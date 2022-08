Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Die Menschen, die auf dem Videomaterial sitzen, das Jens Lehmann bei der Sägeattacke auf die Garage seines Nachbarn zeigt, und die dieses Video nicht zum allgemeinen Amüsement freigeben. Auch das ist eine Straftat, wenn Sie mich fragen. Der frühere Nationalmannschaftstorwart Jens Lehmann hatte am Montag mit einer Kettensäge das Garagendach seines Nachbarn am Starnberger See erklommen und am Dachgebälk herumgesägt – weil der Bau ihm den Blick auf die Naturidylle des Sees verwehre und außerdem illegalerweise um 1,50 Meter auf sein eigenes Grundstück gerutscht sei. Umsichtig hatte er zwar vor seinem Sägewerk das Stromkabel der nachbarlichen Überwachungskamera gekappt, doch die Kamera lief über Batterieversorgung weiter.

Vor kurzem haben sich Bibi und Julian Claßen getrennt, die bis dahin als deutsches Vorzeige-Influencerpaar galten. Nun hat Julienco augenscheinlich eine neue Freundin, die Ex-Profischwimmerin Tanja Makari. Verfolgen Sie diese junge Romanze?

Ja, ich bin leider viel zu gut über alle amourösen Vorgänge im ehemaligen Beautypalast informiert und habe auch Juliencos optische Herantastung auf Instagram sehr sorgfältig verfolgt: Ich fand es durchaus spannend zu sehen, wie er und seine Jetzt-Freundin in seinen Posts immer näher aneinanderrückten und wie sie immer mehr zu einem kompletten Menschen zusammengesetzt wurden, fast ein bisschen wie damals bei „Dalli-Klick“, meine fellow Seniorinnen und Senioren werden sich erinnern. Zeitweilig sah man von ihr ja nur ihre weiß-grünlich lackierten, langen Fingernägel, die auf seiner Schulter lagen, aber dank emsiger Insta-Detektive und deren sorgfältiger Fotovergleiche konnte Tanja Makarićschnell ausfindig gemacht werden. Ich werde im Hinterkopf behalten, dass eine allzu exzentrische Nagellackfarbe auch verräterisch sein kann, wenn ich das nächste Mal zur Pediküre gehe. Vielleicht dieses Mal dann kein Blattgold, sicher ist sicher.

privat Anja Rützel und Hund Juri

Hatten Sie vor lauter Julienco-Watching dann überhaupt noch Zeit, das neue Enthüllungsbuch über Prinz Harry und Herzogin Meghan zu lesen?

Das habe ich mir als erbitterte Royalistin natürlich nicht entgehen lassen und mir „Revenge. Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors“ von Tom Bower tapfer reingezogen, obwohl das mit 450 Seiten ein ganz schöner Schinken und auch wirklich nicht sehr erquicklich zu lesen ist. Ich war etwas genervt davon, dass Meghan permanent als böses Mastermind und Harry als leicht trotteliger Erfüllungsgehilfe gezeichnet wird. Interessanter fand ich da tatsächlich die Neuigkeit, dass eine Stripperin, die Harry während seiner wilden Zeiten in Las Vegas kennengelernt hatte, nun eine Unterhose von ihm versteigern will.

Weiß man mehr über die Umstände, unter denen sie in den Besitz des royalen Slips gekommen ist?

Leider nicht, das bedauere ich natürlich sehr. Ich kann lediglich berichten, dass es sich um eine schwarze Unterhose handelt, und dass die heutige Ex-Stripperin angeblich auch als Domina arbeitete und dafür den klassischen Künstlernamen „Lady Dominique“ wählte. Als sie Harry bei einer Hotelparty in Vegas kennenlernte, habe er gerade seine Version des Liedes „Beat it“ gesungen, sei dabei pudelnackt gewesen und habe lediglich einen Handschuh getragen, um das allernötigste damit zu verdecken. Das britische Königshaus ließ verlauten, die Stripperin sei nicht auf der Gästeliste der fraglichen Party verzeichnet und die ganze Geschichte erfunden. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Immerhin war die Buxe eine Weile Teil der Ausstellung im Erotic Heritage Museum in Las Vegas, und das renommierte Haus prüft sicher alle Exponate penibel auf ihre Echtheit.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft weiß man es nicht ganz genau, doch ich habe gelesen, dass sie gerade mit nervigem Baulärm in direkter Nachbarschaft zu kämpfen hat. Ich sage es, wie es ist: Ein Video der Fischerin mit Motorsäge fände ich noch ein bisschen interessanter als das von Randalier-Lehmann.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.