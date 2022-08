Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Kevin Federline, der Ex-Mann von Britney Spears. Er scheint es sich nämlich zur Mission gemacht zu haben, Britney mit möglichst viel Publicity als angeblich schlechte Mutter zu shamen. Dazu erklärte er zunächst in einem Interview, die beiden gemeinsamen Teenager-Söhne Sean und Jayden seien derart peinlich berührt von den gelegentlichen Instagram-Nacktauftritten ihrer Mutter, dass sie gerade keinen Kontakt zu ihr haben wollen. Als Britney sich öffentlich dagegen wehrte, legte er mit Videos nach, in denen sie mit den Söhnen schimpft – und zum Beispiel ein Handyverbot verhängt, als einer der beiden bei Niedrigtemperaturen in einer Eisdiele Schuhe und Socken auszog. Diese Maßnahme finde ich nun wirklich nicht sonderlich schwarzpädagogisch, aber Federlines Schmierenkampagne ziemlich unangebracht für jemanden, der immer noch monatliche Unterhaltszahlungen von der Monstermutter einstreicht. Welchen Aspekt von „Leave Britney alone!“ hat Federline eigentlich nicht verstanden?

Anders als dieses Ex-Ehepaar betonen zwei andere frisch geschiedene Promis, auf jeden Fall Freunde bleiben zu wollen: Medienmogul Rupert Murdoch und Ex-Model Jerry Hall, die sechs Jahre verheiratet waren. Glauben Sie an nacheheliche Kumpanei?

Natürlich nicht. Zumal es bei den beiden nun ja auch ein bisschen mehr aufzuteilen gibt als bei einer durchschnittlichen Trennung, bei der man nur darum feilschen muss, wer das nicht ganz so ramponierte Billy-Regal bekommt und wer die wundersam explodierte Wüstenrennmauspopulation mitnehmen muss. Zumindest gemäß kalifornischem Scheidungsrecht muss ein Paar nämlich bei einer Trennung den Teil des Eigentums, der während der Ehe erworben wurde, zu gleichen Teilen aufteilen. Bei Hall und Murdoch wäre das zum Beispiel ein Anwesen in Südengland, das sie für etwa zwölf Millionen Euro kauften. Allerdings fällt solch eine Anschaffung wahrscheinlich auch gefühlt in die Billy-Regal-Kostenliga, wenn man, wie der 91-jährige Murdoch, nach Schätzungen etwa 19 Milliarden Euro besitzt.

anja rützel Anja Rützel und Hund Juri

Um hier nicht den Eindruck zu erwecken, alle Promi-Beziehungen seien zwangsläufig zum Scheitern verurteilt, schnell zu einer bilderbuchmäßigen Glücksverbindung: Heidi Klum und Tom Kaulitz feierten letztens ihren dritten Hochzeitstag.

Ich hätte gar nichts dagegen, hier eine eher unkige Prognose für sämtliche VIP-Ehen (oder meinetwegen auch Ehen ganz generell) zu geben, aber gut. Heidi Klum gab dem Promimagazin „E!“ dann auch direkt ein Interview, in dem sie verkündete, dass Tom wirklich „der Eine“ für sie sei. Und in dem sie komplett casual erzählte, sie schröpfte sein junges Alter für eigene selbstkonservatorische Maßnahmen: „Ich sauge sein junges Blut wie ein Vampir“, sagte sie – meinte das aber anscheinend nur im Scherz. Ich habe trotzdem sofort die Verschwörungskanäle bei Telegram durchsucht, wo man ja eh überzeugt ist, dass die so genannten „Eliten“ sich mit der Pichelei von Kinderblut frisch und vital halten, aber anscheinend ist der Klumwitz bis jetzt noch nicht zu den Schwubelanten durchgedrungen. Ich fand ein anderes Detail aus ihrem Interview ohnehin interessanter: Sie erzählte auch, dass sie bei einem Wellnessurlaub gerade erst erfahren habe, während der Mahlzeiten besser keine Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um die Magensäure nicht zu verdünnen. Hamwer wieder was gelernt!

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie meistens weiß man es auch diese Woche nicht ganz genau, aber angeblich soll sie von ihrem Freund Thomas Seitel ein durchaus größer dimensioniertes Geburtstagsgeschenk bekommen haben: Zum 38. bekam Fischer demnach ein Elektroboot, mit dem die beiden sogleich über den Ammersee tuckerten. Laut Herstellerseite hat dieses spezielle Modell einen Startpreis von 86.000 Euro, und das klingt für mich auch schon wieder nach unnötigen Komplikationen für den absolut unwahrscheinlichen und hier auch nur extrem theoretisch angeführten Fall, dass man irgendwann doch einmal getrennter Wege geht, beziehungsweise schippert.

Die Fragen stellte Christian Seidl

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.