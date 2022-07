Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

All die Kleingeister, die sich über die Ernährungsgepflogenheiten von Bill Kaulitz echauffieren. Der Tokio-Hotel-Sänger hatte in Jan Böhmermanns Kochsendung „Böhmi brutzelt“ leichthin berichtet, dass er sich oft dreimal täglich Essen kommen lasse, regelmäßig komme auch sein Frühstück vom Lieferdienst, „weil es mir zu aufwendig ist mit dem Toaster und so, das ist alles schon ein zu großer Hustle“. Ich verstehe nicht, wie man sich über diese formvollendet zelebrierte Faulheit so aufregen kann, das ist doch eine herrliche Marotte! Und für solche Geschichten hegen, pflegen und unterhalten wir uns doch unsere Stars: Damit sie uns fantasievoll zurückunterhalten – langweilig Rührei zusammenbrampfen können wir ja selbst. Als passionierte Taxidermistin würde ich mich ja gerne mal mit Bill über ein bestimmtes, ebenfalls schwerst verschrulltes Detail seiner Wohnungsdeko unterhalten: Angeblich besitzt er einen ausgestopften Schwan, das finde ich kühn und innenarchitektonisch ambitioniert.

Um unserer Pflicht als inoffizielles Geburtenregister von Elon Musk Genüge zu tun – wir sprachen hier ja schon über seine diversen Sprösslinge –, müssen wir kurz eine neue Vermutlich-Vaterschaft des Bizarrunternehmers vermelden: Angeblich soll er schon im vergangenen Jahr bislang unbekannten Zwillingsnachwuchs bekommen haben.

Ich sage es, wie es ist: Ich habe bei ihm fortpflanzungstechnisch ein bisschen den Überblick verloren. Wenn das Gerücht stimmt und ich richtig gezählt habe, hätte Musk damit 10 Kinder, wovon eines kurz nach der Geburt verstorben ist. Die Mutter der nun in den Fokus gerückten Zwillinge soll als Führungskraft in einem seiner Startups arbeiten. Musk selbst kokettierte auf Twitter mit seiner wachsenden Kinderschar: „Ich tue mein Bestes, um die Krise der Unterbevölkerung zu bekämpfen“, schrieb er dort: „Ein Einbruch der Geburtenrate ist die bei weitem größte Gefahr für die Zivilisation.“ Ich bin mir sicher, dass wir bald noch eine anderweitige Bestätigung für seine Vaterschaft bekommen werden: Bei Musks Vorliebe für wunderliche Kindstaufen (wie X Æ A-12) werden die Namen der Zwillinge sicher nicht lange ein Geheimnis bleiben. Die Kolleginnen und Kollegen bei den Klatschfachorganen lassen vorsichtshalber am besten schon mal die Übersicht mit den Sonderzeichen-Tastenkombinationen offen.

anja rützel Anja Rützel und Hund Juri

Heute beschließen Finanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt ihre Hochzeitsfeierlichkeiten mit der kirchlichen Trauung. Wie eng verfolgen Sie die Berichterstattung zu diesem romantischen Großevent?

Tatsächlich bin ich da eher mäßig motiviert – unterhalb einer bestimmten Prassgrenze sind solche kreuzbürgerlichen Anlässe für mich uninteressant. Mir gefällt allerdings das Detail, dass sich die beiden bei der Gestaltung ihrer Vermählungsangelegenheiten angeblich von der Eheschließung von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic inspirieren ließen. Die heirateten 2016 in Venedig, und der lässige Rahmen soll Lindner und Lehfeldt gut gefallen haben. Auch die Ringe seien ähnlich gestaltet, heißt es. Man darf gespannt sein, ob dann also auch folgerichtig – wie bei Schweinis Hochzeit – Til Schweiger bei Lindner mit der Kamera dabei sein wird. Ich würde mir diesen Film sogar anschauen, aber ich schaue in der Not ja auch Dokumentationen über religiöses Holzschnitzhandwerk im Erzgebirge.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft kann man das leider nicht verbürgt sagen. Vielleicht knapst sie noch an der Verarbeitung ihres jüngsten Auftritts – wie letztens an dieser Stelle gemunkelt, trat Fischer tatsächlich bei der Feier zum 75. Firmenjubiläum des Schraubenherstellers Würth auf. Einen sechsstelligen Betrag soll sie dafür bekommen, aber leider, so heißt es, nur überschaubare Begeisterung geerntet haben: Bei den Mitsingparts zeigte sich das Publikum angeblich nicht sonderlich textsicher und überschaubar euphorisch. Sollte sie bei der Lindner-Hochzeit überraschend als Special Guest „Danke für diesen guten Morgen“ anstimmen, würde das sicher besser laufen.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.