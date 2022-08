Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Michael Wendler.

Gibt’s den noch?

Ja, den gibt es noch – er singt zwar aktuell segensbringenderweise nicht mehr, dafür schwurbelt er leider immer noch unverdrossen vor sich hin. Nun gab ihm der rechte, österreichische Sender AUF1 mit einem ausführlichen Interview eine Plattform, auf der er sich abermals als Opfer einer groß angelegten, geheimen Elitenverschwörung stilisiert, immer noch seinen gesperrten Social-Media-Kanälen nachweint und auch sonst eine Menge Unsinn erzählt – unter anderem wünscht er sich, dass es im Herbst zu einer möglichst schlimmen Corona-Eskalation käme, um seinen dümpelnden Telegram-Raunekanal wieder ankurbeln zu können. Komplett bizarr wurde es dann, als er behauptete, alle seiner Verschwörungsprognosen seien inzwischen wahr geworden. Er hatte unter anderem prognostiziert, dass sämtliche gegen Corona geimpfte Menschen schon im vergangenen Herbst sterben würden. Da ich diese Zeilen überraschenderweise nicht aus der Gruft tippe, kann ich verbürgt sagen: Hier irrte Wendler.

Vielleicht könnte ja Uri Geller, der israelische Mentalist, den Wendler zur Räson bringen. Er hat jetzt auch Wladimir Putin angedroht, seine Geisteskräfte im Ernstfall gegen den russischen Präsidenten wenden zu wollen.

Sein offener Brief, den Geller auf Twitter veröffentlichte, hat mir wirklich gut gefallen. Alleine die Überschrift war schon sehr gut: „Dies ist eine Warnung an Wladimir Putin“. Sollte Putin tatsächlich in Erwägung ziehen, Atomwaffen gegen „Feinde im Westen“ zu richten, und dabei explizit die schottische Küste ins Visier nehmen, wie Geller es gehört habe, sei der nämlich bestens gerüstet. Geller werde „jedes einzelne Molekül meiner Gedankenkraft“ in Stellung bringen, um einen Angriff abzuwehren. Man kann ihm dabei übrigens auch helfen, indem man sich täglich fünf Sekunden lang ein strahlendes Energiefeld vorstellt und so einen „blendenden, goldenen Schild am Himmel“ manifestiert, von dem alle Raketen abprallen werden. Endlich mal praktische Vorschläge, meine Meditationsmatte ist schon ausgerollt.

Ein schönes Gaffvergnügen ist es im Sommer ja immer, die Urlaubsfotos der Stars anzuschauen und zu analysieren – die freiwilligen, die sie selbst auf Instagram posten, und die weniger freiwilligen, die Paparazzi von ihnen schießen. Welches ist ihr liebster VIP-Urlaubsschnappschuss der Saison?

Erst lag Joan Collins, 89, vorne, die ein Foto postete, das sie in einem blauen Bikini an einem Pool in Saint Tropez zeigt, an ihrer Seite ihr Ehemann Percy Gibson, der mit 56 Jahren durchaus noch als Toyboy durchgeht – alles daran ist herrlich. Aber dann sah ich bei Twitter ein Video, das den Oasis-Musiker Noel Gallagher beim Familienurlaub auf Ibiza zeigt: Er sitzt in einer Taverne, will einfach nur seine Ruhe haben – aber dann hat jemand die natürlich kein bisschen aufdringliche Idee, über den Restaurant-Lautsprecher „Wonderwall“ zu dudeln. Die anderen Gäste singen und klatschen mit, und Gallagher hockt da einfach nur, peinlich berührt. Er tat mir tatsächlich ein bisschen leid in dieser Situation, in die man sich auch einfühlen kann, wenn man selbst keinen Megahit geschrieben hat, der einen überallhin verfolgt. Weil ich eine alte Unke bin, wünsche ich den Interpreten des absolut öden „Layla“-Liedes, dass sie auch noch in 50 Jahren keinen Seniorentanztee betreten können, ohne dass ihnen unverlangt der Puffrefrain entgegengeschmettert wird.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wahrscheinlich schon mal leichtes Stretching: Am 20. August wird sie vor 150.000 Menschen live in München auftreten, das größte Open Air ihrer bisherigen Karriere. Es wäre natürlich sensationell, wenn sich die Konzertgängerschaft zu Beginn mittels Flüsterpost absprechen und auf ein gemeinsames Lied verständigen könnte, das man der Künstlerin dann in der ersten Schnaufpause nach der Auftaktnummer unisono entgegenbrausen könnte – ich sichere mir für diesen Fall schon mal alle Kalauer mit „Fischerchöre“.

Die Frage stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.