehen, warum Till sich zu etwas hingezogen fühlt, das ihm jeden Abend garantiert, was Kunst nur in den besten Momenten schafft.“

Der Roman ist linear erzählt, manchmal gestattet der Autor sich einen schrägen Kommentar aus dem Off, der über die Schule als Ausschnitt der Gesellschaft hinausweist: „Würden Till und seine Klassenkollegen Antonio Gramsci lesen statt Adalbert Stifter, dann wüssten sie, dass Hegemonie immer auf Konsens basiert, dass all die Sachen, die uns wie Erleichterungen unseres Elends vorkommen – die Spiele, die Freizeit – in Wahrheit dieses Elend erst ermöglichen.“

Dass sich vieles ändern wird, zeigt die Gesetzgebung auch im Kleinen: Das Rauchereck als magischen Ort wird es bald nicht mehr geben. Till und seine Freundin werden außerhalb der Mauern des Internets vor andere Prüfungen gestellt. Das Thema Alltagsrassismus zum Beispiel deutet sich hier nur an. Ein Teil von Felis Familie stammt aus dem Senegal, was man ihr ansieht. Für die Zeit der Romanhandlung aber gelingt es noch, sich fremdelnd gegenüberstehende Lager zusammenzubringen. Und Schachingers Humor nimmt manch bedrohlicher Szene die Härte.

Tonio Schachinger: Echtzeitalter. Roman. Rowohlt, Hamburg 2023. 368 Seiten, 24 Euro