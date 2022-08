Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Jan-Marten Block, der Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ 2021 – die Älteren werden sich erinnern. Er hat, wie ich auf dem renommierten Nachrichtenportal Instagram erfuhr, Aversionen gegen den Drittplatzierten seiner Staffel, Kevin Jenewein – die genauen Abläufe der Scharmützel kann ich jetzt hier nicht genau wiedergeben, dazu ist unser aller Lebenszeit zu begrenzt. Jedenfalls soll Block nun wohl zur Besiegelung dieser Feindschaft an Jeneweins Auto uriniert haben. Oder, wie der indirekt Besudelte es nach Sichtung des Beweismaterials selbst formulierte: Block „pisst mir die komplette Karre zu“. Dokumentiert wurde die nächtliche Pinkelei auf einem Hotelparkplatz von der Überwachungskamera, neben einem Mann, der von Statur und Kleidung her durchaus Block sein könnte, ist auf den Aufnahmen möglicherweise auch ein Kumpan von ihm zu erkennen, der seinen blanken Bürzel an Jeneweins Auto rieb. Dass bei „DSDS“ natürlich nicht wirklich ein Superstar gesucht wird, wissen wir alten Fernsehunken ja schon lange. Mit derlei Manieren wird es nun am Broadway aber wirklich eng.

Auch von der zerrütteten Ehe von Brad Pitt und Angelina Jolie gibt es neue Übergriffigkeiten zu berichten: Anscheinend drängt sie nun darauf, einen angeblichen Ausraster seinerseits nach sechs Jahren doch noch vom FBI untersuchen zu lassen.

Ich hatte ja gehofft, die Zwistigkeiten dieser Exeheleute würden sich auf die tatsächlich ganz amüsanten Querelen um das gemeinsame Weingut beschränken, aber nein: Nun sind neue Details zu einem Familienausflug im Privatjet bekannt geworden, bei dem die Jolie-Pitt-Familie zusammen mit ihren Kindern von Frankreich Richtung Los Angeles flog. Pitt soll dabei, so Jolie, gegenüber ihr und dem Sohn Maddox „physisch und verbal“ übergriffig geworden sein, Damals begann das FBI schon einmal zu ermitteln, allerdings wurde keine Anklage erhoben. Nun soll Jolie anonym eine Klage eingereicht haben, um den Fall noch einmal aufzurollen: Pitt soll sie grob geschüttelt, mit Bier übergossen und beschimpft haben. Es klingt alles ziemlich erbärmlich, und die Sorgerechtsverhandlungen sind noch lange nicht zu Ende.

Wenigstens der Wendler sorgt für etwas Erheiterung: Er soll sein Mietshaus in Florida höchstens halbfreiwillig verlassen haben, weil der Vermieter seinen Vertrag angeblich nicht verlängern wollte.

So heißt es zumindest, aber für mich klingt es nicht unplausibel, dass die Nachbarschaft nicht wahnsinnig viel Bock auf eine schöne Jägerzaunfreundschaft mit Michael Wendler und Laura Müller gehabt haben soll – sie wären wahrscheinlich auch für mich nicht die erste Adresse, wenn ich mir mal dringend eine Dose Erbsen und Möhrchen für den Nudelsalat leihen müsste. Angeblich sollen außerdem die amerikanischen Autoritäten gegen Wendler ermitteln, unter anderem wohl die Finanzbehörde und die Einwanderungsbehörde, weil das Ehepaar Wendler eventuell in den USA Geld verdient haben könnte, ohne eine entsprechende Erlaubnis dafür zu haben. Ich glaube allerdings, da ist nichts dran, denn Laura macht ihre Insta-Werbepostings sicher allein für Gotteslohn. Und weil sie uns alle einfach sehr gern hat und uns darum aus reiner Herzensgüte heraus unnötigen Tinnef verkaufen will.

Dass Dieter Bohlen in die Jury von „DSDS“ zurückkommt, haben wir hier schon besprochen. Nun wurde bekannt, dass neben ihm am Pult auf seinen Wunsch auch wieder Pietro Lombardi sitzen wird. Ich habe eine Ahnung, aber ich frage sie trotzdem: Wie begeistert sind Sie davon?

Ich kann natürlich verstehen, dass man gerne mit seinen liebsten Freunden zusammenarbeiten möchte. Wäre ich an Bohlens Stelle, hätte ich mir auf jeden Fall ausbedungen, dass mein lieber Hund und noch zwei, drei andere Tiere, die ich gerne mag, mit mir in der Jury sitzen müssen.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Sie gibt am Samstagabend in München ihr bislang größtes Konzert. Da wollen wir ihr vorher wirklich nicht noch an den Karren pinkeln und wünschen toi, toi, toi.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.